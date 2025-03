Candidatos a la alcaldia de DeKalb comparten su opinión sobre los problemas que impactan la ciudad

Read in English



· WNIJ ha entrevistado a los candidatos a la alcadía de DeKalb y presenta perfiles de cada uno.



Los candidatos aparecen enumerados en orden alfabético.



El último día para votar es el 1 de abril.

Cohen Barnes

Spencer Tritt, WNIJ El alcalde actual Cohen Barnes

Cohen Barnes fue elegido alcalde por primera vez en 2021. Es dueño de una empresa proveedora de servicios TI. Creció en DeKalb.

"Solo quiero seguir asegurándome," dijo Barnes en una entrevista de estudio en WNIJ, "de que esta comunidad que ha sido absolutamente maravillosa conmigo siga avanzando y se convierta en la comunidad que todos queremos y, francamente, merecemos."

Vacante de secretario municipal

Con respecto al cargo de secretario municipal, el ayuntamiento lo despojó de todo estipendio. En noviembre, los votantes se opusieron a cambiar el cargo por uno designado en lugar de uno electo.

"En este momento," dijo Barnes, "no veo ninguna razón para devolverle el salario al secretario municipal, pero nunca cerré la puerta a ninguna idea ni concepto."

Comisión de Relaciones Humanas

En cuanto a la comisión de relaciones humanas, ha estado inactiva ya que Barnes no ha realizado ninguna renovación de nombramiento ni ha cubierto vacantes en la comisión. Una de las tareas de la comisión era revisar las quejas contra la policía.

Barnes dice que, en lugar de ello, creó una junta de revisión ciudadana de la policía para abordar las quejas.

La comisión de relaciones humanas también abordaba cuestiones de justicia y equidad. Los miembros de la comisión han criticado el ayuntamiento por excluirlos de la revisión de políticas como una ordenanza sobre autobuses para disuadir a los inmigrantes de ser dejados en la ciudad. Barnes y el concejal John Walker votaron a favor de la ordenanza que, según los opositores, era antiinmigrante e innecesaria.

"Yo quiero," dijo Barnes, "tener una comisión de la ciudad de DeKalb que represente esa misión en particular." Obviamente, no he hecho un gran trabajo para lograr que eso suceda en un plazo que le importa a mucha gente."

Ingresos económicos

Sobre la economía, Barnes es un gran defensor de los TIF, o distritos de financiación con incremento de impuestos. El ayuntamiento votó para aprobar la creación de un nuevo distrito TIF en South Fourth Street.

Dice que entiende que puede haber preocupación de que los cuerpos fiscales como las escuelas puedan aumentar sus impuestos debido a los TIF.

"Eso puede ser cierto en algunas circunstancias," dijo Barnes, "pero lo que hace única a la ciudad de DeKalb en este momento es el desarrollo económico histórico que está ocurriendo en el lado sur de la ciudad."

Se refiere a desarrollos como el centro de datos META, que ha generado nuevos ingresos para los cuerpos fiscales.

Viviendas

En materia de las viviendas, los expertos afirman que hay una crisis nacional de viviendas asequibles y atribuyen el bajo inventario de viviendas como una de las causas. Barnes dice que se centrará en escuchar a los desarrolladores interesados en construir en DeKalb.

"Si es algo que creemos que tiene lugar en la ciudad de DeKalb," dijo Barnes, "haremos todo lo posible para avanzar y poder priorizar la vivienda asequible. Tenemos muchas viviendas asequibles en la ciudad de DeKalb. Solo que todos están ocupadas."

Durante su mandato, la ciudad ha proporcionado casi 4 millones de dólares en impuestos para el desarrollo de apartamentos de lujo de alta gama cerca de las vías del tren en Fourth Street y Lincoln Highway.

Dice que su estrategia para reducir los costos de vivienda para los propietarios y atraer a los desarrolladores es reducir los impuestos a la propiedad.

"Hemos pasado," dijo Barnes, "de una tasa impositiva agregada sobre la propiedad de aproximadamente el 11,5 por ciento en la ciudad de DeKalb a este año, será del 8,1 por ciento. Una reducción significativa que hace que en este momento sea más interesante para los desarrolladores querer venir a nuestra comunidad".

Obligaciones de pensión

Con respecto del creciente pasivo pensional de la ciudad, que supera los 100 millones de dólares, dice que definitivamente es un desafío.

"Si realmente proyectamos la situación hacia el futuro," dijo Barnes, "creo que para 2033 la ciudad de DeKalb estará en quiebra."

Dice que este problema lo enfrentan ciudades de todo el estado. La solución, dice, tiene que venir de Springfield.

"En algún momento en el futuro," Barnes dijo, "el estado de Illinois [y] nuestro legislativo estatal, tienen que abordar este problema y cambiar al forma en que analizan sus tablas actuariales y cómo vamos a financiar las pensiones de la policía y los bomberos."

Linh Nguyen

Spencer Tritt, WNIJ Linh Nguyen, candidata a la alcaldía de DeKalb

Linh Nguyen es una educadora en Northern Illinois University y apoya el personal de profesores. Nguyen tiene formación en química computacional. Enseñar en NIU fue lo que la trajo a DeKalb en 2016.

“Por eso, confío en los datos y la evidencia para tomar decisiones informadas,” afirmó. "Y creo que en este caso sería particularmente útil, porque no me dejaré llevar por los vientos políticos."

Infraestructura, desarrollo económico y rendición de cuentas

Si es elegida, dice que una de sus prioridades es mejorar la infraestructura de la ciudad.

"Una cosa que podríamos hacer," dijo Nguyen durante una entrevista de estudio con WNIJ, "es enfocarnos más en la reparación de calles y mantenimiento y mejorar las aceras [y] hacer que la ciudad sea más transitable."

Otra prioridad para Nguyen sería el desarrollo económico sostenible. Le gustaría asociarse con NIU para eso y también apoyaría a la comisón ambiental de la ciudad en ese esfuerzo.

"La tercera prioridad," anadió, "sería garantizar que se contabilice cada dólar de impuestos, con el máximo cuidado y consideración."

Vacante de secretario municipal

En noviembre, una gran mayoría de votantes votó a favor de mantener el cargo de secretario municipal como cargo electivo. Dice que apoyaría restablecer un salario para el puesto.

"El trabajo justo merece un salario justo, ¿verdad?" dijo. "Por lo tanto, creo que ofrecer un salario razonable ampliaría el grupo de candidatos y reconocería la importancia del puesto y potencialmente mejoraría el compromiso con la responsabilidad del cargo de secretario municipal."

Comisión de Derechos Humanos

Con respecto de la Comisión de Relaciones Humanas, o HRC por sus siglas en inglés, el Daily Chronicle informa que la comisión no se ha reunido durante más de un año porque el alcalde Cohen Barnes no ha llenado los puestos vacantes necesarios para el quórum.

El pasado mes de abril, el concejo aprobó una ordenanza sobre autobús para disaudir a los inmigrantes que llegan a la ciudad. Los críticos dicen que fue anti-inmigrante e innecesario. El concejo también fue criticado por no llevar la propuesta a la comisión, que se ocuparía de esos temas, antes de la votación del concejo.

Nguyen estuvo entre quienes manifestaron en contra de la ordenanza.

Dice que apoyaría plenamente comisiones ciudadanas como la HRC porque cree que son grandes activos para la ciudad.

"Esto generará confianza," dijo. "Aumentará la aceptación de la comunidad. Ayuda con la transparencia."

Distritos TIF

Sobre si apoya la financiación del incremento de impuestos, o los distritos TIF, dice que su éxito depende en cómo son administrados.

"[Si] la gente lo gestiona bien y lo hace bien," dijo, "es una gran oportunidad para el desarrollo económico y un beneficio para la comunidad. Pero si no se gestiona bien [o] no funciona bien, puede ser un disastre."

En un distrito TIF, una porción del dinero del impuesto a la propiedad se filtra a un fondo común para proyectos de desarrollo económico, mientras que el dinero de los impuestos que los organismos tributarios se mantiene estable durante un periodo de tiempo designado.

Dice que la clave es tener mayor comunicación y transparencia con los residentes que se verían más afectados.

Obligaciones de pensión

Sobre las pensiones, Nguyen dice que el enfoque de la ciudad hacia el pasivo de más de 100 millones de dólares es un problema.

"Si siguen presionando para que se reduzca el impuesto a la propiedad," dijo, "terminarán con un enorme déficit en el sistema de pensiones y terminarán con un pasivo no financiado en un nivel históricamente alto. Nunca lo hemos visto antes."

El administrador municipal de DeKalb, Bill Nicklas, escribe que desde 2013, todos los impuestos a la propiedad que recauda la ciudad van hacia las pensiones. En 2024, el 20 por ciento de los fondos de funcionamiento de la ciudad se tuvieron que utilizar para cubrir el resto. Nguyen dice que si fuera elegida alcaldesa, haría más para mejorar la comunicación y la transparencia sobre el asunto con la comunidad.

Viviendas económicas

En cuestion a las viviendas asequibles, dice que un tema que al que daría prioridad. Dice que uno de los problemas son los altos costos de construcción que pueden no incentivar a un constructor a desarrollar viviendas asequibles. ¿Cuál es la propuesta de Nguyen?

"Consideraría iniciativas audaces y agresivas a nivel municipal," dijo, "como [un] fideicomiso de tierras comunitarias para abordar la asequibilidad a largo plazo."

Desarrollo económico

El Daily Chronicle ha informado sobre la tendencia de la ciudad a establecer acuerdos de confidencialidad con las corporaciones cuando hace tratos para atraerlas a la ciudad. Los críticos dicen que esto podría beneficiar enormemente a las grandes empresas a costa del gobierno local.

Nguyen dice que es un asunto complicado pero que la ciudad tiene mucha influencia en las negociaciones. Por ejemplo, en el acuerdo Meta, la ciudad tiene un recurso natural importante: el agua.

"Sé que tenemos un gran acuífero", dijo, "y como soy química computacional de formación, sé por qué Meta viene aquí, porque para el centro de datos, nos exigen una cantidad enorme de agua para su sistema de enfriamiento".

Como parte del acuerdo para que Meta construya su centro de datos, recibirá una reducción de impuestos durante los próximos 20 años.

Kouame Sanan

Spencer Tritt, WNIJ Kouame Sanan, candidato a la alcaldía de DeKalb

Kouame Sanan es subdirector de TI en Northern Illinois University. Ha vivido en DeKalb durante 26 años.

Sanan dice que lo que lo hace mejor candidato que los demás es su preocupación por la gente.

"Y mis habilidades de colaboración", agregó. "Creo que eso me convierte en un mejor candidato porque hago eso ahora y sigo ayudando a las personas en escalas más pequeñas y, lo que sea que puedan imaginar, siempre estoy ahí. Y creo que hacerlo a mayor escala ayudará a la comunidad".

Dice que tiene tres prioridades si es elegido alcalde.

"Hacer que DeKalb sea más fuerte, más seguro y más asequible", dijo. "Y me mantengo firme en mi postura, porque creo que si se alcanzan estas tres cosas y se trabaja en ellas, DeKalb será una mejor comunidad".

Seguridad pública

Dice que la seguridad pública ahora es un problema.

"Siempre escucho a todos decir", comentó, 'entre las 11 de la noche y las cinco de la mañana, siempre sucede algo'. No digo que sea un problema grave, como en una ciudad más grande, pero para un pueblo pequeño como el que tenemos, creo que es demasiado. Aunque sean dos [incidentes], ya es demasiado".

Viviendas económicas

Dice que la ciudad puede hacer más para atender la necesidad de viviendas asequibles.

"No creo que haya suficientes viviendas asequibles aquí", dijo, "sobre todo ahora, cuando buscas vivienda en esos sitios web, ya no encuentras nada por $100.000 o $150.000; todo cuesta unos $234.000".

El ingreso medio de los residentes de DeKalb es menor a $47.000. Y más del 60 por ciento de las viviendas están ocupadas por inquilinos. Esto según los datos del censo de EE.UU.

Sanan propone varias soluciones.

"Aumentar la oferta de viviendas", dijo, "o incluso la de apartamentos para los residentes, y luego contar con el fideicomiso de tierras, y luego con la zonificación inclusiva, y luego trabajar con los propietarios para ver cómo podemos encontrar una solución creíble entre la ley de tierras y los inquilinos, porque es muy caro alquilar y mudarse a un apartamento".

Transparencia

Sanan dice que hacer a DeKalb una comunidad más fuerte significa que la información sobre asuntos gubernamentales sea accesible.

"Por lo tanto, la transparencia es muy importante", dijo. "Sabes, no puedes hacer cosas sin que la comunidad lo sepa. Creo que la ciudad tiene un sitio web, pero no he visitado todas las páginas que tienen. Pero una cosa que haré es asegurarme de que todo lo que se haga sea transparente".

Vacante de secretario municipal

Los votantes rechazaron rotundamente un referéndum en noviembre para convertir el puesto de secretario municipal en un cargo designado. Sanan dice que si fuera elegido alcalde, trabajaría para darle un salario al cargo.

"Entonces, al hacer esto", dijo, "habrá más personas que se postulen, porque al menos recibirán una compensación por el trabajo que hacen, porque hacen mucho".

Distritos TIF

Sanan dice que apoya los TIF y piensa que el público debería estar mejor informado sobre su función.

"Quizás lo que se debe hacer", dijo, "es educar a la población y a los ciudadanos de DeKalb para qué se utiliza esto. Creo que es por falta de información. "Por eso la gente piensa que [un TIF] es algo malo".

Obligaciones de pensión

La obligación de pensiones de la ciudad supera los $100 millones a medida que la población de la ciudad experimenta un descenso constante. El estado exige que las pensiones de policías y bomberos estén financiadas un 90 por ciento para 2040. Esto según el administrador de la ciudad.

Sanan dice que atraer empresas es una forma de aliviar la obligación de pensiones.

"Más empresas o más viviendas", dijo, "y eso traerá más ingresos y ayudará a sostener [el fondo de] pensiones".

La ciudad está en conversaciones para atraer un gran desarrollo. Y como en otros proyectos, la ciudad ofrece pocos detalles mientras negocia las condiciones, como exenciones fiscales, ofrecidas a las empresas.

Cuando se le preguntó si la ciudad debería priorizar la calidad de los empleos al evaluar un desarrollo potencial, dijo que pondría los intereses de los residentes de DeKalb en primer lugar en las negociaciones.

"La cuestión", dijo, "es cómo estas empresas que vienen aquí ayudan a DeKalb. Así que en eso me enfocaré. Mi enfoque está en la gente. Mi enfoque es hacer la comunidad más fuerte. Mi enfoque es involucrar a la comunidad en la toma de decisiones".

John Walker

Spencer Tritt, WNIJ John Walker, candidato a la alcaldía de DeKalb

John Walker ha sido concejal desde 2023. Es repartidor y ha vivido en DeKalb durante casi 30 años.

Walker dice que se distingue de los demás candidatos por su franqueza.

"Soy directo", afirmó Walker, "voy directo al grano, y mi integridad es incomparable. "Y me encanta la transparencia, creo que es todo lo que la gente quiere".

Comisión de Relaciones Humanas

El Daily Chronicle informa que la comisión no se ha reunido durante más de un año porque el alcalde Cohen Barnes no ha llenado los puestos vacantes necesarios para el quórum.

"Cuando se recorta la HRC (Comisión de Relaciones Humanas), o no se nombra a las personas que se necesitan", dijo Walker, "se está comunicando que hay algo que no quiero revelar o algo que no quiero escuchar". Y ésta no es la ciudad de una sola persona. Esta es la ciudad de los ciudadanos".

La comisión aborda cuestiones de equidad y diversidad y maneja cualquier queja de discriminación en la ciudad. Walker trabajó anteriormente en la comisión.

"Hicimos muchas cosas buenas para la ciudad", dijo. "Por ejemplo, realizamos el Capítulo 10, que es el acuerdo entre inquilino y propietario".

Secretario de la Ciudad

Una cuestión que se planteó a los votantes en noviembre fue si el cargo de secretario municipal debería ser designado, en lugar de ser elegido. Más del 60 por ciento de los votantes rechazó el referéndum.

Walker dice que en luz del resultado, él está a favor de vincular un salario al puesto.

"Si esa persona", dijo, "invierte tiempo, trabajo y esfuerzo, y hace las cosas bien, entonces sí, definitivamente necesitamos ese salario de vuelta allí".

Obligaciones de pensión

La obligación de pensiones de la ciudad supera los $100 millones a medida que la población de la ciudad experimenta un descenso constante.

“La gente dirá, ‘bueno, dejen de contratar trabajadores municipales, policías y bomberos’, y entiendo cuando la gente dice eso”, dijo Walker. "Pero deben recordar que, cuando se trata de mí, no hay nada que pueda decirle a nadie sobre seguridad pública, porque ustedes la necesitan".

Distrito TIF de South Fourth Street

El año pasado, el concejo municipal aprobó la creación de un nuevo distrito de financiación de incremento de impuestos, o distrito TIF, en South Fourth Street. Walker fue el único que votó "no". En un distrito TIF, parte de los impuestos a la propiedad se agrupa para el desarrollo económico de la zona, mientras que lugares como las escuelas y los parques reciben una cantidad fija de dinero en impuestos durante el mismo período.

"Cuando se implementa un distrito TIF", dijo, "esos lugares no reciben los ingresos que probablemente obtendrían debido a ese distrito TIF, ¿verdad? ¿Entonces, qué tienen que hacer? ¿O qué dicen que tienen que hacer? Tienen que elevar sus impuestos".

Desarrollo económico

En materia de desarrollo, dice que si fuera alcalde, ordenaría al administrador de la ciudad garantizar que las empresas que están siendo persuadidas a mudarse a la ciudad ofrezcan salarios decentes.

"Tenemos que traer empleos a la ciudad", dijo, "para que la gente pueda mantener a sus familias, trabajar duro y saber que, cuando terminen, ese establecimiento, esa corporación, sea cual sea el caso, los cuidará a largo plazo".

Seguridad pública

Walker dice que le gustaría ver a la policía tomar una dirección diferente a la actual.

"Quiero que sean severos, firmes y que hagan saber a los ciudadanos que ya no vamos a jugar a esos juegos en ciertas áreas", dijo.

Cuando WNIJ le preguntó si creía que la delincuencia era un problema en DeKalb, respondió: "Sí, lo creo, y ha mejorado".

Traducido por Carlos Loera y Jessica Arzate