¿Cómo podrían los recortes al Departamento de Educación de EE. UU. afectar a las escuelas de Illinois?

Read in English

El Departamento de Educación de EE. UU está recortando casi la mitad de su fuerza laboral. El reportero de educación de WNIJ, Peter Medlin, habló con Al Llorens sobre el impacto en las escuelas de Illinois. Llorens es el presidente de la Illinois Education Association, el sindicato de maestros más grande del estado.

Peter Medlin (PM): Mucha gente no entiende cómo funciona el Departamento de Educación federal en relación con sus escuelas. Usted ha dicho que estos despidos podrían tener un impacto profundo en las escuelas de Illinois. ¿Cómo crees que las familias, los estudiantes y los maestros podrían ver los impactos de estos recortes a nivel local?

Al Llorens (AL): En primer lugar, el 80% de nuestras escuelas públicas en Illinois no cuentan con fondos suficientes. También hay una escasez de maestros y educadores en todos los ámbitos. Estuve en escuelas en Decatur donde había tres maestros certificados y todos los demás eran sustitutos a tiempo completo. Esto llevaba ocurriendo dos o tres años. Entonces, si se recorta la financiación a un sistema que ya está subfinanciado, creo que habrá una pérdida de calidad de la educación para muchos de esos estudiantes. A largo plazo, lo que significará es que no creo que ninguno de esos estudiantes logre lo que podría haber logrado si hubiera obtenido todas las adaptaciones que necesitaban desde el principio, porque se agotaron los fondos.

PM: Las escuelas de Illinois, en promedio, dependen del gobierno federal para aproximadamente el 12% de sus ingresos. Es mucho más alto en algunas escuelas de bajos ingresos, y eso es gracias a programas como Title I, que brinda fondos a las escuelas de bajos ingresos, y la ley Individuals with Disabilities Education Aact (IDEA) que ayuda financiar los servicios de educación especial. El nuevo Departamento de Educación ha tratado de decir que la gente no debería preocuparse por la desaparición de esos programas y fuentes de financiación, que seguirán siendo financiado por el Congreso, incluso si se elimina el Departamento de Educación.Sin embargo, Project 2025 habla de eliminar gradualmente la financiación del Title I y convertir IDEA en subvenciones de bloque. En este momento, ¿qué tan preocupado está usted por la desaparición de la financiación federal para el Title I y la IDEA?

AL: Permítanme explicárselo de esta manera: ha sido lo más importante de lo que he pensado durante los últimos días, y probablemente un poco más de tiempo, porque en 1970 todavía no existía un Departamento de Educación. Las cosas se hicieron a nivel estatal en términos de rendición de cuentas, y no estaban haciendo un buen trabajo en ese entonces. El Departamento de Educación es un lugar centralizado que puede rendir cuentas y hacer cumplir todos estos programas. No funcionaba antes del departamento y no creo que funcione de nuevo una vez que se elimine el departamento.

PM: Eso es algo importante tener en cuenta, programas como Title I existían antes de que existiera el Departamento de Educación, como acaba de mencionar usted. Algunos conservativos en educación dicen que quieren que los estados y las escuelas tengan más flexibilidad en cómo pueden gastar esos fondos federales y que esta es una manera de empezar a hacerlo. ¿Cree que tengan razón?

AL: Todos los niños deberían de tener la mejor oportunidad posible de obtener una excelente educación pública. No creo que, una vez que no haya aplicación de la ley, todas esas cosas se puedan implementar.

PM: Una de las otras funciones del Departamento de Eduación es investigar posibles violaciones de los derechos civiles. La gente de Chalkbeat ha informado de que todo el equipo de la Oficina de Derechos Civiles con sede en Chicago fue despedido. ¿Qué impacto cree que esto podría tener?

AL: Bueno, si empezamos a hablar de cumplimiento, en un mundo perfecto, cada uno siempre haría lo que se supone que debe hacer. En realidad, tenemos una situación en la que no todos reciben el mismo trato por una razón u otra, debido al color de su piel, si tienen discapacidades físicas, los niños no siempre obtienen lo que necesitan. Que quede claro: las escuelas públicas no rechazan a nadie que llama a la puerta. Las escuelas privadas seleccionan cuidadosamente a quiénes quieren admitir. Entonces, si enviamos dinero a aquellas escuelas privadas que no admiten a todos los estudiantes, ciertamente no vamos a tener un mayor alcance de impacto. Vamos a tener un menor alcance de impacto a la hora de hacer lo mejor para los niños.

PM: ¿Hay algo más sobre todo este asunto, sobre el Departamento de Educación, que usted piensa que es más importante de lo que la gente cree?

AL: Si no hubiera dinero para invertir en educación pública, no creo que la gente tuviera ningún fervor por privatizarla. Y entonces, si nos fijamos en las personas que realmente se van a beneficiar de esto, ¿estarían tan preocupadas si no hubiera dinero aquí? Me gustaría decirle que creo que la respuesta es absolutamente no. ¿Es esto para los niños? La respuesta, no.

Traducido por Carlos Loera y Jessica Arzate