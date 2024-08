Noticias titulares de Freeport: El verano se acaba con aumentos de sueldo, 100 Women Who Care, y Noche Crucera

Bienvenidos a FREEPOD, una fuente de noticias locales para todos en el área de Freeport. Este podcast semanal es traído a usted a través de un grupo voluntario dedicado a traer noticias objetivas e imparciales especificas a nuestra comunidad.

Read in English

Actualización de construcción de carreteras

La ciudad está trabajando en acabar las obras de construcción sobre Locust Avenue, justo al este de Freeport High School, desde South Street hasta Lincoln Boulevard. Los contratistas de Helm Group están acabando sus obras con las alcantarillas y empezarán pintando.

Más al oeste, las calles laterales de Greenfield Drive se han movido a la última fase de reconstrucción. Todas las carreteras como Quail Ridge, Sioux, y Yellowstone han tenido trabajo de infraestructura hecha en ellas sobre el último mes y medio y han sido repavimentadas con un plan previsto de terminar pronto.

Aumentos de sueldo del condado y nuevas contrataciones

En una reunión reciente de la Junta del Condado de Stephenson, un aumento de salario de $7.400 fue aprobado por la Junta para el alguacil del condado de Stephenson. El estado de Illinois reembolsa el 66% de la cantidad de aumento. Otras noticias sobre el departamento de alguacil es que tres nuevos diputados están en entrenamiento y algunos miembros auxiliares de la oficina del alguacil tuvieron que ser puestos en la oficina del tesorero del condado debido a unos contribuyentes rebeldes abusando y acosando verbalmente a los empleados del condado. La junta también aprobó un aumento de sueldo de $9.000 para el fiscal del estado y mencionaron que el defensor público ha renunciado efectivamente para el cabo del año.

Además, Marcos Perez fue aprobado como el nuevo administrador del Walnut Acres Nursing Center. Perez empieza en inmediato, teniendo 15 años de experiencia y describiéndose a sí mismo como un administrador tradicional.

Marcha en contra la violencia armada

Como habíamos reportado la semana pasada en nuestra entrevista en profundidad con el organizador William Brown, se les invita a los residentes del área de Freeport en participar en una marcha en contra de la violencia armada este sábado, 3 de agosto. La marcha comenzará en la esquina de Main Street y State Avenue en el centro de Freeport, la ubicación de la antigua Germania Club, alrededor de las 10:15 a.m.

El organizador Brown dijo que habrá dos parados durante la marcha en donde las madres quienes han perdido sus hijos debido a la violencia armada hablarán brevemente. Caminantes procederán a Ferguson Pavilion detrás de la oficina postal, donde varios recursos relacionados a reduciendo y el manejo de la violencia armada serán disponibles. La marcha terminará con un momento de silencio y un lanzamiento de globos para honrar a las víctimas en nuestra comunidad quienes perdieron la vida debido a la violencia armada.

Greater Freeport Partnership recibe una otorgación

Andrea Winter, directora ejecutiva de Greater Freeport Partnership, ha reportado que han recibido una otorgación del Departamento de Turismo de Illinois para apoyar el objetivo de retener y expandir negocios existentes, atraer nuevos negocios y visitantes, y aumentar la afiliación. Aunque la falta de instalaciones de cuidado infantil es un gran problema para el área, Winter mencionó que empleadores ven a más aplicantes que hace un año.

Winter reportó que actualmente tienen 410 miembros y la tasa de retención para los miembros es 96%. También dijo que la ocupación hotelera de enero a junio disminuyó por poco en comparación con el 2023.

Noticias de Highland Community College

En una reunión especial reciente de la junta de Highland Community College, la junta continuó evaluando la factibilidad de construir un centro deportivo y de eventos en campus, ya siendo como un nuevo edificio o como una parte adicional de la YMCA existente.

El grupo de trabajo caminó recientemente con el arquitecto Scott Johnson de parte de Richard L. Johnson Associates and Architects in Rockford, quien resumió la construcción del dicho centro y concluyó que se necesitará 226.000 pies para alojar los planes propuestos de Highland y la YMCA. En comparación, el edificio de la YMCA tiene 76.000 pies cuadrados y, aunque se renueva, no tiene espacio para los usos potenciales, con visualización de un centro deportivo y de eventos.

Los costos oscilan entre 15 y más de 90 millones de dólares, dependiendo de la decisión de renovar edificios existentes o combinar las necesidades del colegio y la YMCA en una nueva instalación, además de explorar opciones de medidas y los tipos de instalaciones que se incluirán.

El presidente de Highland Community College Chris Kuberski reportó que, aunque la YMCA no observa mucho crecimiento en gimnasio, se requiere espacio adicional para programas extraescolares y el centro de cuidado infantil. Una conversación adicional hablaba de una asociación entre el colegio y la YMCA y cómo eso sería impactado si se decide hacer una instalación conjunta. Manténgase conectado a FREEPOD para más noticias en cuanto la discusión de este proyecto progrese.

Exposición de trillar este fin de semana

Jenna Dooley

Otro evento anual popular está programado este fin de semana en donde el Club de Motores Antiguos del Condado de Stephenson organiza el Exposición de Tractores y Motores Antiguos de Freeport este sábado y domingo, 3 y 4 de agosto de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. cada día.

Hay mucho que ver con este vistazo al pasado, incluyendo varios modelos de tractores antiguos; motores antiguos de petróleo, algunos hechos en Freeport; automóviles clásicos incluyendo Hennys hechos en Freeport; la colección de camiones de bomberos del club; y el gran motor Cooper Corliss.

Los asistentes también disfrutar de un mercadillo, una demostración de un tractor antiguo el domingo, y tours del museo al igual que paseos en tren. La entrada para la exposición es gratuita y solo para este evento, el tour del museo y el paseo en tren cuesta $5.00 con los niños menos de 6 años entrando por gratis.

Habrá un desayuno de biscuits y gravy disponible para comprar cada día, y también estará un puesto de almuerzo. Todas las transacciones deben hacerse en efectivo o en cheque ya que el Club no puede aceptar tarjetas de crédito o débito.

Celebración de Fin de Verano en la Biblioteca

El jueves, 8 de agosto, la Biblioteca Pública de Freeport organizará una Celebración de Fin de Verano de 1:00 a 4:00 p.m. en la biblioteca, ubicada en la 100 E. Douglas en Freeport.

Esta celebración gratuita, la cual celebra el fin del programa de lectura de verano, tendrá trampolines inflables, pintura facial, juegos, ¡y mucho más! En caso de lluvia, la celebración se trasladará adentro de la biblioteca.

Evento comunitario de los Departamentos de Policía y Bomberos

El martes 6 de agosto de 5:00 a 7:00 p.m., los Departamentos de Policía y Bomberos de Freeport organizarán National Night Out (Noche Nacional) en Read Park cerca del pabellón. Esto es un evento comunitario a nivel nacional para fomentar la divulgación y promover comunicaciones buenas entre los departamentos y residentes. Se planea una serie de actividades familiares e infantiles.

Regresa la Noche Crucera de Freeport

El sábado, 10 de agosto, la Noche Crucera de Freeport regresa al centro de Freeport de 4:00 a 8:00 p.m. Este evento comienza con la exposición de autos, vendedores de mercancías y comida, y música, con los autos presentados en el estacionamiento municipal sobre Douglas Street, el estacionamiento del este en la esquina de Adams y Exchange Street, y en el estacionamiento desbordado en Exchange Street.

Todavía están disponibles lugares reservados para el estacionamiento del este por $12 y pueden ser comprados en línea en el sitio greaterfreeport.com/events. Lugares para estacionamiento también serán a la venta el día del evento por $10 por orden de llegada.

Como uno de los “cruceros” originales y verdaderos que siguen siendo, el crucero de Freeport empezará a las 6:00 p.m. La ruta va desde el centro de Freeport al oeste sobre Stephenson Street, luego al sur sobre Park Boulevard, al este sobre Empire Street, al norte sobre Locust Street, al este sobre Main Street y finalmente al norte sobre State para completar la ruta. Señaleros estarán puestos durante la ruta para ayudar con el manejo de tráfico.

Directora de marca de Greater Freeport Partnership, Nicole Haas, mencionó que el crucero se ha hecho tan popular que no se pudieron instalar más automóviles en la ruta original de dieciséis cuadras. Los autos clásicos se quedaban inactivos y luego se sobrecalentaban y la ruta no se movía continuamente como se esperaba. Esta ruta expandida ha salido bien para mantener a los autos en marcha y los residentes y espectadores les encantan sentarse sobre las calles a través de la ciudad para ver la presentación maravillosa de automóviles. Los conductores están invitados de entrar la ruta del crucero en cualquier momento. Para más información sobre la Noche Crucera de Freeport, visite greaterfreeport.com/events.

100 Women Who Care

Si usted está buscando una manera fácil de ayudar a la comunidad, está invitado a unirse a uno de dos organizaciones locales que solo se reúnen trimestralmente y seleccionan un recipiente sin fines de lucro para fondos donados durante una reunión de una hora.

Las organizaciones son 100 Women Who Care – Stephenson County y 100 Men Who Care for Stephenson County. Ambas son donaciones colectivas, con los miembros donando una fija cantidad cada trimestre. La cantidad para ambos grupos es $100 por trimestre y las donaciones colectivas están diseñadas para ser significativamente suficiente para ser un impacto medible para una organización sin fines de lucro que se selecciona para recibir fondos cada trimestre. La próxima reunión trimestral para ambos grupos es en agosto.

En sus nueve años de historia, los miembros 100 Women Who Care – Stephenson County han donado más de $440.000 a organizaciones en el condado de Stephenson. Julie Hilliger, miembro del comité directivo de 100 Women Who Care, dice que el grupo ha ayudado lanzar una organización sin fines de lucro, comprado una biblioteca ambulante, apoyado esfuerzos de alivio de inundaciones, ayudado salvar un lugar histórico, e hizo historia apoyando el primer refugio de violencia doméstica en el condado de Stephenson.

El grupo está aceptando nuevos miembros y su próxima reunión será el jueves, 8 de agosto en el Muse sobre Cedar Creek en Cedarville. La hora social empieza a las 5:30 p.m., seguida por la reunión a las 6:30 p.m. Más información para los miembros y organizaciones que desean ser considerados en futuras reuniones puede ser encontrada en el sitio de web del grupo en https://100wwcstephensoncounty.weebly.com/

100 Men Who Care fue fundada en junio del 2022 y ha estado reuniéndose trimestralmente desde entonces. Su próxima junta será el 20 de agosto. Las nominaciones para donaciones a organizaciones sin fines de lucro no tienen que ser enviadas por adelantado a 100 Men Who Care.

El Maratón 5K Lincoln-Douglas

El Maratón 5K Lincoln-Douglas, la Divertida Milla y Carreras Infantiles regresa el próximo sábado, 10 de agosto, por el vigésimo primer año. Comienza a las 8:00 a.m., empezando y terminando cerca de la estatua de Abraham Lincoln en el Taylor Park en 900 East Stephenson Street y consta de tres vueltas alrededor de la histórica carretera pavimentada dentro Taylor Park.

La Divertida Milla de una vuelta alrededor del parque está en seguida, al igual que una serie de carreras infantiles que finalmente coronará el “Niño Más Rápido del Pueblo.”

Registración se puede hacer en línea en www.lincoln-douglas5k.com con tarifas de $25 para el Maratón hasta la medianoche del 5 de agosto. Las tarifas de registración aumentan después de ese tiempo. Los procedimientos benefician a programas para el United Way of Northwest Illinois y la Family YMCA of Northwest Illinois.

Feria del Condado de Stephenson

La Feria del Condado de Stephenson terminó esté sábado pasado. Ha sido un evento importante aquí por 170 años, y uno de los trabajadores de entradas recuerda que la lluvia es algo regular para la Feria. De hecho, en ver cómo el clima ha afectado la Feria, una inundación en 1951 forzó que el evento se mudara de su ubicación original en Taylor Park a su ubicación actual en Lamm Road en 1952.

Uno de los voluntarios en la puerta de entrada para el recorrido del tractor el martes por la noche se quedó sorprendido por la fuerte lluvia y quedó tan decepcionado como las demás personas que estuvieron ahí cuando se canceló. Sin embargo, ella comentó que todos entendieron la situación y se mantuvieron calmados.

El presentador de FREEPOD Alan Wenzel fue a la Feria el sábado para entrevistar a Susana Mendoza, la contralora del estado de Illinois. Mendoza ha tratado de visitar a todos los 102 condados de Illinois durante sus ocho años como contralora

Music on Chicago

Music on Chicago está concluyendo su temporada de música de verano con una actuación repetida de Boogie & The Yo-Yoz mañana, 2 de agosto, por la noche, en el centro de Freeport. Boogie & The Yo-Yoz han estado entreteniendo la gente desde 1995 con sus actuaciones de alta energía en eventos como Cheese Days en Monroe y Riverfest en La Crosse. Su diversidad de música agrada a todos los amantes de la música de todas edades. Encabezarán el espectáculo comenzando a las 7:00 p.m., precedido por DJ Cup arrancando la tarde a las 5:30 p.m.

Las puertas abren a las 5:00 p.m., con una tarifa de entrada de $5 para mayores de 12 años. Sillas de jardín y cobijas son bienvenidas, y camiones de comida locales y bebidas frías estarán disponibles para comprar. Music on Chicago es una colaboración de artes comunitarias y entretenimiento organizada por Greater Freeport Partnership.

La semana que viene...

Como siempre, ¡hay mucho pasando en el área de Freeport durante la próxima semana! Para comenzar, estamos ansiosos por la actuación de Southpaw Stance en Music on Debate Square hoy por la noche, 1ro de agosto. Tráiganse sus sillas de jardín y sus cobijas al igual que cambio para una donación voluntaria... y un postre del lugar vecino, Union Dairy.

En seguida es Harmony Among the Treetops, una actuación de parte de The Freeport Choral Society desde las 7:00 hasta las 9:00 p.m. este domingo, 4 de agosto, en el Koenig Amphitheater en Krape Park. La entra es gratuita.

Luego, el miércoles, 7 de agosto, aficionados de las películas pueden disfrutar “Sing 2”, la última película en la Serie de Películas de Miércoles por la Mañana de Lindo Theatre . ”Sing 2”, una película familiar animada de gran calificación que se estrenó en el 2021, se transmitará a las 10:00 a.m. por solo $2 por entrada. Las puertas abren a las 9:00 a.m. para entretenimiento y juegos, y un auditorio en el teatro está dedicado a invitados quienes quieran más espacio.

Más tarde el miércoles, 7 de agosto, amantes de las películas clásicas pueden ver “Some Like It Hot”, una película de éxito de 1959 protagonizada por Tony Curtis, Jack Lemmon, y Marilyn Monroe. La película se transmitirá el próximo miércoles a las 1:00 y las 7:00 p.m. a precio regular. 2024 es el decimocuarto año para esta serie popular de películas organizada por Ed Finch y Alan Wenzel en el Lindo Theatre en Freeport.