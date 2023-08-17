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WNIJ News

Sessions from Studio A - Colorado Ave.

Northern Public Radio | By Spencer Tritt
Published August 17, 2023 at 6:55 PM CDT
Colorado Ave. performing live in WNIJ's Studio A
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Colorado Ave. performing live in WNIJ's Studio A
Colorado Ave. performing live in WNIJ's Studio A
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Colorado Ave. performing live in WNIJ's Studio A
Colorado Ave. performing live in WNIJ's Studio A
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Colorado Ave. performing live in WNIJ's Studio A
Colorado Ave. performing live in WNIJ's Studio A
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Colorado Ave. performing live in WNIJ's Studio A
Colorado Ave. performing live in WNIJ's Studio A
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Colorado Ave. performing live in WNIJ's Studio A

Our guest this week is Colorado Ave. from Rockford. They brought the energy for their live performance in Studio A. We'll also listen to some of their new singles and talk with band members. Give them a follow on Facebook and Instagram, and find their music available for download over on Bandcamp. Check out behind-the-scenes video posted below!

Colorado Ave. performing "what o'clock is it?" live in WNIJ's Studio A

Colorado Ave. performing "early morning drives through the city" live in WNIJ's Studio A

Colorado Ave. performing "it's always sunny except for when it's not" live in WNIJ's Studio A

Colorado Ave. performing "Ryegrass" live in WNIJ's Studio A

Colorado Ave. performing "van life" live in WNIJ's Studio A

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WNIJ News Sessions From Studio A
Spencer Tritt
Spencer's creativity shows up in a variety of spaces on-air and online for WNIJ. He graduated from Northern Illinois University with a degree in Communications and Digital Media Production. Spencer's interest in multimedia comes from a mix of his love for arts and music with an interest in technology.
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