Día De Los Muertos 2025: ¿Qué hay de nuevo?

WNIJ Hola participa una vez más en la "Celebración de la vida" del Día de Muertos de DeKalb con nuestro proyecto oral de estudio móvil. Es parte de una serie de actividades planificadas para el tercer año del evento, que se lleva a cabo localmente cerca del centro de DeKalb.

Únase con nosotros para una celebración vibrante y sentida del Día de los Muertos, una preciada tradición que honra las vidas de nuestros antepasados y une a nuestra comunidad en el recuerdo, la cultura y la alegría.

Fecha: sábado 1 de noviembre

Hora: 2.p.m. - 5:30 p.m.

Ubicación: Biblioteca Pública de DeKalb

Qué esperar: Ofrendas decoradas en honor a los seres queridos

Baile folklórico tradicional

Pintura facial y arte de calaveras de azúcar

Auténtica comida y bebidas mexicanas

Actividades para toda la familia

Vendedores y artesanos locales

Una procesión con velas comunitarias

Horario 2025:

2 p.m. Repartir velas

2:15 Ceremonia de bienvenida (biblioteca)

2:30 Comienza la procesión

2:45 Momento de silencio

3:00 Chispitas Bailarinas

3:30 Piñata

4:00 Café de Flor

5:00 Vendedores cierran

5:30 NIU Mariachi

¡Vístete con tu atuendo más colorido y siéntete libre de usar maquillaje o ropa de calavera tradicional! Ya sea que esté honrando a sus propios antepasados o simplemente abrazando la belleza de esta rica tradición cultural, todos son bienvenidos.

Unámonos para celebrar la vida, la memoria y la comunidad. Puede traer una foto o un pequeño artículo para agregar a la ofrenda comunitaria ubicada en El Jimador.

Entrada gratuito

WNIJ recopiló audio en nuestro estudio móvil en la segunda celebración anual del Día de Muertos en el centro de DeKalb, celebrada el 2 de noviembre de 2024.

Muchas gracias a Laura Anderson, Spencer Tritt, Carlos Loera, Abel Naranjo, and Sam Naftzger por estas imágenes del Día de Muertos de Dekalb 2024

