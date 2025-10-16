© 2025 WNIJ and WNIU
WNIJ Hola
Hola es su centro para mantenerse informado, compartir ideas y conectarse con recursos. (Hola is your hub to stay informed, share ideas, and connect with resources in northern Illinois.)

Día De Los Muertos 2025: ¿Qué hay de nuevo?

Northern Public Radio
Published October 16, 2025 at 1:11 PM CDT
1 of 6  — PXL_20241102_194325422 (1).jpg
WNIJ's Carlos Loera interviews local families who shared their annual Day of the Dead traditions.
2 of 6  — PXL_20241102_193816719 (1).jpg
WNIJ's Carlos Loera interviews local families who shared their annual Day of the Dead traditions.
Performances were scheduled throughout the day at DeKalb's Egyptian Theatre.
3 of 6  — 1000011254.jpg
Performances were scheduled throughout the day at DeKalb's Egyptian Theatre.
4 of 6  — PXL_20241102_185204947 (1).jpg
This year, WNIJ's mobile ofrenda featured a theme of "mentors and musicians" to remember those who had died in the past year who contributed to news or music in their lifetimes.
5 of 6  — 1000011253.jpg
This year, WNIJ's mobile ofrenda featured a theme of "mentors and musicians" to remember those who had died in the past year who contributed to news or music in their lifetimes.
WNIJ set up its mobile studio outside of the DeKalb Public Library to gather stories of how local families celebrate Day of the Dead.
6 of 6  — 1000011246.jpg
WNIJ set up its mobile studio outside of the DeKalb Public Library to gather stories of how local families celebrate Day of the Dead.

WNIJ Hola participa una vez más en la "Celebración de la vida" del Día de Muertos de DeKalb con nuestro proyecto oral de estudio móvil. Es parte de una serie de actividades planificadas para el tercer año del evento, que se lleva a cabo localmente cerca del centro de DeKalb.

Únase con nosotros para una celebración vibrante y sentida del Día de los Muertos, una preciada tradición que honra las vidas de nuestros antepasados y une a nuestra comunidad en el recuerdo, la cultura y la alegría.

Fecha: sábado 1 de noviembre
Hora: 2.p.m. - 5:30 p.m.
Ubicación: Biblioteca Pública de DeKalb
Qué esperar: Ofrendas decoradas en honor a los seres queridos
Baile folklórico tradicional
Pintura facial y arte de calaveras de azúcar
Auténtica comida y bebidas mexicanas
Actividades para toda la familia
Vendedores y artesanos locales
Una procesión con velas comunitarias

Horario 2025:
2 p.m. Repartir velas
2:15 Ceremonia de bienvenida (biblioteca)
2:30 Comienza la procesión
2:45 Momento de silencio
3:00 Chispitas Bailarinas
3:30 Piñata
4:00 Café de Flor
5:00 Vendedores cierran
5:30 NIU Mariachi

¡Vístete con tu atuendo más colorido y siéntete libre de usar maquillaje o ropa de calavera tradicional! Ya sea que esté honrando a sus propios antepasados o simplemente abrazando la belleza de esta rica tradición cultural, todos son bienvenidos.

Unámonos para celebrar la vida, la memoria y la comunidad. Puede traer una foto o un pequeño artículo para agregar a la ofrenda comunitaria ubicada en El Jimador.

Entrada gratuito

WNIJ recopiló audio en nuestro estudio móvil en la segunda celebración anual del Día de Muertos en el centro de DeKalb, celebrada el 2 de noviembre de 2024.

Muchas gracias a Laura Anderson, Spencer Tritt, Carlos Loera, Abel Naranjo, and Sam Naftzger por estas imágenes del Día de Muertos de Dekalb 2024
