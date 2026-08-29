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Elgin Symphony Orchestra presents Hooray for Hollywood

Elgin Symphony Orchestra presents Hooray for Hollywood

Join Chad Goodman and the Elgin Symphony Orchestra for music from some of Hollywood’s most iconic films.

Featuring scores by John Williams – including Star Wars: A New Hope in honor of its 50th anniversary – Jerry Goldsmith, James Horner, Danny Elfman, and Ennio Morricone.

Hemmens Cultural Center
$20 - $68
02:30 PM - 04:30 PM on Sun, 24 Jan 2027
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Elgin Symphony Orchestra
847.888.4000 (box office)
boxoffice@elginsymphony.org
elginsymphony.org
Hemmens Cultural Center
45 Symphony Way
Elgin, Illinois 60120
www.hemmens.org