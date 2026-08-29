Elgin Symphony Orchestra presents Hooray for Hollywood
Elgin Symphony Orchestra presents Hooray for Hollywood
Join Chad Goodman and the Elgin Symphony Orchestra for music from some of Hollywood’s most iconic films.
Featuring scores by John Williams – including Star Wars: A New Hope in honor of its 50th anniversary – Jerry Goldsmith, James Horner, Danny Elfman, and Ennio Morricone.
Hemmens Cultural Center
$20 - $68
02:30 PM - 04:30 PM on Sun, 24 Jan 2027
Event Supported By
Elgin Symphony Orchestra
847.888.4000 (box office)
boxoffice@elginsymphony.org