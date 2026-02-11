Linda McMahon y Erika Kirk visitan la escuela secundaria Genoa-Kingston

La secretaria de educación, Linda McMahon, habló en varias escuelas en Illinois el jueves 5 de febrero. Formaba parte de la gira “History Rocks! Trail to Independence" (¡La historia es genial! Sendero a la Independencia)”del Departamento de Educación de Estados Unidos.

Comenzó el día en una escuela privada en Chicago.

“Es totalmente no partidista”, dijo durante una parada para describir la gira. “Se trata de educación cívica”.

Por la tarde, McMahon visitó la escuela secundaria Genoa-Kingston junta con Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, fundador de la organización Turning Point USA.

Durante toda la semana habían circulado rumores en las redes sociales que McMahon y Kirk participarían en el evento de Genoa-Kingston.

Landon Boehmer, estudiante de último año en Genoa-Kingston, asistió al evento y dijo que le pareció que el evento tenía un carácter partidista.

“De ninguna manera me pareció que este evento era educativo. Estaban repartiendo pulseras que decían “We are Charlie Kirk” (Somos Charlie Kirk). Yo solo quiero aprender sobre la historia de Estados Unidos”, dijo Boehmer.

Él y otros estudiantes dijeron que el evento se centraba en la visión de Charlie Kirk para Club America, el grupo estudiantil de Turning Point que organizó el evento, entre otros temas como el cristianismo y los “valores tradicionales”.

Boehmer dice que los oradores apenas mencionaron la historia, salvo un par de preguntas rápidas de cultura general. Dice que repartieron mochilas de Turning Point y que se escucharon cantos de Trump.

Otros estudiantes que asistieron dijeron que el evento cumplió con sus expectativas y que se sintieron inspirados cuando Erika Kirk habló sobre liderazgo.

Boehmer dice que no pudo hacer preguntas ni a Kirk ni a McMahon porque, según él, parecía que solo respondían a las preguntas de los miembros de Club America.

Algunos estudiantes dijeron estar agradecidos de que su escuela fuera elegida, mientras que otros afirmaron que el evento dividió a su pequeña escuela secundaria.

Un estudiante que se había ido de la escuela antes del evento llevó una camiseta hecha a mano a la escuela que decía “I came to learn, not tofeel targeted” (Vine pare aprender, no para sentirme atacado).

No se les permitió el acceso a los medios de comunicación a la escuela, pero sí se les permitió esperar en una “zona de espera” en el estacionamiento de la escuela.

Los estudiantes dicen que algunos de sus compañeros decidieron no asistir a la escuela debido al evento, que algunos maestros cancelaron los exámenes debido a la baja asistencia, mientras que otros ofrecieron puntos extras por asistir.

La gira forma parte de la celebración del 250 aniversario de la Declaración de Independencia organizado por el Departamento de Educación. El departamento ayudó a crear un grupo llamado “America 250 Civics Education Coalition”, que incluye a numerosas organizaciones conservadores como Turning Point USA, Prager U y la Heritage Foundation.

El video de lanzamiento de la coalición dice: “La educación estadounidense en algún momento fue un faro que guio a generaciones, construido sobre la fe, la herencia cultural y el patriotismo. Pero tras los últimos 60 o 70 años, ese brillo se ha disminuido”, y que “una gran institución se ha destrozado desde dentro; invadida por quienes enseñan el odio hacia Estados Unidos, una historia revisionista falsa y la división”.

Traducido del inglés por Carlos Loera.

Revisado por Jessica Arzate.