Noticias de Freeport: Decoraciones navideñas, recuerdos para los residentes y FAM recibe una subvención

Noticias de la ciudad

La Ciudad de Freeport continuará su programa Re-Fresh en 2026 después de un año exitoso reduciendo el tiradero ilegal de basura y artículos voluminosos. De enero a noviembre, se recolectaron más de 288 toneladas de basura voluminosa en la Freeport Transfer Station sin costo adicional para residentes de Freeport. En ese mismo periodo, se recogieron 563 colchones que habían sido tirados ilegalmente. Como recordatorio, quienes viven dentro de los límites de la ciudad pueden llevar basura y artículos voluminosos a la Freeport Transfer Station ubicada en 2133 South Walnut Road, de 8:00 a 11:00 a. m., frente a Honeywell Plant 4, el primer sábado de cada mes.

Como la nieve todavía no se derrite y las fiestas siguen a todo lo que dan, queremos recordarles que el estacionamiento por números pares e impares está vigente y continuará hasta finales de marzo cuando haya más de media pulgada de nieve. Por ejemplo, si cayeran dos pulgadas de nieve esta noche, 18 de diciembre, eso significaría que, como 18 es un número par, el lado PAR de la calle debe estar libre para las máquinas quitanieve antes de las 8:00 a. m., y usted tendría que estacionar su vehículo del lado IMPAR antes de esa hora. Muchas calles en Freeport son angostas y con frecuencia se convierten en bloqueos para quitanieves grandes, y los vehículos mal estacionados pueden ser remolcados a costo del propietario.

Están todos invitados a la fiesta Navideña de la Iglesia Park Hills en Español.

La Iglesia Park Hills nos invita a compartir una tarde de celebración a la época navideña con música, comida, piñatas, y el importante mensaje de esta temporada festiva.EL SERVICIO SERÁ EL 28 DE DICIEMBRE A LAS 5PM EN LA IGLESIA PARK HILLS, 2525 W STEPHENSON ST. SE PUEDE ESTACIONAR POR LA PUERTA 'E'Todas las familias del área de Freeport están invitadas a esta gran celebración.No se lo pierda y traiga a toda la familia.

Partnership Cash es un excelente regalo

¿Necesita regalos de último minuto que realmente combinen con lo que está en la lista de deseos de quienes los recibirán? El programa Partnership Cash del Greater Freeport Partnership es una excelente opción. Partnership Cash se puede usar igual que efectivo en casi 50 comercios y negocios locales del condado de Stephenson. Para ordenar, llame a Billy al 815-233-1350 y dígale cuánto necesita. Él lo tendrá listo para que pase a recogerlo en la oficina del Greater Freeport Partnership en Main Street, en Freeport. De nuevo, Billy al 815-233-1350.

Pausa temporal en los precios de ComEd

FREEPOD ha reportado varias veces en los últimos meses sobre el aumento de tarifas de servicios públicos y las opciones de proveedores eléctricos en el área de Freeport, así que pensamos que le interesaría saber que la Climate & Equitable Jobs Act proporcionará a los clientes de ComEd un crédito promedio de aproximadamente $13 al mes, de enero a mayo de 2026.

La Climate and Equitable Jobs Act, también conocida como CEJA, es una ley histórica de Illinois de 2021 que establece metas ambiciosas de energía limpia y descarbonización, elimina gradualmente los combustibles fósiles e invierte fuertemente en empleos verdes, capacitación laboral (especialmente para comunidades desatendidas) e infraestructura para vehículos eléctricos, además de reformar regulaciones de servicios públicos para asegurar rendición de cuentas y equidad. Su meta es lograr 100% energía limpia para 2045, creando un modelo nacional de política climática. CEJA es considerada una de las leyes climáticas más completas en Estados Unidos, al equilibrar metas ambientales agresivas con desarrollo económico, intereses laborales y disposiciones clave de equidad social.

Lady Pretzels en la cima del NIC-10

Las Lady Pretzels ganaron un importante partido de básquetbol 64-50 contra las Hononegah Lady Indians el viernes pasado por la noche en un gran duelo del NIC-10. Ambos equipos llegaron con marca de 3-0 en juego de conferencia. Las Lady Indians traían una racha de tres victorias, mientras que las Lady Pretzels traían una racha de siete. Las Pretzels arrancaron fuerte, con ventaja de 21-10 al final del primer cuarto, y ya no soltaron el liderato. La estrella de Freeport, Paityn London, lideró a las Pretzels con 24 puntos, y Keagan Huggins sumó 11. Freeport ahora está 9-1 en general y 4-0 en conferencia.

Este triunfo llegó después de otra victoria contra Jefferson, que trajo recuerdos de la última vez que Paityn London y las Pretzels jugaron en la cancha de Jefferson High School en enero de 2025, cuando London anotó un récord escolar de 48 puntos. Sigan así, Lady Pretzels, FREEPOD las está apoyando.

Se acerca la fecha límite para la inscripción de primavera en HCC

La inscripción para clases de primavera en Highland Community College cierra al final del día del próximo martes, 23 de diciembre, y los últimos días para “express registration” son el 5, 6 y 7 de enero. Hay clases para todas las personas, así que revise su catálogo en línea enwww.highland.edu.

HCC solicita obras para la Exposición Jurada de Arte

En otras noticias de Highland, el Colegio está solicitando obras para la 55th District Juried Art Exhibit, que será la primera exhibición del semestre de primavera 2026. La muestra estará disponible a partir del 11 de febrero en el Ferguson Fine Arts Center. La fecha límite para enviar obras es el 28 de enero, y más información está enwww.highland.edu/juriedart o puede contactar a Bill Buehler al 815-599-3490 o bill.buehler@highland.edu.

Esta exhibición anual busca reconocer a artistas locales del distrito de Highland y celebrar su contribución visual a la comunidad. La competencia está abierta a residentes de 18 años o más que vivan dentro del distrito de Highland Community College, así como a estudiantes actualmente inscritos en HCC.

El Museo de Arte de Freeport recibe una subvención

El Freeport Art Museum recibió una subvención de $28,750 para apoyar su programa de alcance smART After School, por parte del Thomas G. and Mary Alyce Bartels Memorial de la Community Foundation of Northern Illinois en Rockford.

El programa smART After School, que atiende a jóvenes de 7 a 12 años, es una iniciativa artística multidisciplinaria diseñada para ofrecer educación artística consistente y de alta calidad. Desde que inició en 2015, el programa se ha expandido para llegar a más de 300 estudiantes cada año. Se realiza en colaboración con el Boys and Girls Club of Freeport and Stephenson County y el programa de cuidado infantil escolar (School-Aged Child Care) de la YMCA.

Inscripción abierta para Art Explorers de primavera 2026

En otras noticias del Freeport Art Museum, ya está abierta la inscripción para el programa Art Explorers de primavera 2026 del Museo. Las clases de Art Explorers se enfocan en una gran variedad de medios y técnicas artísticas, dando a estudiantes una experiencia práctica de creatividad que también puede funcionar para un plan de arte de educación en casa. Para más información, contacte al Museo al 815-235-9755 o visitehttps://www.freeportartmuseum.com/.

Inicia la capacitación para aplicadores de pesticidas

Diciembre marca el inicio de las sesiones presenciales de capacitación para aplicadores de pesticidas en todo el estado, dirigidas por el University of Illinois Extension Pesticide Safety Education Program y el Illinois Department of Agriculture. En Illinois, necesita capacitación y licencia si aplica pesticidas de uso restringido en su propia tierra, o si aplica cualquier pesticida general o restringido por pago, para su empleador o para una agencia gubernamental. En resumen, si su trabajo o el manejo de su terreno incluye pesticidas más allá del uso personal básico de productos generales, probablemente necesita capacitación y licencia en Illinois. Puede aprender qué esperar, cómo planear con tiempo, opciones de examen presenciales y en línea, calendario, registro, créditos de educación continua y a quién contactar con preguntas. Empiece por el método simplificado de registro en el sitio de University of Illinois enwww.illinois.edu o enhttps://extension.illinois.edu/.

Conteo Navideño de Aves

Ya es hora, una vez más, de que la Northwest Illinois Bird and Nature Alliance participe en el Annual Christmas Bird Count, y el día del conteo local está programado para este sábado, 20 de diciembre. Tanto observadores con experiencia como principiantes pueden ayudar como “field counter” el día del conteo. Quienes tengan poca o ninguna experiencia serán asignados con una persona más experimentada.

El conteo en campo se realiza principalmente desde vehículos, con algo de caminata en áreas apropiadas, y las observaciones en comederos de aves también son una parte importante de los datos del Christmas Bird Count. Para ser “feeder counter”, debe estar dentro del círculo oficial del conteo, que se extiende siete millas y media desde su centro en Read Park, en Freeport. Por favor llame a Richard Benning, el compilador local del CBC, al 815-865-5279 si le gustaría ser “field counter” o “feeder counter” en el conteo de este año. De nuevo, 815-865-5279.

Esta será la 50.ª vez que el capítulo local participa en este esfuerzo de gran escala y de larga tradición, que toma “fotografías” de un solo día sobre tipos de especies de aves y cantidades de cada una, en aproximadamente 2,500 círculos de conteo a lo largo del Hemisferio Occidental.

Consejos para usar sal de forma inteligente

Contar aves es solo una de las formas de disfrutar nuestra hermosa región de Illinois, y esperamos que la gente también tome medidas simples este invierno para evitar resbalones en banquetas y cocheras, sin causar daño a ríos y vida silvestre, algo que ocurre cada invierno cuando el exceso de sal se lava hacia arroyos locales, humedales y finalmente al río Mississippi. Una vez que el cloruro de la sal entra al agua dulce, no se puede eliminar, y pone en riesgo a peces, mejillones, anfibios e incluso nuestra agua potable. Esto es lo que puede hacer en casa para minimizar sus efectos:



Primero, aplique con inteligencia. Para una cochera completa, basta con el equivalente a una taza de café de sal. Luego, tenga paciencia y deje que funcione. Recuerde que la sal necesita tiempo, normalmente de 15 a 20 minutos. Cuando la sal ya hizo su trabajo, barra lo que sobra para reutilizarlo en la siguiente tormenta. Eso reduce desperdicio y también le ahorra dinero. También puede probar alternativas efectivas como arena, derretidores “pet-safe” que cuidan las patas, y salmuera de betabel.

Pruebe estas ideas simples para mantenerse a salvo y también proteger el medio ambiente.

Celebración de Las Posadas en el área de Freeport

Ya es tiempo de la tradición navideña latinoamericana de Las Posadas, una representación comunitaria de nueve noches que comenzó el martes 16 de diciembre y continúa hasta Nochebuena. Simboliza el recorrido de María y José buscando posada y con frecuencia incluye cantos de puerta en puerta, procesiones, oración, comida, piñatas y convivencias festivas que representan fe y unidad comunitaria.

La Posada del área de Freeport se celebrará mañana por la noche, viernes 19 de diciembre, en el Eagles Club en 1200 West Galena Ave. De 6:00 a 8:00 p. m., quienes asistan disfrutarán juegos, comida, rifas, un DJ en vivo, socios de servicio comunitario, una actividad estudiantil de participación de ballet y presentaciones sorpresa.

El evento es organizado por Freeport School District 145, el Bilingual Parent Advisory Committee del distrito y la League of United Latin American Citizens (LULAC), fundada en 1929 y considerada la organización de derechos civiles hispanos más antigua y más grande de Estados Unidos. Para preguntas o información, contacte a Dannya Gomez al 815-801-0126. De nuevo, 815-801-0126.

Todavía suenan las campanas

The Salvation Army todavía necesita voluntarios para tocar la campana en su colecta anual de recaudación, y usted puede ayudar. Solo vaya awww.RegisterToRing.com para elegir su horario y ubicación. Es muy sencillo, y puede alegrarle el día a alguien mientras apoya a The Salvation Army.

Por favor también recuerde que todavía se necesitan donaciones de comida. Ayude a que la cena de Navidad de alguien sea un poco mejor dejando alimentos no perecederos en 106 West Exchange Street, al otro lado de la calle del Stephenson County Courthouse. También puede hacer una donación en efectivo que The Salvation Army puede usar para comprar despensa enhttps://centralusa.salvationarmy.org/freeport/.

También están recolectando abrigos, gorros, guantes, mitones y bufandas para mantener a nuestra comunidad abrigada durante estos días fríos de invierno que ya comenzaron.

Película navideña en Winneshiek Playhouse

Las familias pueden disfrutar una película navideña y también convivir con Santa Claus durante el evento Merry Little Christmas Family este sábado, 20 de diciembre, de 2:00 a 4:00 p. m., en Winneshiek Playhouse en el centro de Freeport. Santa estará ahí para fotos y para escuchar listas de deseos navideños, y después verá con todos una película familiar de Navidad. También habrá manualidades con Santa, galletas y chocolate caliente, y una rifa de juguetes. La entrada cuesta $5 por niño en la puerta.

Historia familiar como regalo navideño

Antes de cerrar, tenemos una idea más para un regalo navideño que sería completamente único para usted y su familia: el regalo de explorar su propia historia familiar. La Stephenson County Genealogy Society, ubicada en la Freeport Public Library, puede ayudarle a buscar información sobre sus antepasados mediante periódicos locales en microfilm, transcripciones de cementerios, directorios de la ciudad, anuarios escolares, historias del condado, historias familiares y más. También pueden brindar acceso a la edición de biblioteca de Ancestry.com.

Hay personas expertas disponibles para ayudar en persona en horarios específicos, y también puede conectarse con ellos en línea para solicitar apoyo de investigación. Para más información, visite la Stephenson County Genealogy Society enwww.stephensoncountygenealogy.org. También hay un enlace con información sobre Green County. Su árbol familiar puede vivir en los recuerdos mucho después de que el árbol de Navidad ya se haya reciclado.

Decoraciones navideñas para ver desde tu auto

Como hicimos para Halloween, FREEPOD preparó una lista de lugares con decoraciones navideñas impresionantes para disfrutar en un paseo nocturno por la comunidad. Hay muchos estilos distintos: algunas decoraciones son muy elaboradas y otras son sencillamente encantadoras. En algunos casos, identificamos partes completas de un vecindario donde hay muchas exhibiciones. Esto no es un concurso: ninguna decoración compite con otra; cada una brilla por sí misma, en su propio vecindario. Queremos agradecer a todas las familias de estas casas por el esfuerzo que han puesto para encender la temporada con alegría para todos.



Esquina de Greenfield Drive y Cheyenne (dé vuelta a la derecha desde US 20 rumbo al oeste al salir del pueblo). Tal vez habría que hacer un concurso para ver cuál de estas dos casas tiene la exhibición más grande de inflables:

a. Smith Street entre Harlem y Whistler (entre a Smith frente a KFC).

b. 1728 South Chicago (vaya hacia el sur por Chicago desde South Street). La cuadra 600 de Greenfield Drive cerca de Sioux Drive. Entre a Sioux Dr., luego a Country Court, y recorra la mayoría de las calles de toda el área de Wheatland Terrace. Chelsea Drive: desde Illinois 26 North, dé vuelta a la derecha en el banco (Fairview Drive) y luego a la derecha o izquierda hacia Chelsea; 703 Chelsea Drive, del lado izquierdo (norte), tiene una exhibición animada con acompañamiento de radio, y toda la subdivisión del lado derecho (sur) también está iluminada. Varias exhibiciones sobre Illinois 26 manejando hacia el sur rumbo a Walmart/Menards. 1109 Locust Avenue, cerca de la esquina de Locust y Moseley. 1925 Bedford. 1849 Revere. 716 McKinley. 1475 Deming, en la esquina de Deming y La Cresta; es el árbol más alto que vimos en una casa, y podría ser el árbol real iluminado más alto en toda la ciudad. Esquina de Cherry y Pleasant. 994 Henderson; vaya hacia el norte por Henderson y es una de las últimas casas del lado oeste antes del paso elevado de Rt. 20. Esquina de Bauscher y Garden. Esquina de Pleasant y Miami. Deming desde Park Blvd hasta La Cresta, incluyendo la casa en La Cresta al final de Deming. Hickory Hill: dé vuelta al norte desde Deming, arriba; no tiene pierde. 1018 S. Chicago y varias casas más en esa cuadra. 1113-1115 South Carroll. 1211 La Cresta. 1104 North Benson y varias casas más en esa cuadra. Park Blvd cerca de la intersección de Park y Stover, del lado este (casa gris con un asta de bandera en el jardín frontal). 1326 Monticello Lane (al sur desde Empire y luego al oeste desde Carriage Lane); también impresiona porque desde Empire se alcanzan a ver las luces de los patios traseros. Woodside Drive en la esquina de Woodside Drive y Woodside Court, y varias casas en Woodside Court. Evelyn Street entre Blackhawk y Walnut. Highland Drive. Lincoln Blvd. Stephenson Street. Burchard Avenue, incluyendo una gran casa de ladrillo frente al Freeport Art Museum. The Leonard C. Ferguson Cancer Center en FHN Memorial Hospital (lado de McKinley St.). Krape Park, entrando por Empire y recorriendo el circuito cerca del Koenig Amphitheatre (también conocido como el band shell). ¡El centro de Freeport! Muchas iglesias tienen bonitas exhibiciones exteriores, y las que tienen vitrales hermosos pueden tener servicios nocturnos que iluminan las ventanas desde adentro. 56 Highview Court en Orangeville. Scioto Mills: no necesita dirección; lo verá en cuanto entre al pueblo.

La semana que viene…

Este domingo, 21 de diciembre, se celebra la Noche Anual de Luminarias de la Comunidad de Freeport a las 5:00 p. m., a lo largo de Stephenson Street y Lincoln Blvd. Nos encanta la belleza de la luz suave de las luminarias, mientras FHN se une a residentes alrededor de FHN Memorial Hospital en el encendido anual de las luminarias. Siempre es una exhibición tranquila y con un ambiente de paz, en medio de todas las actividades de la temporada navideña.

También estamos con ganas de seguir disfrutando el FHN Community Festival of Trees en la Biblioteca Pública de Freeport, donde organizaciones locales sin fines de lucro han decorado muchos árboles hermosos mientras compiten por premios en efectivo para sus organizaciones. Puede votar por su árbol favorito hasta el 28 de diciembre y, ya sea que vote o no, disfrutar los árboles es un pasatiempo comunitario favorito durante la temporada navideña. También puede aprovechar para ver libros con temática navideña.

Si busca algo que hacer esta semana, o cualquier semana, visite el sitio del Greater Freeport Partnership enwww.greaterfreeport.com y haga clic en “weekly events” para una lista completa de muchos más eventos de entretenimiento, comida y actividades en todo el condado de Stephenson. También puede suscribirse al boletín mensual de la Ciudad de Freeport en su sitio web,www.cityoffreeport.org. Tenemos enlaces a ambos en la versión impresa de los episodios de FREEPOD.

También queríamos recordarles que estamos disfrutando mucho las grandes entrevistas a profundidad que pueden escuchar cada semana en FREEPOD, y estamos seguros de que a ustedes también les gustarán si aún no las escuchan. La entrevista de esta semana presentó a FREEPOD y al conductor de TimBeck2, Tim Connors, hablando sobre eventos en Freeport Martial Arts con el dueño e instructor principal John Garvens, egresado de Freeport High School, y su amiga Kate. La entrevista, que se transmitió por primera vez el martes anterior, está disponible en línea y se puede escuchar en cualquier momento.

El próximo martes, volveremos a presentar una entrevista clásica de la temporada navideña del año pasado, cuando FREEPOD y la conductora de TimBeck2, Becky Connors, visita a LaFrancine Baker para hablar sobre Kwanzaa, que comienza el viernes 26 de diciembre y continúa hasta el 1 de enero. Kwanzaa es una celebración anual de la cultura afroamericana basada en tradiciones de festivales de cosecha de varias regiones de África Occidental, Oriental y Sudoriental. Su conversación se publicará al mediodía el martes 23 de diciembre y estará disponible para escucharla entonces, o en cualquier momento después, solo entre a nuestro sitio web o a su plataforma de pódcasts favorita para elegir los programas que quiera.

Para cerrar…

Como hemos mencionado antes, ¡necesitamos su ayuda! Cuando nos escuche en su plataforma de pódcasts favorita, por favor dé clic en “me gusta” o “seguir”; esto nos ayuda a subir en los rankings de pódcasts y nos permite promocionarnos mejor en toda la región. En Facebook, también por favor dé clic en “me gusta”, ya que los algoritmos también dependen de la interacción de los usuarios para ayudarnos a aumentar nuestra presencia.

Y ya que hablamos de aumentar nuestra presencia, recuerde que FREEPOD ya está en YouTube. El programa actualmente solo es audio, pero tenerlo en YouTube les da otra forma súper fácil de escucharlo. Puede encontrar las versiones en inglés y en español: solo vaya a YouTube y busque FREEPOD, o haga clic en el enlace de la versión impresa enhttps://www.youtube.com/@FREEPOD61032/podcasts. Por favor cuéntele a sus amistades y familia sobre nuestro canal de YouTube también, cualquier cosa que haga ayuda a llevar noticias locales a nuestra comunidad.

FREEPOD no sería posible sin el Departamento de Comunicación Masiva de Highland Community College y nuestras personas enlace y reporteras comunitarias. ¡Gracias, equipo FREEPOD! Siempre puede encontrarnos en nuestra página de Facebook o en el sitio web de nuestro socio de Radio Pública Nacional, WNIJ en DeKalb, enwww.northernpublicradio.org. Para más información, incluida la forma de hacer una contribución deducible de impuestos para apoyar nuestro trabajo, visite nuestro sitio web enwww.freepod.org.

Con eso, se nos acabó el tiempo por esta semana. Acompáñenos de nuevo el próximo jueves al mediodía, o en cualquier momento después, en nuestro sitio web o en su plataforma de pódcasts favorita. ¡Y gracias por escucharnos!

Traducido por Cristian Ruiz Paliero y Samuel Viveros