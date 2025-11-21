Noviembre es el mes de concientazación sobre el monóxido de carbon
El monóxido de carbono ha sido llamado el asesino silencioso porque es inodoro, incoloro, insípido y mortal.
Los departamentos de bomberos de Illinois informaron haber respondido a casi diez mil llamadas relacionadas con el monóxido de carbono el año pasado.
J.C. Fultz trabaja en la oficina del jefe de bomberos de Illinois.
"Cada año en Illinois, cientos de personas son atendidas en salas de emergencia debido a la exposición al monóxido de carbono", afirmo Fultz. "Durante la última década, un promedio de veinte personas por año han muerto por intoxicación accidental con CO".
Los síntomas de intoxicación por monóxido de carbono incluyen dolor de cabeza, mareos, náuseas, dificultad de respirar y fatiga.
Fultz dice que dueños de hogares pueden tomar precauciones sencillas.
"Si tienes una estufa de gas, no la utilice para intentar calentar su casa", advirtió Fultz. "Eso es algo muy importante para recordar, en particular ahora que nos aproximamos a los meses más frios. Y aproveche este tiempo para que un profesional venga a inspeccionar su calefacción.
Asegúrese de que el intercambiador de calor funciona correctamente".
La ley estatal requiere detectores de monóxido de carbono a menos de quince pies de las zonas para dormir.
Traducido por Carlos Loera