© 2025 WNIJ and WNIU
Northern Public Radio
801 N 1st St.
DeKalb, IL 60115
815-753-9000
Northern Public Radio
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Return to Hola
WNIJ Hola
Hola es su centro para mantenerse informado, compartir ideas y conectarse con recursos. (Hola is your hub to stay informed, share ideas, and connect with resources in northern Illinois.)

Noviembre es el mes de concientazación sobre el monóxido de carbon

Northern Public Radio | By George H. McCaskey
Published November 21, 2025 at 3:00 PM CST
Detector de monóxido de carbono
FASTILY, Detector de monóxido de carbon 1 2018-03-01 CC BY-SA 4.0
Detector de monóxido de carbono

Read in English

El monóxido de carbono ha sido llamado el asesino silencioso porque es inodoro, incoloro, insípido y mortal.

Los departamentos de bomberos de Illinois informaron haber respondido a casi diez mil llamadas relacionadas con el monóxido de carbono el año pasado.

J.C. Fultz trabaja en la oficina del jefe de bomberos de Illinois.
"Cada año en Illinois, cientos de personas son atendidas en salas de emergencia debido a la exposición al monóxido de carbono", afirmo Fultz. "Durante la última década, un promedio de veinte personas por año han muerto por intoxicación accidental con CO".

Los síntomas de intoxicación por monóxido de carbono incluyen dolor de cabeza, mareos, náuseas, dificultad de respirar y fatiga.

Fultz dice que dueños de hogares pueden tomar precauciones sencillas.

"Si tienes una estufa de gas, no la utilice para intentar calentar su casa", advirtió Fultz. "Eso es algo muy importante para recordar, en particular ahora que nos aproximamos a los meses más frios. Y aproveche este tiempo para que un profesional venga a inspeccionar su calefacción.
Asegúrese de que el intercambiador de calor funciona correctamente".

La ley estatal requiere detectores de monóxido de carbono a menos de quince pies de las zonas para dormir.

Traducido por Carlos Loera
George H. McCaskey
George H. McCaskey is a member of WNIJ's Community Correspondent Corps. He has a degree in Broadcasting from Arizona State University and lives in northern Illinois.
See stories by George H. McCaskey