Noticias de Freeport: Cargadores para vehículos eléctricos, Mistletoe Walk y fondos estatales para la biblioteca

Read in English

Capital Plan, y más noticias de la Ciudad

La Ciudad de Freeport publicó su Capital Plan para 2026 a 2029. Es una herramienta de planeación y presupuesto para invertir en activos comunitarios importantes como calles, puentes, agua y alcantarillado, edificios públicos y otros proyectos de infraestructura. El plan detalla qué se necesita, cuándo debe hacerse, cuánto costará y cómo se financiará. Ayuda a usar los recursos de forma eficiente, promueve la estabilidad financiera y brinda responsabilidad ante la comunidad.

El plan es un documento vivo que cambia con el tiempo conforme cambian las necesidades y prioridades de la ciudad.

En otras noticias de la Ciudad, Freeport está instalando ocho nuevos cargadores de nivel 3 para vehículos eléctricos en dos estacionamientos municipales del centro. Son los lotes de North Chicago Avenue y el que está detrás del Lindo Theater. La construcción ya inició y una parte del centro fue cerrada por los trabajos. Los cargadores de nivel 3, también conocidos como DC fast chargers, ofrecen carga rápida. El financiamiento proviene principalmente de un subsidio de la Agencia de Protección Ambiental de Illinois por 320,000 dólares y 240,000 dólares de ComEd.

Finalmente, la Ciudad solicita comentarios del público para dos proyectos. El primero es el borrador del Freeport Safety Action Plan, un esfuerzo impulsado por la comunidad para mejorar la seguridad de peatones, ciclistas y conductores. Se abrió un periodo de comentarios públicos en línea de dos semanas del 12 al 26 de noviembre. El segundo es una gran actualización del sitio web municipal prevista para 2026 y también piden su opinión mediante una breve encuesta en el sitio de la Ciudad.

Temporada electoral 2026, inician registros de candidaturas

La elección primaria del Condado de Stephenson en marzo de 2026 tendrá solo una contienda competitiva. En el Distrito G de la Junta del Condado habrá un enfrentamiento familiar, Jackie DeMeester contra Jerry Clay, ambos republicanos. Solo uno avanzará a la elección general de noviembre. El resto de las contiendas de marzo serán sin oposición. También se registraron como republicanos Jazmin Wingert para County Clerk, Tom Koneiczny para Coroner, Steve Stovall para Sheriff y Stephanie Helms para Treasurer. La demócrata Suzanne Cook busca la nominación para County Clerk.

Para la County Board, los republicanos registrados son Lou Hayes para el Distrito C, Troy Barr para el D, Joshua Libby para el E, Clayton Zimmerman para el F, Nicole Baker para el H y Cynthia Lawfer para el I. Por el Partido Demócrata se registraron Samuel Newton para el Distrito B, Roxanne Rice para el D, Adam Moderow para el E y Edward Klein para el I.

Mistletoe Walk este sábado

El centro de Freeport se llenará del ambiente navideño este sábado 22 de noviembre de 12:00 p. m. a 6:00 p. m. Decenas de negocios abrirán sus puertas con música en vivo, golosinas y ofertas. Habrá presentaciones musicales durante la tarde y cantantes itinerantes. Los paseos en carruajes tirados por caballos serán gratuitos de 12:00 p. m. a 4:00 p. m. y habrá Living Windows de 4:00 p. m. a 5:00 p. m. También podrá disfrutar chocolate caliente en varias tiendas y visitar a Santa de 2:00 p. m. a 4:00 p. m. en el pocket park de la calle Stephenson. El evento cierra con el encendido del árbol a las 5:00 p. m. en la Corte del Condado de Stephenson.

FHN recibe la calificación de atención más alta

Las más recientes Leapfrog Hospital Safety Grades ya salieron y el Hospital Memorial FHN recibió la más alta de la zona por atención segura, de alta calidad y compasiva. Leapfrog, una organización sin fines de lucro con más de 20 años de trabajo, evalúa y publica datos para ayudar a consumidores y empleadores a tomar decisiones informadas sobre seguridad y desempeño hospitalario.

FSD 145 lanza la Rising Pretzels Academy

El Distrito Escolar 145 de Freeport anunció el lanzamiento de Rising Pretzels Academy, recientemente aprobada por Illinois como Alternative Learning Opportunity Program. El nuevo programa está diseñado para apoyar a estudiantes que enfrentan retos en el entorno escolar tradicional. Ofrece aprendizaje personalizado con metas claras y monitoreo de progreso, además de sesiones de Terapia Dialéctica Conductual para regulación emocional, atención plena e interacción social. Rising Pretzels reemplaza al programa Students in Transition Education (S.I.T.E.) y estará en el Banks-Bergagna Education Center en el centro de Freeport. Sarah Lewis, antes subdirectora en S.I.T.E., fue nombrada directora de Rising Pretzels Academy.

La Biblioteca recibe fondos estatales

El Distrito de la Biblioteca Pública de Freeport recibirá casi 70,000 dólares en fondos estatales como parte de la expansión del programa Equalization Aid Grant del Secretario de Estado de Illinois. La biblioteca no había sido elegible antes. El programa existe desde los años sesenta para apoyar bibliotecas con bases impositivas limitadas y busca reducir disparidades de financiamiento. La elegibilidad se amplió de 17 bibliotecas que atendían a 77,000 residentes a 108 bibliotecas que ahora sirven a más de 700,000 residentes. Cambios legislativos recientes elevaron el financiamiento mínimo base de 7.50 a 17.50 dólares por persona. Estos fondos ayudarán a cubrir necesidades de infraestructura, actualizar tecnología y ampliar la programación.

Invitada de HCC desde los Países Bajos

Highland Community College recibió recientemente a la Dra. Nelleke Ottevanger por dos semanas dentro del intercambio del Illinois Consortium of International Studies. Ottevanger es de Aventus, un colegio regional en los Países Bajos donde enseña neerlandés como segunda lengua y colabora con el Radboud University Medical Center en la formación de estudiantes de medicina en investigación ginecológica, incluidos ensayos clínicos sobre cáncer de ovario y endometrio. Como parte del intercambio, Laura Watson, directora de Servicios Bibliotecarios de Highland, visitará Aventus y se reencontrará con Ottevanger en 2026. Esta alianza internacional permite compartir ideas, aprender mutuamente y fortalecer la colaboración global en educación.

Protein to the People!

El próximo martes 25 de noviembre, la League of Women Voters presenta el programa “Understanding and Avoiding Fraud Targeted at Seniors” impartido por Larry Feiner de GreenState Credit Union. Comienza a las 6:30 p. m. en la Biblioteca Pública de Freeport y habrá refrigerios. En el espíritu de Acción de Gracias, la Liga invita a los asistentes a llevar alimentos enlatados con alto contenido de proteína como frijoles negros y colorados, lentejas, garbanzos, pastas integrales, sopas altas en proteína, crema de cacahuate y carnes enlatadas como atún, pollo y jamón. Las donaciones se distribuirán a despensas de alimentos locales antes de las fiestas.

Feria de manualidades de la Sociedad Histórica del Condado de Stephenson

La Stephenson County Historical Society realizará su tradicional feria de manualidades y regalos navideños en el Taylor House Museum, 1440 S Carroll Avenue. Inicia el viernes 21 de noviembre a las 9:00 a. m. y continúa el sábado de 9:00 a 4:00 p. m. y el domingo de 11:00 a 4:00 p. m. La entrada es gratuita. Es una gran oportunidad para recorrer la histórica Taylor House mientras busca obsequios únicos. El museo agradece al Freeport Park District por su reciente apoyo con mejoras en los terrenos, incluido el quiosco y otros proyectos de mantenimiento.

El Greater Freeport Partnership recibe reconocimientos

El Greater Freeport Partnership recibió reconocimientos de Illinois Main Street durante su cena anual de premios. Entre los galardonados están Larry Feiner como miembro de junta del año, Lance Ferguson como voluntario del año y el evento Downtown Unlocked por impacto económico. Feiner integra la junta del Partnership desde 2021 y Ferguson, voluntario del año, apoya de forma constante desde 2020. Downtown Unlocked invita a dueños de negocios, desarrolladores y comunidad a recorrer espacios desocupados del centro para aumentar el interés en locales de planta baja y pisos superiores.

Nueva forma de conseguir productos locales y más, con entrega a domicilio

Northern Illinois Local Food Collective (NILFC) es un mercado agrícola en línea con sede en Forreston que ofrece una gran variedad de frutas y verduras locales, además de muchos otros productos elaborados localmente como lácteos, huevos, carnes, granos y frijoles, miel, panes, bocadillos, productos horneados, alimentos liofilizados, artículos de sebo y especialidades. Puede comprar en línea y recibir en casa o recoger en un punto cercano. Las entregas son los domingos durante todo el año. No hay pedido mínimo ni obligación de comprar cada semana. Al comprar con NILFC usted fortalece la economía local, ayuda a preservar tierras agrícolas, reduce su huella ambiental y recibe la frescura de productos cultivados cerca de casa. Visite www.NILFC.org para registrarse.

Nueva exposición en el Museo de Arte de Freeport

El Freeport Art Museum inauguró la exposición High Strangeness con obras de cinco exalumnos de Northern Illinois que exploran los límites entre realidad y imaginación. Marisol Cervantes usa pintura mixta vibrante para revivir memorias y mitos. Janelle Rae, artista interdisciplinaria, desdibuja la frontera entre humor y ansiedad. Amy Fleming, fotógrafa, traduce experiencias de salud mental en arte comprometido. Veronica Staces crea esculturas híbridas de formas que indagan el sentido de conexión con el cuerpo. Emma Vitallo, artista fotográfica, usa miniaturas y narración lúdica para explorar identidad. La muestra estará abierta hasta el 27 de diciembre en 121 N Harlem Avenue en Freeport.

Oportunidad de fondos equiparables para el Museo de Arte

El museo anunció una donación equiparable de 180,000 dólares para impulsar la recaudación del proyecto Block 62 que trasladará y ampliará el museo en el centro de Freeport. Las contribuciones hechas hasta el 31 de diciembre se duplicarán dólar por dólar hasta un tope de 180,000 dólares. La meta total es de 4 millones de dólares y ya se han recaudado 1.9 millones en donaciones, subvenciones y aportaciones en especie. El proyecto creará más de 14,000 pies cuadrados de espacios de exhibición, aulas, oficinas y eventos.

Las hojas caídas son buenas para el suelo y la vida silvestre

Ahora hay una razón científica para no rastrillar en otoño. Dejar que las hojas se descompongan sobre el suelo durante el invierno puede mejorar la salud del suelo y apoyar poblaciones de vida silvestre. Por ejemplo, mariposas, polillas, escarabajos y abejas emergen en primavera desde céspedes que retienen hojas caídas. Muchos ecólogos consideran las hojas un hábitat esencial más que un desecho.

También permiten que nutrientes como el carbono regresen al suelo y a las plantas de alrededor. Ryan Pankau, educador de horticultura de University of Illinois Extension, señala que las hojas funcionan casi como un sistema de reciclaje perfecto que además ayuda a manejar el agua y a nutrir las plantas. En resumen, las hojas no matarán su césped ni dañarán sus plantas. Guarde el rastrillo y prepárese para una primavera más ecológica.

Residente de Pearl City obtiene tercer lugar en evento de Illinois Farm Bureau

Benjamin Bremmer de Pearl City, miembro de Stephenson County Farm Bureau y estudiante de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, obtuvo el tercer lugar en el Collegiate Discussion Meet de Illinois Farm Bureau. La competencia evalúa liderazgo y diálogo en grupos pequeños mientras se comparten ideas sobre retos agrícolas. Felicidades a Benjamin por representar al Condado de Stephenson.

Facilite que encuentren su colecta o despensa de comida

La Foundation for Northwest Illinois creó un hashtag para ayudar a quienes necesitan alimentos a encontrar despensas y para que las despensas se conecten con voluntarios durante la temporada navideña. Use #FeedingFamiliesNWIL para que su ayuda sea fácil de encontrar.

La semana que viene

No olvide la próxima sesión de Tech Time en el Senior Resource Center de Freeport, “Android Phone Tips”, mañana viernes 21 de noviembre de 1:30 a 2:30 p. m. Es gratis. Llame al 815-235-9777 para registrarse. Traiga su propio dispositivo. La clase será en 206 East Stephenson Street.

Mencionamos también que niñas y niños de 0 a 5 años ahora pueden disfrutar un nuevo Sensory Play Day en la Biblioteca Pública de Freeport con estaciones como bloques, plastilina, arena, maíz y rocas. Nos alegra saber que el Distrito Escolar 145 fue uno de solo diez distritos seleccionados para una subvención de Learning in Spanish and Language Arts, que servirá como modelo en desarrollo de habilidades, entrenamiento y recursos.

No olvide que ya están a la venta los boletos para dos tradicionales eventos de temporada. The Messiah en Highland Community College se presentará el domingo 14 de diciembre a las 3:00 p. m. y los boletos están en taquilla o en www.highland.edu/boxoffice. The Nutcracker, presentado por estudiantes y miembros de Studio 121 Dance, será el 19 y 20 de diciembre a las 7:30 p. m. en el Templo Masónico de Freeport. Boletos al 815-275-0643 o en https://www.etix.com/ticket/0/17565/studio121dance.

La próxima semana también es Soup Week en la colecta de alimentos de la Biblioteca. Las contribuciones se reciben en el mostrador de circulación y se destinan a la Freeport Area Church Cooperative. Se aceptan todo tipo de no perecederos.

Y por último, el Ejército de Salvación necesita más Red Kettle Ringers. Llame a Sue al 815-541-1949 si usted, su empresa o su club de servicio pueden ayudar esta temporada.

Si busca algo que hacer esta semana o cualquier semana, visite www.greaterfreeport.com y haga clic en “weekly events” para ver una lista completa de muchos eventos y actividades en todo el condado de Stephenson. También puede suscribirse al boletín mensual de la Ciudad de Freeport en www.cityoffreeport.org. En la versión impresa de FREEPOD encontrará los enlaces.

Queremos recordar que seguimos disfrutando las entrevistas a profundidad de cada semana en FREEPOD. La entrevista de esta semana presentó a Noah Eisenhower con Tim Connors de TimBeck2 sobre las carreras profesionales de autos y el equipo NDE Racing de su padre, Gary Eisenhower Jr. La entrevista, estrenada el martes, está disponible en línea para escucharla cuando guste.

El próximo martes, Becky Connors conversará con la Capitana Lisa del Ejército de Salvación sobre sus programas, especialmente relevantes en esta época. La charla se publicará al mediodía del martes 25 de noviembre y podrá escucharse desde entonces o después en nuestro sitio o en su plataforma de pódcasts favorita.

Para cerrar

Como hemos mencionado, necesitamos su ayuda. Al escucharnos en su plataforma de pódcasts, por favor dé clic en “me gusta” o “seguir”. Esto nos ayuda a subir en las clasificaciones y a promocionarnos mejor en la región. En Facebook, un “me gusta” también ayuda, ya que los algoritmos dependen del apoyo del público.

Y recuerde que FREEPOD ya está en YouTube. El programa sigue siendo solo de audio, pero YouTube ofrece otra forma muy sencilla de escucharnos. Puede encontrar versiones en inglés y en español. Busque “FREEPOD” en YouTube o use el enlace https://www.youtube.com/@FREEPOD61032/podcasts. Cuéntele a su familia y amistades sobre nuestro canal para ayudar a llevar noticias locales a la comunidad.

FREEPOD no sería posible sin el Departamento de Comunicación Masiva de Highland Community College y nuestras personas enlace y reporteras comunitarias. Gracias, equipo FREEPOD. También puede encontrarnos en Facebook o en el sitio de nuestro socio de radio pública nacional, WNIJ en DeKalb, en www.northernpublicradio.org. Para más información, incluida la forma de hacer una contribución deducible de impuestos para apoyar nuestro trabajo, visite www.freepod.org.

Con esto se nos terminó el tiempo por esta semana. Acompáñenos de nuevo el próximo jueves al mediodía, o cuando guste después, en nuestro sitio web o en su plataforma de pódcasts favorita. Gracias por escucharnos.

**Escúchenos la próxima semana para saber más sobre lo que sucede en el área de Freeport.**

Traducido por Cristian Ruiz Paliero y Samuel Viveros