La infracción de los parquímetros de Sycamore pronto le costará un buen dinero

Los característicos parquímetros de Sycamore, que funcionan con monedas de un centavo, podrían desaparecer en un par años, pero no porque el gobierno haya dejado de fabricar monedas de un centavo.

La Casa de la Moneda de Estados Unidos produjo su última centavo la semana pasada.

Pero los parquímetros también aceptan monedas de cinco y diez centavos, así que eso no es el problema.

El gerente municipal de Sycamore, Michael Hall, afirma que el problema se relaciona más con las partes de los parquímetros.

"En realidad, funcionan con resortes, actuadores y piezas internas que son muy antiguas y ya no son modernas", afirmó Hall. "Es muy difícil encontrar esas piezas exactas. Son muy específicos para ese tipo de parquímetros".

Hall dice que no hay fechas fijas para la eliminación gradual de los parquímetros y estima que la ciudad tiene suficentes piezas de repuesto para mantenerlos operativos durante un par de años más.

Hall dice que los parquímetros recaudan unos 7.000 dólares al año. No obstante, Hall afirma que no se trata del dinero.

"La razón por la cual los tenemos es para agilizar el tránsito de las personas", dijo Hall.

A partir del 1 de enero de 2026, la multa por no pagar un parquímetro pasará de un dolar a diez dólares.

Traducido por Carlos Loera