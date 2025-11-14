La administración Trump recortó varios programas 'TRIO' en Illinois destinados a apoyar a estudiantes desfavorecidos

Read in English

Hace unos años, Sam Sutton se mudó de California a Illinois y se inscribió en Elgin Community College. Recibió educación en casa durante toda su vida, lo cual dificultó la parte social de la escuela, en particular en un lugar nuevo lejos de su familia. Su inestabilidad económica también hacía que matricularse fuera una tarea desalentadora.

Las calificaciones de Sutton eran bastante buenas, pero no se sentía integrada.

"Cuando tenía dificultades con una tarea, no les pedía ayuda a mis profesores", dijo Sutton. Mejor no decía nada y lo buscaba en el internet".

Su asesora del club de arte le habló de los Servicios de Apoyo Estudiantil TRIO (SSS). Es uno de los ocho programs federales TRIO y uno de los tres que se ofrecen en Elgin Community College.

Los Servicios de Apoyo Estudiantil ofrecen asesoramiento individualizado, tutorías y otro tipo de asistencia. El programa financiado por el Departamento de Educación de EE.UU está dirigido a estudiantes de bajos ingresos, de primera generación y con discapacidades.

Poco después, la asesora del club de arte de Sutton se convirtió en su coordinadora del programa TRIO, lo cual, según ella, la ha ayudado a desarrollarse plenamente como estudiante.

"Ella fue conmigo para hablar con uno de mis profesores", dijo Sutton. "Ella estaba allí asegurándose no solo de que yo me sintiera apoyada y tuviera a alguien a quien acudir, sino también de que supiera qué preguntas hacer."

Pero Sutton dice que TRIO la ha ayudado en mucho más que en lo académico.

"Al mudarme aquí lejos de mi familia, obviamente no tenía trabajo y no tenía estabilidad económica", dijo. "TRIO me brindó muchas oportunidades y me facilitaron mucho encontrar maneras de aprovecharlas. Me pusieron en contacto con la despensa de alimentos que tenemos aquí en el campus y me ayudaron a encontrar trabajo".

Natalie Leisering dice que así es como se suponde que debe funcionar TRIO. Ella es la decana asociada de éxito estudiantil de Elgin Community College.

"Cuando los estudiantes tienen esas reuniones individuales con un asesor de apoyo estudiantil, tienen más probabilidades de tener éxito que alguien que no las tiene," dijo Leisering.

Eso está respaldado por datos federales. En 2019, durante la primera administración Trump, el Departamento de Educación de EE.UU publicó un estudio sobre TRIO Servicios de Apoyo Estudiantil . El estudio reveló que los estudiantes del programa SSS en universidades de cuatro años tenían un 18% más de probabilidades de obtener un título que estudiantes similares que no estaban en el programa.

En los colegios comunitarios, como Elgin Community College, la diferencia era aún más significativa. Los estudiantes como Sutton en instituciones de dos años tenían un 48% más de probabilidades de obtener un título, un certificado o transferirse a una universidad de cuatro años.

Council for Opportunity in Education, una organización sin fines de lucro, apoya y promueve el programa TRIO. Un portavoz declaró a WNIJ que este año la administración Trump ha recortado más de 100 programas TRIO en todo el país, y que más de 40.000 estudiantes ya no reciben estos servicios.

En Illinois, la administración ha cancelado tres programas, que representa más de un millón de dólares en subvenciones y más de mil estudiantes que ya no reciben los servicios de TRIO. El portavoz afirmó que no podían revelar cuales instituciones de Illinois habían cancelado sus programas.

Todas las subvenciones TRIO que la administración canceló tenían objetivos o iniciativas relacionados con la diversidad. En algunos casos, las subvenciones mencionaban que el programa sería parte de la oficina de DEI de la escuela.

Elgin Community College no ha sufrido recortes en sus subvenciones. Leisering dice que sus Servicios de Apoyo Estudiantil TRIO todavía atienden a 362 estudiantes.

"El programa SSS es único porque permite que la carga de trabajo de los estudiantes sea baja, de modo que los coordinadores puedan reunirse durante períodos de tiempo más largos con sus estudiantes", dijo Leisering. "Existen algunas áreas de la educación superior donde la carga de trabajo en los centros de enseñanza superior puede superar los 600 alumnos por uno".

Gracias a su subvención, la carga de trabajo de sus coordinadores es inferior a 100 alumnos, lo cual les permite reunirse individualmente con cada estudiante.

Pero recuerden, TRIO no son solo Servicios de Apoyo Estudiantil. Michelle Ramirez dirige el programa SSS de Elgin y dice que su institución ofrece otros dos programas TRIO que atienden a otros 634 estudiantes.

"Tenemos TRIO Upward Bound: está diseñado para ayudar a los estudiantes de secundaria a adquirir habilidades y tener éxito en la escuela secundaria y la universidad", dijo Ramirez. "Luego tenemos las transiciones de TRIO Talent Search: está diseñado para ayudar a estudiantes de escuela intermedia y secundaria".

De las tres subvenciones de Illinois canceladas, el Council for Opportunity in Education afirma que una era para Servicios de Apoyo Estudiantil, otra para el programa Upward Bound y la tercera era para un programa de Talent Search.

Sam Sutton dice que TRIO le ha cambiado su vida.

"Originalmente, solo iba hacer el título de dos años e incorporarme al mundo laboral, pero con la ayuda de TRIO, tengo muchas oportunidades para becas", dijo Sutton.

Sutton dice que le han ayduado a solicitar becas, a convalidar créditos y a organizar visitas a campus para buscar la universidad de cuatro años adecuada. Dice que TRIO merece gran parte del crédito por su éxito. Sutton es ahora como la embajadora no oficial de TRIO en Elgin.

"Me siento apegada a TRIO en la mejor manera posible. Les digo a todos los estudiantes que me encuentro", dijo Sutton. "Llevo sus tarjetas de negocio en mi cartera y en mi mochila. Sí, las repartiré".

Dice que los recortes federales en otras escuelas son decepcionantes.

“Es realmente desgarrador”, dijo Sutton, “porque muchos estudiantes pierden esa valiosa oportunidad, y no creo que sea justo para ellos. Todos deberían tener la oportunidad que tenemos aquí. Quiero decir, soy una gran estudiante por eso".

La propuesta presupuestaria del presidente Trump para 2026 contempla la eliminación total del programa TRIO.

Traducido por Carlos Loera y Jessica Arzate