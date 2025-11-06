Noticias de Freeport: Recolección anual de hojas, nuevo pozo de agua y beneficios de SNAP

Read in English

Noticias de la ciudad

En una reciente reunión del Ayuntamiento de Freeport, se creó el puesto de Superintendente de Operaciones al fusionar los cargos de Superintendente de Servicios Públicos y Superintendente de Calles en uno solo. Esto tiene como objetivo

optimizar estas operaciones y maximizar el aprovechamiento de las diversas funciones interrelacionadas de cada puesto. El Ayuntamiento tampoco aprobó una ordenanza que habría permitido únicamente alquileres a corto plazo, como los de Airbnb, en zonas destinadas a edificios multifamiliares.

Freeport también ha comenzado a publicar un nuevo Boletín de Obras Públicas con información más detallada sobre los numerosos proyectos y actividades de servicios públicos que son importantes para los residentes de la ciudad. Está disponible en la página principal del sitio web de la ciudad, www.cityoffreeport.org, en la sección de "noticias recientes".

Como recordatorio del Ayuntamiento, tenga en cuenta que si NO desea formar parte del programa de Agregación Eléctrica de Freeport y seguir con ComEd, debe darse de baja del programa.Existen varias opciones para hacerlo: en línea, por teléfono o por correo postal, según la carta que recibirá con las instrucciones. También puede llamar al Ayuntamiento para obtener más información. FREEPOD ofreció una descripción detallada del programa y las opciones en un episodio reciente. Para consultar esa información, visite nuestro sitio web www.freepod.org y busque "agregación eléctrica".

La recolección anual de hojas de la ciudad ya ha comenzado. Les recordamos lo siguiente:



La recolección de hojas se realiza en ciclos regulares de oeste a este hasta la primera nevada. No se aceptan solicitudes específicas para la recolección de montones de hojas como parte del Programa de Recolección de Hojas. Si no pudo recoger sus hojas en un ciclo determinado, se recogerán en el siguiente.

Las hojas deben colocarse en una fila continua junto a la acera.

Solo se aceptan hojas; no se aceptan recortes de césped, desechos de jardín, ramas, maleza ni basura, ya que pueden obstruir el equipo de recolección. Si se colocan estos desechos en la acera, el personal municipal no los recogerá.

Las rejillas de alcantarillado pluvial no deben cubrirse con hojas. Además, aunque no esté recogiendo las hojas usted mismo,

Por favor, no estacione vehículos sobre ni junto a ningún montón de hojas para facilitar su recogida.

Encontrará un mapa de recolección en el sitio web de la ciudad, www.cityoffreeport.org. Busque "recolección de hojas" o haga clic en el enlace que aparece en la versión impresa de este episodio.

Recuerde que los residentes de la ciudad pueden llevar sus residuos leñosos a la planta de Timber Industries en Walnut, frente al recinto ferial del condado, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. Este servicio es gratuito para los residentes de Freeport; por favor, lleve un comprobante de domicilio.

Nuevo pozo para el agua de la ciudad

En otras noticias de la ciudad, han comenzado las obras de un pozo de producción de agua y una planta de tratamiento de 1300 pies de profundidad que abastecerá a la zona baja de Freeport. La zona baja es la más extensa de Freeport y abastece al 65% de la comunidad.

La construcción de este pozo, que se conocerá como Pozo n.° 12, reemplazará la planta de tratamiento de agua de Brick Avenue, con 140 años de antigüedad.Una vez finalizada la construcción, la planta de Brick, en la que se detectaron bajos niveles de sustancias químicas, se desmantelará por completo. El proceso para la construcción del nuevo pozo comenzó tan pronto como se detectaron dichas sustancias químicas. En 2023, se perforó y puso en funcionamiento el Pozo n.° 11, y junto con el nuevo Pozo n.° 12, estos nuevos pozos proporcionarán a Freeport agua completamente libre de contaminantes.

Actualmente, los equipos en el sitio del nuevo pozo, cerca de la entrada sur del Parque Krape, están perforando un pozo de prueba para que la ciudad pueda garantizar que el terreno no esté contaminado. Una vez finalizadas las pruebas, comenzará la perforación hasta la profundidad total de 1300 pies. FREEPOD seguirá informando sobre el progreso de este proyecto a medida que se complete.

Se agotan los beneficios del SNAP en el condado de Stephenson

Los beneficios del SNAP se suspendieron el sábado para los participantes del condado de Stephenson y aproximadamente 1.9 millones de habitantes de Illinois en total. Hay casi 9,000 participantes del SNAP en la población de 44,000 habitantes del condado de Stephenson. SNAP significa Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, anteriormente conocido como cupones de alimentos.

Tras dos fallos judiciales federales, el gobierno federal anunció que utilizaría fondos de emergencia para financiar parcialmente los beneficios, pero el asunto está en los tribunales y, por lo tanto, se prevé una demora de hasta varias semanas. Además, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, destinó 20 millones de dólares de fondos estatales a bancos de alimentos para ayudar a reemplazar los beneficios del SNAP.

FREEPOD ha proporcionado varios enlaces en la versión impresa de este episodio a diversos servicios que pueden brindar alimentos y otros artículos de primera necesidad durante la demora, incluyendo organizaciones de servicios sociales, despensas de iglesias y otros lugares. Se recomienda a los participantes del programa SNAP en nuestras comunidades que necesiten asistencia alimentaria inmediata que consulten el saldo actual de su cuenta y se comuniquen con las opciones locales o llamen al 2-1-1 para obtener información sobre fuentes de alimentos de emergencia.

Enlaces SNAP

https://www.facebook.com/100064862164080/posts/pfbid02teQs4xSFsgmeQuayArhEPWFCeLy5sKCjcGqueCSFUqBeagFnhmvu5ufNkDA2GvPjl/?d=n

https://solvehungertoday.org/get-groceries-resources/

https://mail.nicaa.org/Stephenson%20County%20Food%20Pantries20202021.pdf

Clase de panadería

Como respuesta al retraso en los beneficios del SNAP, Amera Striegel, gerente del Mercado de Agricultores del Condado de Stephenson, ofrece una clase de panadería con levadura de dos horas de duración, que comenzará a las 2:30 p. m. este sábado 8 de noviembre en el edificio de la Oficina Agrícola del Condado de Stephenson, ubicado en 210 West Spring Street en Freeport.

En la clase, los asistentes aprenderán a preparar un pan sencillo con levadura. Se proporcionarán todos los materiales y algunos también se entregarán para llevar a casa. Se ofrecerán refrigerios para disfrutar mientras el pan fermenta. La clase es gratuita, pero se solicita confirmar asistencia enviando un mensaje de texto con la palabra BREAD al 270-970-5208 o respondiendo a la invitación en la página de Facebook de Striegel para asegurar que haya suficientes materiales disponibles para todos y, con suerte, también para llevar a casa. Si tiene un molde para pan o un tazón básico para mezclar, por favor tráigalo. El número para enviar la palabra BREAD por mensaje de texto es 270-970-5208.

Se agradecen mucho las donaciones de materiales, ingredientes, utensilios para hornear y dinero en efectivo para la compra de estos artículos. Si desea colaborar con el evento, comuníquese con Amera como se indicó anteriormente.

Nueva exposición en el Museo de Arte de Freeport

Una nueva exposición en el Museo de Arte de Freeport presenta el talento de artistas nativos americanos en obras que exploran su identidad, herencia, historias y poder de resiliencia. Entre los artistas se encuentran Chelsea Bighorn — cuya herencia incluye las tribus Lakota, Dakota y Shoshone-Paiute, así como ancestros irlandeses-estadounidenses— y Hattie Lee Mendoza, cuya herencia proviene del pueblo Cherokee.

La exposición estará abierta hasta el 27 de diciembre en el museo, ubicado en 121 North Harlem Avenue en Freeport.

La Biblioteca establece un calendario de recolección de alimentos

La Biblioteca Pública de Freeport es solo una de las muchas organizaciones locales que organizan campañas de recolección de alimentos durante la temporada navideña, lo que también puede ayudar a los bancos de alimentos locales que enfrentan un aumento en la demanda debido al retraso en la entrega de los beneficios del SNAP.

Las donaciones para la colección de la Biblioteca se pueden dejar en el mostrador de circulación y se destinarán a la Cooperativa de Iglesias del Área de Freeport (FACC).

Se aceptan todas las donaciones de alimentos no perecederos, y cada semana nos enfocamos en un artículo esencial para la despensa, como mantequilla de maní y mermelada, macarrones y pasta, salsas y sopas. El calendario semanal se incluye en la versión impresa de este episodio. ¡Apoye a la FACC durante la temporada navideña y durante todo el año!

Semana uno (1-8 de noviembre): Mantequilla de maní y mermelada Gelatinas

Semana dos (9-15 de noviembre): Macarrones/Pasta

Semana tres (16-22 de noviembre): Salsas

Semana cuatro (23-30 de noviembre): Sopas

Noticias de HCC

Highland Community College ha sido reconocido como uno de los 200 mejores colegios comunitarios del país por Aspen Institute College, lo que le permite competir por el Premio Aspen de $1 millón. El Premio Aspen reconoce a los colegios que logran excelentes resultados estudiantiles y destacan las prácticas que impulsan su éxito. ¡Mucha suerte, Highland!

Análisis obligatorio para venados cazados

Los cazadores de ciervos en Illinois deben analizar sus ciervos para detectar una enfermedad neurológica mortal llamada enfermedad de desgaste crónico. El Departamento de Recursos Naturales de Illinois presentó recientemente un sistema de notificación de resultados de análisis que facilitará a los cazadores mantenerse informados sobre la presencia de esta enfermedad en los ciervos locales.

La enfermedad de desgaste crónico afecta el sistema nervioso de los ciervos y alces. Se detectó por primera vez en una cierva en el condado de Boone en 2002. Desde entonces, casi 3000 ciervos han dado positivo a la enfermedad y el año pasado más de 500 ciervos dieron positivo. Casi todos los condados del norte de Illinois se vieron afectados.

Los cazadores pueden analizar sus venados en los puestos de control de caza de ciervos con armas de fuego o pueden entregar las cabezas de los ciervos en puntos de entrega específicos. Al registrarse en el nuevo sistema de notificación de resultados de análisis en www.ExploreMoreIL.com, los cazadores reciben un mensaje de texto y un correo electrónico con los resultados de sus análisis. Si no se inscriben,

aún pueden recibir sus resultados consultándolos o enviando una solicitud al Departamento de Recursos Naturales.

La semana que viene…

Al planificar la semana que viene, les recordamos que mañana y el sábado pueden visitar la jornada de puertas abiertas de otoño en la Oficina Agrícola del Condado de Stephenson. El horario de mañana es de 9:00 a 17:00 y el sábado de 9:00 a 12:00. El evento incluye una venta especial de productos McNess, información actualizada de la Oficina Agrícola y lo más destacado de los viajes, además de una feria de vendedores locales.

Tras un divertido fin de semana de Halloween, también nos pareció genial que casi 1700 valientes se subieran al Tren del Terror organizado por el Club de Locomotoras Antiguas del Condado de Stephenson. Es una tradición de la comunidad y, obviamente, no es tan aterrador con tanta gente participando y disfrutándola.

En cuanto a la luna, ¡todavía hay tiempo esta noche para ver la superluna de noviembre! Alcanzó su punto máximo el martes por la noche, pero seguirá siendo visible durante algunos días más. Una superluna ocurre cuando la órbita de la luna está más cerca de la Tierra al mismo tiempo que la luna está llena. Según la NASA, la luna de noviembre se ve más grande, brillante y dorada que cualquier otra luna de este año, y es la más cercana de 2025, ya que estará a solo 357.200 kilómetros de la Tierra en su punto más cercano. Esta se llama la Luna del Castor porque es la época del año en que los castores comienzan a refugiarse en sus madrigueras y también era la temporada para atrapar castores por sus gruesas pieles durante el comercio de pieles en Norteamérica. Hay otra en diciembre de la que les hablaremos entonces.

También queremos aprovechar la oportunidad para reconocer a las muchas personas del condado de Stephenson que han servido en las fuerzas armadas de nuestro país. Los tendremos presentes y les agradeceremos todo lo que han hecho por todos nosotros el próximo martes 11 de noviembre, Día de los Veteranos. ¡Gracias!

Traducido por Cristian Ruiz Paliero y Samuel Viveros