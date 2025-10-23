Estudiantes de NIU enlistados en la Guardia Nacional de Illinois llamados a filas

Read in English

Estudiantes de Northern Illinois enlistados en la Guardia Nacional han sido llamados a servir.

La rectora de NIU, Laurie Elish-Piper, envió el mensaje el lunes. Dijo que es una situación desafiante para los estudiantes.

"Pueden tener menos de 24 horas para presentarse para el servicio",dijo Elish-Piper en el mensaje. "Es posible que no sepán dónde han sido asignados o si tendrán acceso a Internet, y es posible que no se les informe sobre la duración de su asignación".

El anuncio pide a los profesores y al personal que proporcionen a esos estudiantes las adaptaciones necesarias en cuestiones como las fechas límite de entrega de tareas.

A principios de este mes, un juez de distrito estadounidense bloqueó el intento de la administración Trump de tomar el control de la guardia de Illinois, contra la voluntad del estado. La administración ahora está pidiendo a la Corte Suprema que intervenga.

Su respuesta podría determinar si los estudiantes serán desplegados o no.

Traducido por Carlos Loera