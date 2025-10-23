© 2025 WNIJ and WNIU
WNIJ Hola
Hola es su centro para mantenerse informado, compartir ideas y conectarse con recursos. (Hola is your hub to stay informed, share ideas, and connect with resources in northern Illinois.)

Estudiantes de NIU enlistados en la Guardia Nacional de Illinois llamados a filas

Northern Public Radio | By Peter Medlin
Published October 23, 2025 at 1:30 PM CDT
Northern Illinois University
Peter Medlin
Northern Illinois University

Read in English

Estudiantes de Northern Illinois enlistados en la Guardia Nacional han sido llamados a servir.

La rectora de NIU, Laurie Elish-Piper, envió el mensaje el lunes. Dijo que es una situación desafiante para los estudiantes.

"Pueden tener menos de 24 horas para presentarse para el servicio",dijo Elish-Piper en el mensaje. "Es posible que no sepán dónde han sido asignados o si tendrán acceso a Internet, y es posible que no se les informe sobre la duración de su asignación".

El anuncio pide a los profesores y al personal que proporcionen a esos estudiantes las adaptaciones necesarias en cuestiones como las fechas límite de entrega de tareas.

A principios de este mes, un juez de distrito estadounidense bloqueó el intento de la administración Trump de tomar el control de la guardia de Illinois, contra la voluntad del estado. La administración ahora está pidiendo a la Corte Suprema que intervenga.

Su respuesta podría determinar si los estudiantes serán desplegados o no.

Traducido por Carlos Loera
Peter Medlin
Peter joins WNIJ as a graduate of North Central College. He is a native of Sandwich, Illinois.
