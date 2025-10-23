© 2025 WNIJ and WNIU
Northern Public Radio
801 N 1st St.
DeKalb, IL 60115
815-753-9000
Northern Public Radio
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Return to Hola
Today (October 23rd), our LaSalle broadcast signal will be undergoing tower work and will be off the air. Thanks for your patience as we complete this work, and while our 91.3 FM signal is off the air. You can always listen here on our website or on our WNIJ mobile app.
WNIJ Hola
Hola es su centro para mantenerse informado, compartir ideas y conectarse con recursos. (Hola is your hub to stay informed, share ideas, and connect with resources in northern Illinois.)

Cuatro familiares del candidato republicano Darren Bailey murieron en un accidente de helicóptero en Montana

Northern Public Radio | By Ryan Denham
Published October 23, 2025 at 11:56 AM CDT
Republican candidate for governor Darren Bailey.
Charlie Schlenker
/
Archivo de WGLT
E candidato republicano a gobernador Darren Bailey

Read in English

La campaña del candidato republicano a gobernador Darren Bailey dice que su hijo, su nueray sus dos nietos murieron en un accidente de helicóptero en Montana.

El hijo de Bailey, Zachary, su esposa, Kelsey, y sus dos hijos pequeños, Vada Rose, de 12 años y Samuel. de 7 años, murieron en el accidente. Un tercer nieto, Finn, de 10 años, no estaba a bordo y se encuentra a salvo.

"Darren y Cindy están desconsolados por está pérdida inimaginable", dijo la campaña de Bailey en una declaración el jueves. "Encuentran consuelo en su fe, su familia y las oraciones de tantas personas que los aman y se preocupan por ellos. La familia Bailey agradece profundamente el cariño y el apoyo que ha recibido y pide privacidad mientras lamentan su pérdida y abrazan sus seres queridos durante este momento difícil".

Bailey desafió sin éxito al gobernador demócrata JB Pritzker en 2022. Está postulado para la nominación republicana en las elecciones de 2026.

Traducido por Carlos Loera
Ryan Denham
Ryan Denham is the digital content director for WGLT.
See stories by Ryan Denham