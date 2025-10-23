Cuatro familiares del candidato republicano Darren Bailey murieron en un accidente de helicóptero en Montana

Read in English

La campaña del candidato republicano a gobernador Darren Bailey dice que su hijo, su nueray sus dos nietos murieron en un accidente de helicóptero en Montana.

El hijo de Bailey, Zachary, su esposa, Kelsey, y sus dos hijos pequeños, Vada Rose, de 12 años y Samuel. de 7 años, murieron en el accidente. Un tercer nieto, Finn, de 10 años, no estaba a bordo y se encuentra a salvo.

"Darren y Cindy están desconsolados por está pérdida inimaginable", dijo la campaña de Bailey en una declaración el jueves. "Encuentran consuelo en su fe, su familia y las oraciones de tantas personas que los aman y se preocupan por ellos. La familia Bailey agradece profundamente el cariño y el apoyo que ha recibido y pide privacidad mientras lamentan su pérdida y abrazan sus seres queridos durante este momento difícil".

Bailey desafió sin éxito al gobernador demócrata JB Pritzker en 2022. Está postulado para la nominación republicana en las elecciones de 2026.

Traducido por Carlos Loera