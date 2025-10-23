Noticias de Freeport: Festividades de Halloween, programa de agregación eléctrica y Nicor bajo presión económico

Programa de Agregación Eléctrica de Freeport

FREEPOD informó la semana pasada sobre las iniciativas del programa de agregación eléctrica que se están llevando a cabo en Freeport.Para proporcionar más información sobre este tema, la Ciudad solicita a los ciudadanos que estén atentos a una carta con el logotipo de la Ciudad en la parte superior que todos los hogares recibirán aproximadamente la próxima semana. Hay cuatro variantes diferentes que los residentes podrían recibir, y la mayoría recibirá una que les preguntará si desean darse de baja.

Es muy importante entenderquesi los destinatarios no responden a esta carta, SERÁN inscritos en el programa de agregación eléctrica de la Ciudad.

Como explicamos la semana pasada, si está inscrito en el programa, verá en su factura mensual que el suministro de electricidad sigue estando controlado por Ameren/ComEd. Este programa ofrece una tarifa diferente para la sección de su factura titulada "Suministro". Si esa sección indica Ameren/ComEd, es posible que la tarifa fluctúe. Si esa sección muestra el nombre de la empresa MCSquaredEnergy, eso significa que su tarifa es fija durante la duración del contrato.

La semana pasada revisamos las diferencias en los precios por kilovatio hora entre Ameren yComEd. Consulte el artículo de la semana pasada en la versión impresa del episodio del 16 de octubre en www.freepod.org/scripts para obtener más detalles e información sobre la diferencia de precios y el motivo de dichas diferencias.

Debido a la importancia de comprender que formará parte del programa de agregación eléctrica a menos que se dé de baja, repasemos rápidamente las cuatro maneras de darse de baja si considera que es la mejor opción.Cada correo incluye un código QR que puede escanear y completar sin necesidad de hablar con nadie, y la baja se dará en cuestión de segundos. Cada correo también incluye un enlace en línea que lo llevará a la misma página, que también puede completar en segundos. Se prefieren estos dos métodos electrónicos, ya que son más rápidos, rápidos y fáciles de rastrear para su confirmación. Las otras dos opciones son llamar al número de teléfono gratuito que estará en la carta o devolver la tarjeta firmada incluida en cada sobre.

La Ciudad también recuerda a los residentes que este método para seleccionar el suministro eléctrico de su hogar fue aprobado por los residentes mediante referéndum en2012. Desde entonces, la Ciudad ha recibido cientos de llamadas telefónicas con preguntas sobre la legalidad del proceso cuando los residentes reciben cartas solicitando sus decisiones. Para obtener más información sobre cómo funciona esto legalmente, consulte la Ley de la Agencia de Energía de Illinois, también conocida como Ley IPA, Capítulo 20, Sección 1-92. Se proporciona un enlace en la versión impresa de este episodio de FREEPOD.

Para obtener más información sobre este tema, la Ciudad ha publicado un breve video en su sitio web. Puede encontrarlo buscando "agregación eléctrica"​​en www.cityoffreeport.org o a través del enlace en la versión impresa de este episodio (https://cityoffreeport.org/electrical-aggregation-program-information-on-letters-and-more/). Estéatento a su carta por correo y recuerde que se inscribiráautomáticamente en el programa de agregación eléctrica si no opta por no participar utilizando una de las cuatro opciones descritas en la carta.

Nueva Directora de Desarrollo Comunitario y Económico de Freeport

La ciudad de Freeport da la bienvenida a Gertrude Heimerdinger como su nueva Directora de Desarrollo Comunitario y Económico. Originaria de Pearl City, se graduó con una Licenciatura en Ciencias de la Arquitectura de la Universidad de Illinois y una Maestría en Arquitectura de la Universidad Tecnológica de Lawrence. Trabajó seis años en una firma de ingeniería arquitectónica de Dubuque antes de llegar a Freeport para este puesto.

¡Bienvenida, Sra. Heimerdinger!

Highland Community College aprueba la planificación para la expansión del Complejo Deportivo

La Junta Directiva de Highland Community College aprobó la planificación para la expansión de las instalaciones del Complejo Deportivo, autorizando a la administración a avanzar con la planificación, el diseño y la tramitación de permisos para futuras renovaciones del actual Complejo Deportivo, convirtiéndolo en un centro deportivo y de aprendizaje.

Una vez finalizada la planificación y el diseño, se presentará a la Junta una solicitud de aprobación de las licitaciones necesarias, así como de las resoluciones de fianza necesarias para financiar el costo del proyecto.

El presupuesto para la expansión no superará el costo estimado actual de $38,000,000, determinado mediante un estudio de factibilidad realizado en 2022.

La expansión mejorará significativamente los programas académicos de la universidad, impulsará el aumento de la matrícula y promoverá la sostenibilidad a largo plazo, ya que brinda oportunidades adicionales para destacar tanto en el ámbito académico como deportivo, y ayudará a atraer nuevos estudiantes. Las instalaciones renovadas también ayudarán a la universidad a abordar los desafíos de la disminución a nivel nacional de estudiantes universitarios tradicionales.

El Edificio del Complejo Deportivo, ocupado inicialmente a principios de 1980 por Highland y la YMCA, se construyó para satisfacer las necesidades de espacio de ambas entidades en ese momento. En 1980, la YMCA no ofrecía cuidado infantil y el HCC solo contaba con cuatro equipos deportivos. Actualmente, la YMCA ofrece servicios de cuidado infantil a más de 100 niños, con cientos de plazas aún disponibles en el noroeste de Illinois, y Highland cuenta con 11 equipos deportivos masculinos y femeninos competitivos y reconocidos a nivel nacional.

A medida que el contrato de arrendamiento original de 50 años de la YMCA con Highland se acerca a su fin, un grupo de trabajo conjunto formado por el HCC y la YMCA determinó que no era viable crear la cantidad de espacio que ambas partes requerían en la ubicación actual. Por lo tanto, la YMCA decidió desalojar el Edificio del Complejo Deportivo, así como el Centro de Cuidado Infantil/Entrenamiento, al finalizar el contrato de arrendamiento. Se proporcionará más información sobre los planes tanto para Highland como para la YMCA en FREEPOD a medida que se finalicen.

El Condado de Stephenson busca un nuevo forense

El Condado de Stephenson busca un nuevo forense tras el anuncio del presidente de la Junta del Condado, Scott Helms, de la renuncia del forense Brian Halverson.

La Junta del Condado afirma que, dado queHalversonno designó al forense interino mientras se encuentra un reemplazo, la ley estatal asigna temporalmente las funciones y responsabilidades de la oficina del forense a la oficina del sheriff. Por lo tanto, hasta que se seleccione un nuevo forense, el sheriff del Condado de Stephenson, Steve Stovall, ha nombrado al forense jefe adjuntoDuaneCollmancomo forense interino.

Dado que quedan más de 28 meses del mandato del forense recientemente renunciado, el puesto también aparecerá en la boleta electoral para las elecciones generales de 2026.

Se ha formado un comité de selección para elegir al próximo forense del condado. El comité estará dirigido por Ronnie Bush, miembro de la Junta del Condado de Stephenson, e incluye a William Hadley, miembro de la Junta del Condado de Stephenson, al sheriff Stovall, al jefe interino de policía de Freeport, Travis Davis, y a Robert Burke, de la funeraria Burke Tubbs.

Nicor ​​bajo presión para reducir el aumento de tarifas.

Dos jueces de derecho administrativo de la Comisión de Comercio de Illinois han emitido una recomendación para recortar en más de un tercio el aumento de tarifas propuesto para Nicor​​ Gas por $314 millones para aproximadamente 2.3 millones de clientes en el norte de Illinois, incluyendo Freeport. Nicor ​​solicitó en enero el aumento de tarifas, el mayor aumento de tarifas de gas en la historia de Illinois, argumentando que necesitaba reemplazar la infraestructura obsoleta y actualizar la tecnología para atender a sus clientes.

Los jueces de derecho administrativo han recomendado que la Comisión de Comercio de Illinois reduzca la solicitud de Nicor​​ en más de $100 millones, lo que reduce el aumento a $204 millones. La Junta de Servicios Públicos Ciudadanos (CUB) y otros defensores de los consumidores instan a que se realicen más recortes en el aumento de tarifas propuesto, argumentando que incluso la cantidad reducida es demasiado alta y señalando que sería el quinto aumento de tarifas de la empresa de servicios públicos en tan solo ocho años.

Si la decisión de los jueces... De aprobarse la recomendación, el cliente residencial promedio experimentaría un aumento de aproximadamente $7.70 al mes o unos $92 al año. Las nuevas tarifas entrarían en vigor a principios de 2026. Se espera que la Comisión emita una decisión final en noviembre.

Cierre de negocios en la zona

Zurn Elkay Water Solutions cerrará sus instalaciones en Savannay transferirá los puestos de sus empleados a sus ubicaciones actuales en Lanark y Freeport. Según un comunicado de la compañía, la necesidad de costosas reparaciones de techos y las limitaciones de espacio llevaron a la decisión de trasladar los puestos de la planta de Savanna a sus otras instalaciones en el noroeste de Illinois. Un total de 178 puestos en las instalaciones de Savanna se ven afectados, y a todos se les ha ofrecido la oportunidad de transferirse. Estos traslados han comenzado y continuarán hasta finales de diciembre.

La decisión ha preocupado a los líderes de Savanna por el futuro de la comunidad y ya ha cambiado la vida cotidiana de muchos residentes. Para quienes se trasladan a puestos fuera de Savanna, su tiempo de viaje ha aumentado de unos 10 o 15 minutos a media hora o más. La compañía confirmó su compromiso con el noroeste de Illinois, señalando que, en sus operaciones en expansión en Lanark y Freeport, han producido bebederos y estaciones de llenado de botellas que suministraron más de 1.200 millones de galones de agua potable filtrada y evitaron que 9.600 millones de botellas de plástico de un solo uso terminaran en vertederos tan solo en el primer semestre de 2025.

Temporada de cosecha seca

La cosecha está en pleno apogeo en el noroeste de Illinois y los agricultores han estado trabajando en los campos prácticamente sin parar durante varias semanas. Victoria Hanson, gerente de la Oficina Agrícola del Condado de Stephenson, afirmó que la temporada de cosecha avanza a buen ritmo a nivel local, pero solo alrededor del 30 % ha finalizado a nivel estatal. El buen clima ha sido de gran ayuda, afirmó, ya que la sequía ha continuado. Hanson también recordó a los conductores de la zona que hay maquinaria agrícola en las carreteras, así que por favor reduzcan la velocidad, estén atentos y tengan paciencia. Es solo una molestia temporal, ya que la cosecha finalizará pronto.

El Departamento de Agricultura de EE. UU. ha señalado que gran parte del país está experimentando actualmente condiciones de sequía. El norte de Illinois ha estado más seco de lo habitual, pero otras partes del país han estado mucho más secas. Para ver un mapa que muestra las condiciones en todo EE. UU., visite el sitio web del Departamento de Agricultura de EE. UU. o haga clic en el enlace en la versión impresa de este episodio de FREEPOD.

Renuncia laDirectora Ejecutivade la Biblioteca Pública de Freeport

La Directora Ejecutivade la Biblioteca Pública de Freeport, Ashley Huffines, dejará la Biblioteca a partir del 14 de noviembre.

Huffines afirma que su decisión se basó en diversos factores y expresó su gratitud por la oportunidad de haber desempeñado el cargo durante los últimos siete años.

Señaló que confía plenamente en el personal para la gestión operativa tras su salida y que la Administradora de Servicios Juveniles, Amanda Meyers, será la Directora Interina mientras la Junta de la Biblioteca busca una nueva directora. ¡Gracias por tu servicio, Ashley!

Ebanistería: La aritmética política de Abraham Lincoln

La ebanistería requiere habilidad… y no nos referimos solo a armarios. El gabinete de un presidente es un elemento importante de la administración y dice mucho sobre el jefe del Ejecutivo.

El gabinete del presidente Abraham Lincoln y el importante papel que desempeñó en la unión de los estados durante el período más divisivo del país hasta el nuevo milenio es el tema de una presentación especial a cargo del Dr. Samuel Wheeler, Director de Programas de Historia de la Comisión de Preservación Histórica de la Corte Suprema de Illinois, el próximo jueves 30 de octubre a las 18:00 h en la Biblioteca Pública de Freeport. El evento es una Conferencia Bienal Richard F. Sokup presentada por la Sociedad Lincoln-Douglas de Freeport.

El gabinete de Abraham Lincoln fue notablemente diverso en cuanto a antecedentes, experiencia, temperamento y convicciones políticas. Compuesto por antiguos whigs y demócratas, radicales y conservadores, abolicionistas y moderados, reflejaba las divisiones dentro del entonces joven Partido Republicano. Lincoln comprendió que dicha diversidad podía ser tanto una fuente de fortaleza como una causa de tensión. Como presidente, escuchó perspectivas contrapuestas no para forjar consenso, sino para garantizar que todos los sectores fueran escuchados, y esperaba que los miembros de su gabinete explicaran y defendieran sus decisiones ante las facciones que representaban.

Mientras que el libro de Doris Kearns Goodwin, Team of Rivals, celebra al Gabinete como un modelo de liderazgo colaborativo, la charla del Dr. Wheeler lo replantea como un estudio sobre la necesidad política, analizando el uso pragmático que Lincoln hizo de la diversidad, la representación y la formación de coaliciones para preservar la Unión y poner fin a la esclavitud. El programa es gratuito y todos son bienvenidos.

El ciclo de conferencias rinde homenaje a Sokup, expresidente de la Sociedad Lincoln-Douglas. Los fondos provenientes de su patrimonio ayudan a financiar el ciclo, que reúne a académicos de renombre nacional en Freeport dos veces al año para debatir investigaciones actuales sobre Lincoln, Douglas, sus debates de 1858 o temas políticos generales en Estados Unidos.

Presentación de la Liga de Mujeres Votantes sobre salud mental

El próximo martes 28 de octubre a las 6:30 p. m., la Liga de Mujeres Votantes de Freeport presenta una presentación especial titulada "Crisis de Salud Mental: Diagnóstico y Opciones de Tratamiento" para analizar los desafíos que enfrentan el país y la comunidad en relación con este tema. La presentación se realizará en la Biblioteca Pública de Freeport.

Sherri Ausherman Holoubek, Coordinadora de Relaciones Profesionales, y Jamie Ditto Stockman, Coordinadora de Consultas Ambulatorias, ofrecerán la presentación. Ambas forman parte deRosecranceHealthcareGroup, socio de FHN para servicios de salud mental en el noroeste de Illinois. En marzo de 2024, los servicios de salud mental que se ofrecían en el Centro de Consejería Familiar de FHN se transfirieron a Rosecrance Behavioral Health en Freeport. Rosecrance es una organización sin fines de lucro dedicada a la salud mental con más de 100 años de experiencia, que ofrece tratamiento para trastornos de salud mental y abuso de sustancias en la región norte del Medio Oeste.

Después de la presentación, habrá un espacio para preguntas. El evento es gratuito y abierto a todos.

Retiro para mujeres "El Poder del Equilibrio"

El próximo sábado 1 de noviembre, Pat Leitzen-Fye, Sara Horn y Laurie Hasken presentan un retiro para mujeres centrado en el papel del equilibrio del cuerpo, la mente y el espíritu para envejecer no solo con gracia, sino con fuerza. El evento está programado de 12:30 a 17:30 h en Highland Community College. El costo del programa es de $50

y la fecha límite de inscripción es el próximo miércoles 29 de octubre.

Para más información, envíe un correo electrónico a litezen54@gmail.com para obtener el paquete de inscripción y más información.

2.ª Cena Anual de la Cosecha de los Nativos Americanos

El lunes 10 de noviembre, Quiet Souls celebrará su segunda Cena Anual de la Cosecha de los Nativos Americanos en el Freeport Eagles Club. El evento comenzará con una cata de vinos de Native Vines Winery a las 17:30, seguida de una cena de cuatro tiempos con comida tradicional nativa americana a las 18:30 y, finalmente, un Baile de la Amistad dirigido por bailarines tradicionales con sus atuendos tribales, al que todos los asistentes están invitados a participar. Las entradas aún se pueden comprar hasta el próximo jueves 31 de octubre llamando al 815-297-2293 o en Riteway Furniture.

Los detalles del menú de la cena, que incluye sopa de pavo y arroz salvaje, ensalada Three Sisters, bisonte y papas especialmente preparadas, y dumplings de uva de postre, se pueden encontrar en la página de Facebook de Freeport Quiet Souls.

Una vez más, las entradas solo están disponibles hasta el próximo jueves 31 de octubre y cuestan $50. Todos los ingresos se destinarán al Centro Cultural Nativo Americano de Freeport. Puedes comprar el tuyo llamando al 815-297-2293 o visitando Riteway Furniture en Freeport. ¡Parece un evento único que no te puedes perder!

Evento de Observación de Aves Accesible de la Alianza de Aves y Naturaleza del Noroeste de Illinois y RAMP

Este domingo 26 de octubre, celebre la Semana de la Observación de Aves con la Alianza de Aves y Naturaleza del Noroeste de Illinois de 13:00 a 15:00 h en el Edificio Comunitario del Parque Krape, cerca de la rampa para botes. El evento es totalmente accesible para personas y familias de todas las edades y capacidades. Se celebrará con lluvia o sol y es gratuito, con puertas abiertas, así que puede asistir a parte del evento o a la totalidad del mismo.

El Centro de Rehabilitación y Educación de Rapaces del Norte de Illinois ofrecerá un encuentro con sus aves rapaces durante todo el evento. Habrá una salida de observación de aves lenta, también conocida como observación de aves consciente, a la 1:15 y a las 2:15 p. m., por senderos pavimentados, y un encuentro de observación de aves a las 2:00 p. m., centrado en la observación de aves con audio y binoculares sin moverse, y manualidades con Sarah Tapper, directora de programas y exhibiciones del Museo de Arte de Freeport.

Este evento celebra la Semana de la Birdability®, creada para garantizar la inclusión en la observación de aves. Según su sitio web, la Semana de la Birdability® es una celebración anual dedicada a los observadores de aves con discapacidades y otros problemas de salud. Sirve como plataforma para compartir recursos e ideas, fomentando una comunidad de observadores de aves accesible, inclusiva y acogedora para garantizar que la observación de aves sea una experiencia alegre y enriquecedora para todos. Obtenga más información en www.birdability.org .

Día Nacional de Devolución de Medicamentos Recetados

FHN y el Departamento de Policía de Freeport organizan el Día Nacional de Devolución de Medicamentos Recetados este sábado 26 de octubre, de 10:00 a. m. a 2:00 p. m., en el Departamento de Policía de Freeport, ubicado en 320 W. Exchange Street, Freeport.

Este evento nacional insta a las fuerzas del orden a nivel nacional, estatal y local a proporcionar un método seguro, conveniente y responsable para desechar los medicamentos recetados y a educar al público sobre el posible abuso de medicamentos, así como sobre el peligro de desecharlos por el sistema de alcantarillado, donde podrían filtrarse a las aguas subterráneas. Se anima a la comunidad a traer las pastillas y parches de medicamentos recetados sin usar (no líquidos ni agujas/objetos punzantes, solo pastillas o parches) para su eliminación segura desde el automóvil. No se permiten líquidos ni agujas.

Dulces y Trucos

¡Las celebraciones de Halloween están en pleno apogeo! Hay tantas que es imposible enumerarlas todas, pero aquí tienes algunas que seguro querrás incluir en tus planes navideños.

Este sábado 25 de octubre, el Sábado de la Fantasía llenará el centro de Freeport de 10:00 a. m. a 1:00 p. m.

Muchas tiendas participarán en el Dulces y Trucos, y el Lincoln Mall se une a la diversión con su Fiesta de Dulces de 1:00 a 3:00 p. m. Si aún no te cansas, disfruta de más dulces y actividades divertidas en el Parque Krape de 3:00 a 5:00 p. m. con el Sendero de Dulces y Trucos que comienza junto al carrusel.

El Tren del Terror del Club de Locomotoras Antiguas del Condado de Stephenson recorre las vías una vez más para esta temporada de Halloween el sábado por la noche, saliendo de la Estación Silver Creek cada hora, de 6:00 p. m. a 9:00 p. m., para llevar a los pasajeros a un reino surrealista embrujado por fantasmas, demonios, vampiros, zombis y otros pilares de la comunidad de no muertos. ¿Qué encontrarás con tu boleto de $10? ¿Un asesino demente con un machete ensangrentado y una antorcha encendida? ¿Un barco fantasma con una tripulación pirata disparando cañones? ¿Almas perdidas encarceladas, luchando en una eternidad de desesperación? Todo esto ya se ha visto en años anteriores. Súbete al tren y descúbrelo... si te atreves.

También el sábado por la noche, no olviden "Espíritus del Ayer", organizado por la Sociedad Histórica del Condado de Stephenson, de 6:00 p. m. a 9:00 p. m. en el museo, ubicado en 1440 S. Carroll Avenue, Freeport. Esta noche familiar, repleta de historias de fantasmas, leyendas locales y encuentros espeluznantes, resalta los rincones más oscuros del pasado del Condado de Stephenson. Presenta historias de Wyatt Herrmann sobre investigaciones de fantasmas en la región, una presentación de la autora local Terri Reid, conocida por su serie de misterio paranormal Mary O'Reilly, narradores, escenas espeluznantes y actividades temáticas por todo el recinto. Refrigerios y bebidas calientes le ayudarán a calmar el frío. La entrada cuesta $10 para adultos, $5 para niños de 5 a 14 años y la entrada es gratuita para menores de 5 años. Las entradas se pueden comprar en la puerta.

Si su familia busca menos miedo y más diversión, disfrute de la hora del cuento para preescolares de la Biblioteca Pública de Freeport, con historias de Halloween no tan espeluznantes. Este evento está diseñado especialmente para niños pequeños, incluyendo preescolares, y se lleva a cabo el miércoles 29 de octubre de 10:30 a 11:00 a. m. en la biblioteca. Se leerán cuentos de Halloween, habrá canciones y habrá truco o trato por la biblioteca. Se anima a los asistentes a disfrazarse.

Para culminar la temporada de terror, más tarde el próximo miércoles 29 de octubre, el Teatro Lindo de Classic Cinema presenta una función especial del reestreno de 2025 del clásico navideño de 1993 del director Tim Burton, Pesadilla antes de Navidad, a las 19:00h. El viernes por la noche, la fecha oficial de Halloween, el "truco o trato" en el vecindario se realizará de 17:00 a 19:00 h.

La semana que viene…

Al pensar en la semana que viene, esperamos con ansias el Segundo Torneo Anual de Pickleball para Concientizar sobre la Violencia Doméstica de VOICES el sábado a las 9:00 a. m. en las Canchas de Pickleball de Krape Park.

Y más tarde, a la 1:00 p. m., el Torneo de Dardos "Apuntando al Cambio, un Dardo a la Vez", a beneficio de VOICES, se celebrará en Jerod's Bar & Grill en Shannon.

Si tienen hambre mañana o el sábado, el puesto de salchichas Cub Foods de este fin de semana estará a cargo de United Way del Noroeste de Illinois. Estarán allí el viernes y el sábado de 11:00 a. m. a 5:00 p. m. para servir salchichas, hamburguesas, perritos calientes y sándwiches de chuletón. No olviden los mercados agrícolas el sábado por la mañana, tanto en el centro de Freeport como cerca de Higher Grounds, en el extremo sur de la ciudad, y en Lena. Es el último sábado del evento al aire libre en el centro de Freeport, pero pronto les daremos más información sobre cómo continuará el evento durante los meses de invierno.

En nombre de Greater Freeport Partnership y del centro, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Craig Deininger y Andy por todo su arduo trabajo cuidando las hermosas flores del centro durante el verano. No solo embellecieron nuestras calles, sino que también dedicaron su tiempo a ayudar con la limpieza y el deshierbe del centro. ¡Gracias, caballeros!

Si busca algo que hacer esta semana o cualquier otra semana, visite el sitio web de Greater Freeport Partnership en www.greaterfreeport.com y haga clic en "eventos semanales" para obtener una lista completa de muchos más eventos y actividades de entretenimiento, gastronomía y gastronomía en todo el condado de Stephenson. También puede suscribirse al boletín mensual de la ciudad de Freeport en su sitio web, www.cityoffreeport.org. Tenemos enlaces a ambos en la versión impresa de los episodios de FREEPOD.

También queríamos recordarles a todos que estamos disfrutando mucho de las excelentes entrevistas a fondo que pueden escuchar cada semana en FREEPOD, ¡y estamos seguros de que ustedes también lo harán si aún no lo hacen! La entrevista de esta semana presentó al presentador de FREEPOD, Alan Wenzel, quien conversó con el jefe de policía de Freeport, Chris Shenberger, quien acaba de jubilarse tras 27 años de servicio. La entrevista, que se emitió por primera vez el martes, está disponible en línea y se puede escuchar en cualquier momento.

El próximo martes, el presentador de FREEPOD y TimBeck2, Tim Connors, conversa con el reconocido abogado y nativo de Freeport, Tim Mahoney, sobre Freeport a lo largo de los años y lo que la hace especial. Esta conversación se publicará al mediodía del martes 28 de octubre y estará disponible para escuchar en ese momento o en cualquier momento posterior. Solo tienen que visitar nuestro sitio web o su plataforma de podcast favorita para seleccionar los programas que prefieran.

Para terminar…

Como ya mencionamos, ¡necesitamos tu ayuda! Cuando nos escuches en tu plataforma de podcast favorita, dale a "Me gusta" o síguenos. Esto nos ayuda a ascender en el ranking de podcasts y nos permite promocionarnos mejor en la región. En Facebook, también dale a "Me gusta", ya que los algoritmos dependen de las sugerencias de los usuarios para aumentar nuestra presencia.

Y hablando de aumentar nuestra presencia, ¡recuerda que FREEPOD ya está en YouTube! Actualmente, el programa solo está disponible en audio, pero tenerlo en YouTube te ofrece una forma súper fácil de escucharlo. Puedes encontrar versiones en inglés y español; solo ve a YouTube.com y busca FREEPOD o haz clic en el enlace de la versión impresa: https://www.youtube.com/@FREEPOD61032/podcasts.

Por favor, comparte con tus amigos y familiares nuestro canal de YouTube: ¡todo lo que hagas puede ayudar a difundir las noticias locales en nuestra comunidad!

Como siempre, FREEPOD no podría llegar a ustedes sin la ayuda del Departamento de Comunicación Social de HighlandCommunityCollegey nuestros enlaces comunitarios y reporteros. ¡Gracias, Equipo FREEPOD! Siempre pueden encontrarnos en nuestra página de Facebook o en el sitio web de nuestra Radio Pública Nacional asociada, WNIJ enDeKalb, en www.northernpublicradio.org. Para obtener más información, incluyendo cómo hacer una contribución deducible de impuestos para apoyar nuestro trabajo, visiten nuestro sitio web en www.freepod.org.

Con esto, se acabó el tiempo por esta semana. Sintonícennos de nuevo el próximo jueves al mediodía, o en cualquier momento posterior, en nuestro sitio web o en su plataforma de podcast favorita, para saber más sobre lo que está sucediendo en Freeport. ¡Que tengan un excelente fin de semana y gracias por escucharnos!

Traducido por Cristian Ruiz Paliero y Samuel Viveros