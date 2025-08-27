Uke Day celebra las cuerdas y las canciones en el Hopkins Park de DeKalb

Read in English

La Illinois Ukelele Society armó un programa completo en el Hopkins Park de DeKalb durante el fin de semana pasado con talleres, actuaciones y melodías clásicas que usaban el pequeño, pero poderoso instrumento.

Sophia Varcados es una de las organizadoras del evento y miembro de la Wild Blue Ukulele Orchestra. Con una camisa hawaiana y un ukelele en la mano, Varcados explicó que comenzó como un grupo de adultos en el Northern Illinois University Ukulele Ensemble, que se convirtió en la Wild Blue Ukulele Orchestra. En busca de un lugar para tocar juntos y desarrollar una comunidad, el grupo se arriesgó a organizar lo que Varcados llamó "una gran fiesta" conocida como "Uke Day".

"Después de la pandemia, todos estábamos en nuestras casas, un poco aislados", dijo Varcados, "“Nos ha parecido muy saludable reunirnos en torno a algo tan beneficioso como tocar música y, al mismo tiempo, comunitario”.

Uke Day está destinado a servir como un espacio de reunión definido para todos los músicos, sin importar dónde suelen tocar habitualmente. Musicalmente, están cerca de cada uno pero geográficamente están dispersos.

"Siempre me impresiona y me alegra la cantidad de gente que viene del área de Chicago, Freeport y Rockford", dijo Varcados. "Siempre me quedo un poco sorprendida, y me hace feliz que la gente sea tan interesada en tocar el ukelele que hacen la ida a DeKalb".

Uke Day comenzó con los asistentes paseando entre los vendedores y las artesanías que bordeaban el Terrace Room de Hopkins Park, seguido de talleres que incluyeron temas como patrones de rasgueo y luego una actuación de la Wild Blue Ukulele Orchestra.

Debbie Karavites-Uhl suele tocar con un grupo de Oregon, Illinois, pero asiste al Uke Day todos los años.

"No sé mucho de música", dijo Karavites-Uhl, "pero aprendí a tocar acordes y es divertido, es una comunidad y es algo agradable para salir y hacer".

Marti Brown, otro asistente, toca el ukelele en la Biblioteca Pública de DeKalb, que organiza Strum and Sings mensualmente como el de Uke Day de este año.

"No me veo tocando el ukelele solo", dijo Brown. "Es muy divertido estar con la gente, tocar juntos y cantar juntos. Eso lo lleva a un nuevo nivel para mí".

El evento de este año concluyó con Strum and Sing. Con un poco de afinación del ukelele y la voz, los cantantes y los ukelelistas se reunieron para participar en un trabajo muy constructivo: hacer música juntos y disfrutar de lo que ciertamente fue un día brillante y soleado.

Traducido por Carlos Loera