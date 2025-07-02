La exposición del Veterans Memorial Hall de Rockford rinde homenaje a un veterano transgénero local de la Guerra Civil.

Read in Spanish

El mes pasado se inauguró en el Veterans Memorial Hall de Rockford una nueva exposición en honor a un veterano transgénero de la Guerra Civil del norte de Illinois.

El Veterans Memorial Hall, el Midway Village Museum y el Rockford Area Pride Committee colaboraron en la nueva exhibición en honor a Albert D.J. Cashier. Cashier vivió en Belvidere antes de unirse a un regimiento de infantería formado en Rockford en 1862. Sirvió durante toda la guerra y continuó viviendo como hombre cuando finalmente se estableció en Saunemin, Illinois, cerca de Pontiac.

Andrew Mertzenich es el copresidente del Rockford Area Pride Committee. Ha investigado la vida de Cashier y ayudó a organizar este proyecto. Dice que la historia de Cashier le resultó muy inspiradora y quiso sacarla a la luz.

"Cuando nos topamos con la historia de Albert", dijo, "que, repito, está un poco oculta pero hemos podido encontrarla, dijimos: 'Esto es algo que no solo es asombroso, no solo encaja con nuestras celebraciones de orgullo en Junio, sino que también es un héroe local. ¿Por qué no lo haríamos con un héroe local?'"

El evento incluyó una ceremonia de izamiento de la bandera del orgullo por parte de las tropas locales de Girl Scouts. La bandera y la exhibición permanecieron en exhibición durante todo el mes.

Yvonne Boose Miembros del grupo local de Girl Scouts y Andrew Mertzenich.

El año pasado fue el primer desfile oficial del orgullo en Rockford al igual que la primera vez que se izó la bandera LGBTQ+, que también se exibió en la exposición.

"Lo que también queríamos hacer es contar la historia local con esta exposición", dijo Mertzenich, "que incluía izar la bandera de la Union, bajo la cual Albert habría luchado durante todas esas batallas. Y por lo tanto, se trata de visibilidad, se trata de inclusión, se trata apoyar a nuestros hermanos/as trans que están bajo ataque".

Después de que un accidente automovilístico requiriera atención médica y revelara la verdadera identidad de Cashier, el gobierno intentó revocar su pensión, creyendo que era un impostor. Después de enterarse de esto, los compañeros de Alberto del ejército se unieron para defenderlo y proteger su pensión.

"Y por lo tanto, de lo que se trata de esto no es solo que esta exhibición nos cuente cuál es la historia de Albert, sino que también nos enseña que podemos defender a otras personas", dijo Mertzenich. "No tenemos que hacer las cosas solos. Las personas transgéneras merecen nuestro apoyo, así como lo hicieron los compañeros de Albert a principios de los años 1900.

Esta celebración fue una de las muchas que se llevaron a cabo en honor al mes del orgullo. La exhibición del Veteran Memorial Hall permaneció durante todo el mes de junio.

Traducido por Carlos Loera