Una terrateniente de Iowa lucha por cultivar un humedal designado. Otros podrían enfrentar consecuencias aguas abajo

DELAWARE, Iowa -- En el noreste de Iowa, un grupo de árboles ralos parece fuera de lugar.

Está rodeado de campos de cultivo en el lado norte de una carretera de cuatro carriles, un oasis de naturaleza poco común en la zona rural de Iowa, donde cultivar cada pulgada de tierra es primordial.

Su propietario espera cortarlo y cultivarlo para convertirlo en tierra de cultivo.

Pero no puede hacerlo sin arriesgar su negocio. Por ahora.

Jim Conlan, un inversor de fuera del estado en tierra agrícolas de Iowa, sabía que el gobierno federal consideraba que esos nueve acres eran un humedal antes de que los comprara como parte de una parcela más grande. Si tala y ara esa tierra, perderá la elegibilidad para el seguro de cosechas subsidiado por el gobierno federal y otros beneficios de los que dependen la mayoría de los agricultores de cultivos en hileras, según una ley de 1985 que se llama "Swampbuster".

Conlan acudió a los tribunales para impugnar la ley, argumentando que viola sus derechos de propiedad protegidos por la constitución. Si gana, cientos de miles de acres en Iowa y otros estados podrían ser drenados, arados y puestos en producción.

Conlan dijo que presentó una demanda después de que el Departamento de Agricultira de EE. UU se negó a reclasificar el humedal, que a menudo está seco.

"Es tan imposible lidiar con ellos", dijo Conlan, después de una reciente audiencia en una corte federal en Cedar Rapids, Iowa.

Está representado por la misma oficina de abogados que persuadió a la Corte Suprema de Estados Unidos en 2023 para revocar protecciones de la ley Clean Water Act para vastas áreas de humedales porque no están conectadas continuamente a un arroyo. Como lo hicieron con el caso Sackett, los abogados de Conlan esperan poder derribar otro pilar de la política de conservación de humedales del gobierno federal.

El caso describe a Swampbuster como injusto y coercitivo, argumentando que impide a los agricultores drenar o rellenar humedales en sus propias propiedades sin pagarles por sacar la tierra de producción.

"Me pareció realmente indignante que los agricultores, una industria tan vital para Estados Unidos y el mundo, no pudieran usar su propia propiedad para hacer esto y no recibieran compensación por ella", dijo Loren Seehase, asesor principal del Liberty Justice Center, una de las dos organizaciones que representan a la empresa de Conlan, CTM Holdings. Mientras sigan recibiendo beneficios [federales], no podrán hacer nada con ese humedal".

Pero los defensores del estatuto dicen que es razonable: la ley no prohíbe a los agricultores drenar los humedales de sus propiedades.

"Este no es dinero que se debe a estos agricultores. Se trata de subvenciones y programas de seguro opcionales que ofrece el gobierno", dijo Dani Replogle, abogada de Food & Water Watch. "Por lo tanto, existen condiciones asociadas con recibir dinero del gobierno, al igual que existen condiciones asociadas con recibir Medicare y cupones para alimentos".

Independientemente de lo que suceda en la corte, la gente de esta parte del mundo sabe que las decisiones de un agricultor sobre cómo administrar sus tierras afectarán a sus vecinos.

Uno de esas personas, una agricultora principiante llamada Elle Gadient, tiene 160 acres río abajo de la propiedad de Conlan. Las tierras de cultivo y los pastos de Gadient envuelven una antigua casa de campo en la cima de una colina.

Ella y su esposo esperan poder criar allí ganado lechero joven en los próximos años.

A Gadient le preocupa lo que pasará si Swampbuster desparece. Esto en realidad es un programa para todos los agricultores y afecta la calidad de agua, lo cual nos afecta a todos", dijo.

NICK ROHLMAN/The Gazette / Cedar Rapids Gazette Elle Gadient se sienta para un retrato en su granja cerca de Hopkinton, Iowa el viernes 14 de marzo de 2025. (Nick Rohlman/The Gazette)

Protección de los humedales agrícolas

Los humedales en los Estados Unidos han ganado reconocimiento con el tiempo por sus beneficios ambientales. Filtran la contaminación, absorben las aguas de las inundaciones y proporcionan hábitat para la vida silvestre. Pero millones de acres han sido destruidos desde la llegada de los europeos.

Cuando los colonos europeos llegaron al Medio Oeste en el siglo XVII, los humedales eran un impedimento para la agricultura. Los colonos drenaron la mayor parte de ellas con zanjas y, más tarde, con tubos subterráneos perforados conocidos como "tiling".

A principios del siglo XX, el gobierno ayudó a organziar las redes de drenaje, principalmente en las partes más humedas del norte de Iowa, a través de la creación de distritos de drenaje.

En la actualidad existen miles de estos distritos, que son supervisados por condados y propietarios de tierras para mantener colectivamente los vastos sistemas de drenaje que se encuentran a varios pies debajo de la superficie. Sólo en Iowa hay cientos de miles de millas de tejas.

En Iowa e Illinois, los líderes de la nación en producción de maíz y soya, aproximadamente el 90% de los humedales que tenían esos estados antes de su colonización fueron convertidos, principalmente para aumentar sus tierras de cultivo.

Las actitudes hacia la destrucción de los humedales cambiaron hace unos 40 años. Hasta ese momento, los programas del USDA no estaban diseñados de manera uniforme para proteger los humedales; algunos eran activamente destructivos, como la mercantilización de los cultivos y los apoyos a los precios, que fomentaban prácticas que conducían a una mayor erosión del suelo y a la contaminación del agua.

Grupos conservacionistas como el Sierra Club y la National Audubon Society presionaron para que se hicieran cambios en las políticas agrícolas en la ley agrícola de 1985, o Ley de Seguridad Alimentaria.

El proyecto de ley agrícola es una medida masiva y ómnibus que financia políticas federales en materia de alimentación y agricultura. Los legisladores lo renuevan cada cinco años aproximadamente e incluye beneficios del SNAP y subsidios de seguro de cosechas para los agricultores, entre otros apoyos. Se asignan cientos de miles de millones de dólares para cubrir programas, préstamos y seguros.

El proyecto de ley de 1985 incluía la disposición Swampbuster, al igual como la disposición Sodbuster, que tenía por objeto prevenir la erosión del suelo.

Estas disposiciones vincularon la protección de los humedales a los préstamos, pagos y programas de asistencia del USDA, incluidos el seguro de cosechas y el apoyo a los precios. Son programas clave que reciben más del 34% de los hogaraes agrícolas en Estados Unidos y les ayudan a cubrir sus necesidades en épocas de sequía o de bajos precios de las materias primas. Según el USDA, aproximadamente el 95% de maíz y soya en Iowa (casi 23 millones de acres), están asegurados.

Y funcionó. Un estudio de 1998 descubrió que alrededor de 12 millones de acres de humedales de Estados Unidos habían sido protegidos bajo Swampbuster.

Pero es difícil rastrear estos ecosistemas amenazados. El Servicio de Conservación de Recursos Naturales (NRCS), que supervisa las normas de Swampbuster, no mantiene una base de datos con capacidad de búsqueda y no puede decir precisamente cuántos acres hay, dijo Sue Snyder Thomas, un ex especialista en cumplimiento estatal del NRCS.

Dijo que los humedales a menudo varían en tamaño desde medio acre hasta 10 acres en Iowa.

El caso de Iowa

NICK ROHLMAN/The Gazette / Cedar Rapids Gazette Un humedal en una propiedad de CTM Holdings en Delaware, Iowa el viernes 14 de marzo 2025. (Nick Rohlman/The Gazette)

La propiedad de Conlan no parece como un humedal.

No está conectado directamente a un arroyo. Su superficie suele estar seca y cubierta de hierba. Hay un grupo de árboles en una parte de la propiedad, y el resto está lleno de tocones, el gobierno permite a los propietarios de tierras cosechar árboles siempre que conserven los tocones y las raíces.

Pero no se puede juzgar a un pantano por el agua de su superficie.

NRCS es el juez. Los reguladores federales evalúan la tierra y la vegetación para detectar señales de que a menudo están anegados durante la temporada de crecimiento. También revisan imágenes aéreas.

En 2010, el NRCS determinó que parte de la propiedad era un humedal a los efectos de la regla Swampbuster.

Doce años después, Conlan compró 72 acres cerca de la ciudad de Delaware por 700.000 dólares, según los registros del condado. Un poco más de la mitad de esos acres estaban cultivadas en ese momento.

Desde entonces, Conlan ha eliminado árboles de una parte del terreno para cultivar más maíz y soya, y le gustaría limpiar el humedal. Pidió al NRCS que reevaluara la designación de humedal pero dijo que fue rechazado.

Las reglas federales permiten a los propietarios de terrenos solicitar reevaluaciones si la naturaleza altera el terreno o si hay evidencia de que la agencia cometió un error.

Las designaciones de humedales han sido cuestionadas repetidamente en cortes federales con distintos grados de éxito, pero la demanda de Conlan podría ser la primera en cuestionar si el programa de protección de humedales en sí es legal según la cláusula de la Quinta Enmienda que dice que la propiedad privada no puede ser tomada para uso público sin una compensación justa.

La demanda declara que cuando el USDA designa un terreno agrícola como humedal, efectivamente esa área de producción, impidiendo que los agricultores la drenen, la rellenen o cultiven si desean seguir siendo elegibles para los beneficios del USDA

Aunque solicitar los beneficios del USDA no es obligatorio, la demanda declara que la dependencia histórica de los agricultores del seguro de cosechas y otros subsidios federales, junto con las presiones sobre la industria agrícola del país, han hecho que estos programas sean esenciales para sus medios de vivir y operaciones.

Y si Conlan viola la ley Swampbuster, pierde el potencial de obtener esos beneficios para todos sus terrenos agrícolas de Iowa, que suman más de 1.000 acres. Conlan alquila el terreno a los agricultores y les otorga los beneficios.

"Básicamente están renunciando a ese derecho constitucional para recibir beneficios federales", dijo Seehase, el abogado para la empresa de Conlan. "Existen formas de conservar y preservar nuestro medio ambiente que aún mantienen vigentes esas protecciones constitucionales".

La demanda de CTM Holdings generó acciones por parte de grupos de agricultura sostenible en Iowa y estados vecinos, que presentaron una moción intervenir en el caso en octubre de 2024. La coalición argumenta que eliminar o debilitar a Swampbuster abriría la puerta a un mayor agotamiento de los humedales, exponiendo a sus miembros a un mayor riesgo de inundaciones y otros peligros ambientales y poniendo en peligro sus propiedades, cultivos y seguridad general.

¿Un slam dunk?

Los grupos que se oponen la ley Swampbuster no creen que resultará en una pérdida generalizada de humedales.

"Es un gran error pensar que cada agricultor cultivaría su terreno y la convertiría en tierra de cultivo", dijo Seehase. "No todos los agricultores van a hacer eso.".

Otros son menos optimistas. Los precios de maíz y soya han bajado y los costos para cultivar han aumentado.

"Cuando los márgenes son estrechos, los agricultores encuentran cada acre adicional que pueden plantar maíz para plantar el maíz", dijo Aaron Lehman, el presidente del Iowa Farmers Union, un grupo de agricultores progresistas que ha intervenido para bloquear la demanda.

Anadió: "Seguramente aceleraría el agotamiento de nuestros humedales".

En 2005, una corte federal de apelaciones dictaminó que la ley Swampbuster no es tan "coercitiva" como para obligar a los agricultores a cumplirla, y el USDA tampoco actúa como un "guardián" para los agricultores que desarrollan humedales en sus propiedades si así lo deciden.

Los humedales pueden ser transformados en un uso no agrícola sin perder los subsidios agrícolas, según las normas federales. Y tras la sentencia judicial de Sackett, Swampbuster es el principal desincentivo legal federal para los agricultores que quieren drenar humedales que no estén conectados continuamente a aguas navegables.

En una audiencia del 31 de marzo sobre el caso de Conlan en el distrito norte de Iowa, el juez principal C.J. Williams señalo ese potencial: "Podrías construir un rascacielos allí si se quiere", dijo Williams.

Williams está considerando mociones competitivas en el caso para decidir la demanda antes de que vaya a juicio en junio.

Un fiscal adjunto de los Estados Unidos que representa el USDA argumentó que el caso debería ser desestimado porque la agencia estaba dispuesta a volver a examinar si la propiedad de Conlan es un humedal, aunque la agencia admitió haber hecho un error con el mensaje. Conlan es dudoso.

Incluso si el juez está de acuerdo en que hubo una falta de comunicación, aún podría decidir sopesar los argumentos sobre su constitucionalidad. Cualquier decisión que tome probablemente será apelada.

No está claro qué podría suceder si la demana tiene éxito. El gobierno federal podría implementar un nuevo plan que pague a agricultores por reservar tierras propensas a inundaciones en las que de otro modo podrían cultivar.

Eso aún podría enfrentar al agricultor contra el agricultor.

"Todos los terrenos de mis vecinos río arriba podrían ser drenados, y ese agua tiene que ir a alguna parte", dijo Lehman, quien cultiva en el centro de Iowa. "Vendrá y hará que mi terreno sea menos utilizable".

Eso es desconcertante para Gadient, la joven agricultora quien está río abajo del terreno que está en el centro de la demanda de Iowa.

Ella y su marido han buscado fortalecer su comunidad agrícola, invitando a sus vecinos a desayunar regularmente en su casa de la colina.

Esperan que el ganado paste en su granja, pero por el momento tienen gallinas y gatos de granero.

Los hombres del área suelen ir a un McDonald's local a tomar café por las mañanas. Las esposas van a una gasolinera cercana, la cual es propiedad de mujeres. Gadient espera que una derrota de Swampbuster no dañe esas conexiones ni otras similares.

"Amamos a la comunidad", dijo. "En verdad nos preocupamos por nuestros vecinos".

Este reportaje es parte de la serie Down the Drain del Mississippi River Basin Ag & Water Desk, unproyecto colaborativo de reportajes independientes con sede en la Universidad de Missouri en asociación con Report for America, con mayor financiamiento de la Walton Family Foundation.

Traducido por Carlos Loera.