Nativo de Detroit demostró sus habilidades de contar historias durante charla de autores de NIU

Yvonne Boose

Read in English

Un nativo de Detroit está promocionando su autobiografía. Visitó a Northern Illinois University para dar percepción sobre su libro y las raíces del medio oeste.

“DETROIT-VS-EVERYBODY" (DETROIT-VS-TODOS) fue la frase puesta en la camisa que se puso Curtis Chin durante su charla de autor más reciente.

“Siendo alguien quien se crio en Detroit, creemos que recibimos muchas críticas de todos,” explicó Chin. “Somos considerados como la peor ciudad del país, entonces yo creo que, por eso, si me entiende, amamos a nuestra ciudad natal, y lo defendemos a lo máximo.”

Incluso, su sitio de web se llama curtisfromdetroit.

El escritor está en tour para promocionar su libro “Everything I Learned, I Learned in a Chinese Restaurant.” (Todo Lo Que Aprendí, Lo Aprendí en un Restaurante Chino). El título se refiere a sus experiencias en su restaurante familiar. El libro está escrito como un menú chino. Está compuesto asi: El Té, Aperitivos y Sopas, Arroz y Fideos, Platos Principales y La Galleta de la Fortuna. Enumeró los capítulos como el menú usando cosas como A-7, con “A” refiriéndose a los aperitivos.

La primera oración en su libro es “Welcome to Chung’s. Is this for here or to go?” (Bienvenidos a Chung’s. ¿Es para aquí o para llevar?). Chin dijo que esa frase es la cosa más común que escuchas cuando entras a un restaurante chino. También dijo que le recuerda de lo acogedor que era su padre hacia los clientes.

Chin también dijo que la frase de apertura fue una pregunta que había reflexionado en un punto de su vida.

“Nos quedamos con nuestra familia, el lugar seguro en donde, pues, estoy recibiendo toda esta comida que quiero, todos mis hermanos y primos están ahí,” dijo Chin. Mientras tanto, la ciudad de Detroit se está quemándose alrededor de nosotros. Yo también tengo dificultad con mi propia identidad y salir del clóset.”

Chin dijo que aceptando que era gay significaba que él tenía que aceptar que tal vez no viva más de los 30 años. Chin dijo que la mayoría de las imágenes que el veía de hombres gay en la década de 1980 eran de ellos enfermos y muriendo de enfermedades relacionadas con SIDA.

Su madre quería que él fuera a la universidad, pero Chin dijo que no veía el punto gastar su tiempo en un salón de clase ya que él pensaba que no viviría tanto tiempo. Pero decidió sacrificar su tiempo para alguien quien él dijo que había rendido mucha de su vida para él. Él aceptó en aplicar a una escuela – la Universidad de Michigan. Chin fue aceptado y decidió estudiar escritura creativa. Se enfocó en la poesía. Después de graduarse, se mudó a Nueva York, se hizo un poeta, y dijo que estaba haciendo muy buen trabajo. Él cofundó el Asian American Writers Workshop en Nueva York, gano un premio de New York Foundation for the Arts y fue una vez el presidente del Panel del Concilio de Arte del estado.

“Escribiendo poesía en Nueva York es asombroso, porque estás viajando en el metro, estás escuchando a diferentes voces,” agrego el poeta, “estás oliendo diferentes cosas. Es algo fenomenal para todos los sentidos, ¿no cree? Pero luego de mudas a Los Ángeles, y estás sentado en tu carro, escuchando a Ryan Seacrest, y tal vez no vas a escribir poemas de buena calidad sobre eso.”

Mudándose a la Costa Oeste cambió su escritura de ser poesía a ser escritura para la televisión. Mientras que estaba ahí, sus padres estuvieron en un accidente vehicular y su padre falleció.

“Yo tuve que volver a Detroit en ese momento, y estuve escribiendo para Disney Channel en ese momento,” dijo Chin. “Yo tuve que preguntarme a mí mismo, ‘¿Qué querría mi padre que hiciera yo? ¿Qué lo haría orgulloso?’”

Él dijo que en ese momento recordó cuando el amigo de su padre, Vincent Chin, fue matado en un delito de odio. Esto de le dio el deseo de hacer algo que él sentía era más significante. Empezó a hacer documentarios que se enfocan en la justicia social.

Chin tiene un amplio rango escritura, desde lo serio hacia lo cómico. Él llenó la sala en NIU con varias carcajadas mientras contaba sus historias.

Aye es una estudiante de NIU quien proviene de Myanmar. Ella dijo que estaba impresionada con la vida de Chin, en particular con sus historias sobre su madre.

“Ella es muy, como podría decir, sabia en pensar sobre todo en una manera diferente para traerlo a la mesa, ya sea con quien es ella o con quiera que este hablando con, no le importa,” dijo Aye. “Ella está tomando todo hacia la perspectiva positiva hacia su vida. Luego también, el restaurante es muy asombroso. Él también es muy asombroso.”

Jonathan Venecia se especializa en psicología en NIU. Él dijo que esto fue su primera vez en ir a un evento donde firman libros

“No me encuentro con muchos escritores asiáticos americanos o con oportunidades de venir a un evento donde firman libros. Por eso fue muy agradable de ver de algún modo esa representación aquí en NIU.”

El evento fue patrocinado por Northern Illinois University Libraries, Center for Innovative Teaching and Learning, Kishwaukee College Libraty, DeKalb Public Library, Sycamore Public Library, Ellwood House Museum, y Robin’s Nest Bookshoppe.

Chin tiene más de una docena de visitas programadas en su tour – incluso algunas dos veces al día. Él dijo que la cosa destacable que él quiere que la gente se lleve de estas charlas de autores es que tan importante lo es demostrar la compasión el uno al otro. Dijo que aún se siente como mesero y quiere continuar hacer la vida de otra gente más fácil.

Traducido por Carlos Loera