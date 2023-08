La biblioteca de Belvidere busca servir--- e incluir---a todos en la comunidad

Read in English

Por todo el país, las bibliotecas han sido campo de batalla para los debates culturales con respecto a género y raza. El resultado ha sido la prohibición de libros y los debates sobre quienes pueden presentar lecturas públicas y horas del cuento. En la Biblioteca Pública de Ida en Belvidere, el personal busca cumplir con su misión y proveer un espacio inclusivo para todos los habitantes. Normalmente, no recibieron mucha atención por estos esfuerzos....hasta hace poco.

El Club del Arco Iris

Una madre y su hija de 12 años estaban haciendo parches para las chaquetas vaqueras como parte del Club del Arco Iris. Estas reuniones pasan cada mes y son orientadas hacia los adolescentes LGBTQ y sus aliados.

“Me parece fenomenal,” dijo la madre, intentando alentar a su hija sobre sus dones artísticos. “Yo no lo reharía, pero si quieres hacerlo, puedes, pero yo no lo haría. Me parece perfecto.”

“Quería tener ese espacio,” dijo Leah Hotchkiss, la bibliotecaria especializada en los servicios para adolescentes y anfitriona del club, “donde ellos sienten que pueden venir y reunirse y conocer a otros jóvenes que o están pensando sobre sus identidades o simplemente quieren un lugar donde pueden ser ellos mismos.”

En cada reunión, dijo, ella pone a su disposición algunos libros con temas y autores LGBTQ para que los jóvenes pueden hojearlos y los materiales para hacer alguna manualidad.

Dijo que son reuniones bastante relajadas---en contraste con una celebración relacionada que se organizó en junio para el mes del orgullo. Aquella actividad, explicó, consistió en varias mesas para hacer manualidades, juegos y premios de pegatinas.

Este evento fue duramente criticado en la página de Facebook de la biblioteca y en la reunión de la junta de la biblioteca. La gente protestó que los temas LGBTQ no eran apropiados para los niños. Tres personas protestaron fuera de la biblioteca, mientras que la fiesta continuaba dentro de la biblioteca.

Dijo que a pesar de la reacción negativa, es importante para los jóvenes tener una oportunidad de desarrollarse para ser lo que son, aún si esto no es lo que la sociedad o sus padres esperan.

“Y puede ser muy difícil y muy aterrador para los padres comprenderlo y pensar sobre el asunto,” dijo Hotchkiss. “Pero los jóvenes van a descubrir lo que son. Y me parece mejor que nosotros ofrezcamos lugares donde se sienten seguros para hacerlo en vez de obligarlos a enfrentar todo por cuenta propia.

Los programas como el Club de Arco Iris son clave, dijo Mindy Long, la directora de la biblioteca, sobre todo como una manera de enfrentarse con la alta tasa de suicidio entre los adolescentes LGBTQ.

Según el CDC (Centers for Disease Control and Prevention), los estudiantes secundarios LGBTQ son cuatro veces más propensos a suicidarse que sus compañeros heterosexuales.

“Entonces,” dijo, “estamos intentando contrarrestar el efecto negativo y darles un lugar donde se sientan cómodos, porque es más o menos la razón principal para los intentos de suicidio. Sienten que no tienen un espacio en el mundo. Y sí, tienes un lugar en la biblioteca.”

La ley del carnet para niños de Illinois

Long dijo que la biblioteca también busca ser un espacio inclusivo y accesible en otros aspectos. Este año la biblioteca comenzó a ofrecer carnets gratis para la biblioteca para todos los jóvenes del Condado de Boone.

Lograron hacerlo bajo la ‘ley de los carnets para los niños de Illinois” que permite a los distritos de la biblioteca de ofrecer sus servicios a los jóvenes que viven fuera del distrito de los impuestos.

“Entonces,” dijo Long, “la junta de la biblioteca dijo, ‘Todos los niños merecen leer.”

Long dijo que es mejor para la sociedad cuando los jóvenes leen libros en vez de pasar su tiempo en Tik Tok y Twitter.

“Nos hace falta que lean libros,” dijo.

Los habitantes de Belvidere no pagan por un carnet para la biblioteca porque sus impuestos sobre la propiedad cubren este gasto. La gente que vive fuera de la ciudad pero dentro del condado tienen que pagar una cuota para recibir un carnet para la biblioteca. Esta cuota, explicó, se basa en el valor de su casa o su alquiler y por medio cuesta unos 200 o 300 dólares al año.

“No siempre es tan fácil tener esta cantidad en el presupuesto familiar,” dijo Long. “Como resultado, los niños reciben el carnet gratis.”

La biblioteca también ofrece programas para los jóvenes con necesidades especiales. Y la biblioteca ambulante sale a la comunidad para visitar hogares para los ancianos y parques.

“Entonces,” dijo, “estamos intentando alcanzar tantas diferentes y diversos aspectos de Belvidere y el Condado de Boone como podamos.

La comunidad hispanoparlante

Según el censo estadounidense más reciente, 30 por ciento de los hogares en Belvidere hablan otra lengua que el inglés en casa.

Belena Garza es la directora asistente de la biblioteca. Para llegar a la comunidad latina e hispanoparlante, ella dirige los programas bilingües que abarcan la tutoría de ESL (inglés como segunda lengua) además de ayudar con la navegación de los recursos de la biblioteca y de la comunidad.

Como parte de estos programas está la hora del cuento bilingüe. Durante una tarde, Garza leyó “De aquí como el coquí,” un cuento sobre un niño y su mascota verde.

Garza dijo que la hora del cuento bilingüe comenzó en línea durante la pandemia. Y, dijo, todavía están informando el público sobre la transición a la actividad en persona.

Sobre todo, dijo que el obstáculo para conectar los programas y los recursos con más familias hispanohablantes es lingüístico.

“Definitivamente es la lengua, sabes, la barrera lingüística,” dijo, “y llegar al punto de que la gente sepa lo que está disponible en la biblioteca.”

A pesar de los obstáculos, dijo que la asistencia a la hora del cuento bilingüe ha crecido continuamente.

“Sólo escuchar ambas lenguas es bonito,” dijo Garza, “y es buena práctica para ellos y, ya sabes, es bueno para la escuela también.”

Frida Valentina de tres años llegó con su madre a la hora del cuento bilingüe. Y definitivamente parecía disfrutar del cuento mientras se quedaba atenta en la alfombra, añadiendo sus propios comentarios durante la lectura en voz alta.

Este reportaje hace referencia a la salud mental y al suicidio.

Si está experimentando problemas relacionados con la salud mental o le preocupa un ser querido que pueda requerir apoyo para enfrentar una crisis, póngase en contacto con la línea de suicidio y crisis al marcar el 988 (988 Suicide and Crisis Lifeline).

Llame o textee 988 Chat en 988lifeline.org

Póngase en contacto con un consejero especializado en crisis. 988 es confidencial, gratis y disponsible las 24 horas, 7 días de la semana, y 365 días al año. Visite la línea de suicidio y crisis 988 (988 Suicide and Crisis Lifeline) en 988lifeline.org para más información.

Story translated by Frances Jaeger.