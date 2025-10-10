Perspectiva: La filantropía y mi padre

Read in English

Cuando tenía ocho años mi padre me explicó lo que significaba compartir y hacer obras de caridad al usar un cuento inolvidable.

Imagina que estás caminando en la lluvia bajo un paraguas. Estás completamente cubierta cuando ves a una amiga. La llamas para que camine contigo, y las dos están bajo el mismo paraguas. Cada una tiene un hombro mojado, pero es igual, y esto significa compartir. Las dos continúan caminando cuando ven a otra amiga. Las dos la invitan a caminar bajo el paraguas. Se moja el hombro de cada amiga, pero tú estás completamente seca porque estás en medio del paraguas. Tiene la apariencia de compartir, pero has reservado la mejor parte para ti.

Cada cierto tiempo este cuento de mi padre me viene a la mente porque tantas organizaciones de beneficia son como la persona que ocupa el mejor lugar bajo el paraguas mientras que los demás se mojan. ¿Estás campañas para donar 10 o 20 porciento? La empresa gana 80 o 90 porciento de cada donación. Asimismo, estas campañas para pagar unos centavos de más para acumular donaciones; la empresa se aprovecha para recibir un crédito en sus impuestos de las contribuciones de sus clientes. Y luego existen las organizaciones creadas por multimillonarios. Dan la impresión de apoyar trabajo importante, pero también son maneras de pagar menos impuestos e invertir dinero en gastos administrativos y oficinas lujosas.

Dar sin esperar nada en cambio parece ser un valor anticuado, pero todavía creo que otros debían haber escuchado el cuento de mi padre cuando tenían ocho años.

Soy Frances Jaeger, y esta es mi perspectiva.