Noticias de Freeport: El Departamento de Bomberos de Freeport promueve a nuevos liderazgos, un legislador de Iowa propone que el condado de Jo Daviess pase a formar parte de este estado, y Arctic Ale and Art Walk en Freeport

El Departamento de Bomberos de Freeport promueve a nuevos liderazgos

El Departamento de Bomberos de Freeport anunció una serie de ascensos este mes. Empezando por la parte más alta del departamento, Tom Korte asume el cargo como el nuevo Jefe del Departamento de Bomberos de Freeport el 2 de febrero.

Korte fue nombrado “Bombero del Año” de la ciudad en 2018, apenas un año después de ser ascendido a Teniente. En 2020, continuó su ascenso en la jerarquía al ser nombrado Jefe de Distrito. Y ha estado desempeñándose como Jefe interino desde el retiro de su predecesor, Scott Miller, el mes pasado.

Además del ascenso de Korte, el departamento también promovió a Hillary Broshous a Jefa Adjunta, a Matt Kile a Jefe de Distrito, y a Mark McCullough y Chris Brennan a Tenientes.

La ciudad reconoce a empleados por actos que salvaron vidas

La semana pasada informamos sobre un incendio residencial que destruyó dos viviendas y dañó una tercera en West Clark Street. Y aunque el daño fue severo, el trabajo sobresaliente de profesionales de servicios de emergencia ayudó a evitar que ese daño creciera de manera exponencial.

En la reunión del Concejo Municipal del 2 de febrero, la ciudad reconoció al Oficial de Policía Timothy Krieger y a la operadora de despacho de servicios de emergencia Cierra Matthews por su participación en ayudar a quienes fueron directamente impactados por el incendio.

La Ciudad de Freeport abordará actualizaciones de hidrantes contra incendios

Funcionarios de la Ciudad de Freeport anunciaron un plan para reemplazar hidrantes contra incendios específicos en toda la ciudad durante el próximo año.

En total, la ciudad identificó 36 hidrantes en particular que serán reemplazados. Cada verano, personal de la ciudad inspecciona los hidrantes contra incendios en toda la ciudad y reporta cualquier problema que encuentre.

A la luz de eventos recientes, la ciudad se dio cuenta de que algunos hidrantes estaban funcionando adecuadamente durante las pruebas del verano, pero enfrentaron dificultades al momento de usarse con rapidez debido al frío extremo que nuestra región experimentó recientemente.

En respuesta, la ciudad está actuando con rapidez para retirar y reemplazar cualquier hidrante que tenga una construcción similar, y por lo tanto una probabilidad de presentar problemas similares, a los hidrantes en cuestión.

OSHA entrega un reconocimiento a la Ciudad de Freeport

La Occupational Safety and Health Administration, mejor conocida como OSHA, presentó un reconocimiento al Departamento de Obras Públicas en la reunión del Concejo Municipal del 2 de febrero.

El reconocimiento, llamado Safety & Health Achievement Recognition Program, o SHARP, fue otorgado a Obras Públicas de Freeport debido a que operan programas ejemplares de seguridad y salud para sus empleados.

OSHA otorga este reconocimiento a organizaciones que completan un programa de consultoría en sitio, y les da a esas entidades una exención de inspecciones de OSHA por hasta dos años.

Pretzel City Area Transit solicita opiniones sobre rutas fijas

Pretzel City Area Transit implementará una opción de ruta fija este verano, y quiere sus comentarios sobre por dónde debería pasar esa ruta.

Las y los residentes del área pueden responder una breve encuesta anónima para ayudar a la ciudad a determinar dónde deben colocarse las paradas, junto con la frecuencia de esas paradas.

Para responder la encuesta, visita: bit.ly/3YXVPsB

GFP entrega premios anuales

The Greater Freeport Partnership realizó su cena anual y ceremonia de premios la semana pasada, reconociendo a 10 personas y organizaciones por su trabajo en la construcción de comunidad y prosperidad en el área metropolitana de Freeport.

A Larry Feiner se le otorgó el premio LeBaron Lifetime Achievement por su trabajo continuo en múltiples organizaciones y eventos enfocados en la comunidad en Pretzel City. Feiner le dijo al público asistente que se sentía orgulloso de poder decir que ha servido junto a todas esas personas.

Otros ganadores destacados incluyen a Rootz & Branchez como Business of the Year, Studio Elan como Start-up of the Year, Ted Odendahl como Volunteer of the Year, y el Senior Resource Center como Not-for-Profit of the Year.

Mes de la Historia Afroamericana en FHS

En 1976, el presidente Gerald Ford reconoció por primera vez febrero como el Mes de la Historia Afroamericana en Estados Unidos. El propósito fue ayudarnos a recordar los “logros de las y los afroamericanos, demasiado a menudo ignorados”. Y construir un sentido de comunidad tanto dentro de la comunidad afroamericana como con la comunidad afroamericana en Estados Unidos en general se ha convertido en una parte integral de ese reconocimiento.

Recientemente hablé con una de las personas asesoras del Black Student Union en Freeport High School sobre cómo este club no solo ayuda a reconocer la contribución de las y los afroamericanos, sino también cómo están construyendo comunidad para estudiantes de Freeport.

Pat Norman es nombrada ganadora del Jane Addams Legacy Award

Las y los oyentes fieles de Freepod seguramente reconocerán el nombre de Pat Norman. Como presentadora y miembro de la Junta, Pat ha brindado un servicio invaluable tanto a Freepod como a nuestra comunidad. Pero ahora, los aportes de Pat están siendo reconocidos más allá de lo que ella ofrece a las noticias locales.

The Foundation for Northwest Illinois anunció recientemente que Pat es la recipiendaria del Jane Addams Legacy Award 2026. Citando las décadas de trabajo de Pat fomentando la salud cívica mediante la acción directa y la excelencia administrativa, la Fundación está reconociendo su servicio como un recordatorio del legado de Jane Addams, originaria de Cedarville, y de sus cualidades de participación, conexión y capacidad de actuar.

Además de ser una educadora de toda la vida y administradora escolar retirada, Pat también se desempeña como presidenta de la NAACP local, y forma parte de las juntas de Voices of Stephenson County y del Boys & Girls Club of Freeport & Stephenson County.

Pat será reconocida en la Gatsby Gala de la Fundación, que se llevará a cabo el 21 de marzo en el Freeport Club.

De parte de todas y todos aquí en Freepod, una felicitación muy sentida a nuestra amiga Pat Norman. No podemos pensar en una mejor candidata para este prestigioso reconocimiento.

Sam Schaible es nombrado nuevo presidente de la junta de la Foundation for Northwest Illinois

En otras noticias de The Foundation for Northwest Illinois, Sam Schaible fue nombrado el nuevo presidente de la Junta Directiva de esa organización.

Schaible, residente de toda la vida en el área, es la primera persona en la historia de la organización que es residente del condado de Jo Daviess.

La Fundación está entusiasmada con este nuevo liderazgo, señalando que el nombramiento de Schaible refleja la misión de la organización de ser un socio verdaderamente regional.

United Way abre solicitudes de financiamiento para el ciclo 2026-2027

United Way of Northwest Illinois abrió sus solicitudes de subvenciones para el ciclo 2026-2027. Organizaciones en los condados de Stephenson, Jo Daviess o Carroll que tengan estatus 501(c)3 sin fines de lucro, y que atiendan a hogares que vivan en o por debajo de un umbral financiero designado, son elegibles para estas subvenciones.

United Way of Northwest Illinois se está enfocando específicamente en cuatro áreas clave que consideran generan el mayor impacto: Healthy Community, Youth Opportunity, Financial Security y Community Resiliency.

Para el texto completo del Request for Proposals y para solicitar, visita uwni.org.

Iowa considera impulsar que el condado de Jo Daviess se una al estado de Hawkeye

Un legislador de Iowa presentó una iniciativa en la legislatura de ese estado que serviría como el primer paso para incorporar al condado de Jo Daviess y otros condados fronterizos al estado de Hawkeye.

El representante estatal Taylor Collins dice que residentes de Illinois se han comunicado con él para promover un movimiento así, ya que quieren vivir en un “estado con impuestos más bajos”.

Es poco probable que la Cámara de Iowa tome la iniciativa en la sesión actual, pero se puede volver a presentar en una fecha posterior.

El año pasado, el estado de Indiana aprobó una iniciativa similar, pero sin una aprobación legislativa correspondiente por parte del gobierno de Illinois, no ocurrió ningún cambio real.

Illinois registra su peor temporada de gripe en años

El Illinois Department of Public Health está alertando a la comunidad sobre el aumento del riesgo en esta temporada de gripe. Según el IDPH, al menos 100 personas han muerto por gripe esta temporada, lo que resalta un aumento considerable tanto en la tasa como en la severidad, y el nivel más alto desde 2009-2010.

Expertas y expertos están aún más preocupados al considerar que, por lo general, las tasas más altas de transmisión no se ven sino hasta mediados de febrero.

La Dra. Taylor Heald-Sargent, profesora de Enfermedades Infecciosas en Northwestern University, dice que una razón clave por la que estamos viendo un pico tan fuerte esta temporada se debe al creciente escepticismo alrededor de las vacunas. En respuesta, la Dra. Heald-Sargent alienta a las personas a no recurrir al internet para informarse, sino a hablar directamente con su propio médico de confianza.

Un legislador local propone una ley para combatir la desinformación médica

Para ayudar a combatir la desinformación médica, un legislador local presentó una iniciativa ante la Cámara de Representantes de Illinois. Dave Vella, representante del distrito 68 de Illinois, presentó recientemente la Combating Health Misinformation Act.

La iniciativa establecería una Health Misinformation Response Unit dentro del Illinois Department of Public Health. Esta unidad tendría la tarea de monitorear y contrarrestar directamente información engañosa sobre salud, incluyendo otorgar subvenciones para alfabetización en salud pública, exigir que la alfabetización en salud se agregue a los planes de estudio escolares, y emplear mensajeros confiables en temas de salud pública.

Vella dice que impulsó la iniciativa debido a lo que considera una crisis creciente de desinformación en salud que se está extendiendo por redes sociales. Pero otro legislador local, el representante John Cabello, dice que la iniciativa es totalmente innecesaria, argumentando que “la gente es bastante inteligente y tiene internet, así que puede revisar (la información) por sí misma”.

Ciclo de conferencias: los impactos en la salud del cambio climático

Este próximo miércoles, el ciclo de conferencias del Environmental Study Group sobre los impactos del cambio climático continúa en la Freeport Public Library.

A partir de las 6:30 p. m. del miércoles 18 de febrero, el Dr. Jack Herrmann presentará sobre los impactos en la salud del cambio climático. El Dr. Herrmann es Profesor Emérito del Center for One Health en la University of Illinois, y ha servido en el Illinois State Board of Health durante los últimos 12 años.

La presentación es gratuita y abierta al público, y se reservará tiempo para preguntas después de la presentación. Se ofrecerán refrigerios ligeros.

SRC ofrece una presentación gratuita de la NASA

El Senior Resource Center está ofreciendo una oportunidad para que residentes comprendan la exploración espacial de una manera emocionante.

El lunes 17 de febrero, el SRC recibirá a la comunicadora de ciencia y Embajadora de la NASA, Sarah Treadwell, para una presentación titulada “Back to the Moon: Artemis II and What It Means for All of Us.”

Treadwell hablará con el público sobre la próxima misión Artemis II, que realizará un viaje tripulado que navegará alrededor de la luna por primera vez en 50 años. La misión forma parte de los planes más amplios de la NASA para, en última instancia, enviar misiones humanas a Marte.

La presentación empieza a las 11 a. m. el día 17, y aunque el evento es gratuito, el cupo es limitado. Para reservar tu lugar, por favor llama directamente al SRC al (815) 235-9777.

Arctic Ale and Art Walk se prepara para un nuevo año

La edición de este año de Arctic Ale and Art Walk se acerca, y The Greater Freeport Partnership quiere que todas las personas se sientan bienvenidas al explorar este evento en el centro.

El recorrido inicia al mediodía y termina a las 4 p. m. el sábado 28 de febrero, y contará con 17 negocios con artistas locales y muestras de cervezas elaboradas localmente en sus tiendas. Los vasos de degustación estarán disponibles en la oficina de The Greater Freeport Partnership, donde también recibirás la pulsera del evento y una lista de ubicaciones participantes. Los vasos de degustación cuestan $10 cada uno.

Pero incluso si la cerveza no es lo tuyo, aún puedes participar. Además de cervecerías locales, varios lugares también tendrán opciones de bebidas sin alcohol disponibles. Y, por supuesto, las exhibiciones de arte son para habitantes de Freeport de todas las edades.

La administradora de Main Street, Katie Gentz, nos dijo que lo que realmente impulsa el evento es la pasión de las y los voluntarios.

Para registrarte en el evento, visita: https://greaterfreeportpartnershipchamber.growthzoneapp.com/ap/Events/Register/wZFNAGQIeCxCw.

Para cerrar…

Antes de cerrar el pódcast de esta semana, te recordamos que revises la entrevista semanal especial que publicamos este martes pasado. Pretzel City Barbershop ha estado operando en el centro de Freeport por más de dos años, y Tim Connors habló con el propietario y operador James Rivas para conocer más sobre cómo la barbería mantiene vivo el legado tanto de la barbería como del impacto cultural de las barberías del centro.

Este próximo martes, Alan Wenzel presenta una conversación con Beth Johnson del Regional Office of Education. Beth habló con nosotros sobre el Family Enrichment Program que ofrece la ROE y cómo puede beneficiar a familias en los condados de Stephenson y Jo Daviess. Esa entrevista estará disponible a partir del mediodía del martes 17 de febrero. Puedes encontrarla, junto con todas nuestras otras entrevistas, en nuestro sitio web,www.freepod.org, o donde sea que escuches tus pódcasts.

También queremos agradecer a nuestras personas enlace comunitarias y reporteras por aportar contenido clave para nuestro programa, a nuestros socios de WNIJ en DeKalb por ayudar a compartir Freepod con una comunidad más amplia, y al departamento de Mass Communication de Highland Community College por producir este pódcast.

Como siempre, por favor danos “me gusta” en Facebook, suscríbete en la plataforma de pódcasts que prefieras y comparte con tus amistades. Si quieres hacer una contribución deducible de impuestos para apoyar el contenido de noticias locales, por favor visita nuestro sitio web enwww.freepod.org.

Esto ha sido Freepod. Gracias por escucharnos.

Traducido del inglés por Cristian Ruiz Paliero y Samuel Viveros.