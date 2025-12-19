© 2025 WNIJ and WNIU
WNIJ Hola
Hola es su centro para mantenerse informado, compartir ideas y conectarse con recursos. (Hola is your hub to stay informed, share ideas, and connect with resources in northern Illinois.)

La campaña de donaciones navideñas del Ejército de Salvación se ve afectada en Illinois debido a los cambios en el comportamiento del consumidor y la reciente ola de frío

Northern Public Radio | By George H. McCaskey
Published December 19, 2025 at 3:00 PM CST
El Ejército de Salvación afirma que las donaciones a sus emblemáticos recipientes rojos en la zona han disminuido en comparación con años anteriores.

Kristin Williamson forma parte de la División Norte y Central del Ejército en Illinois. Dice que el descenso se debe a cambios en los hábitos de compra.

"La gente utiliza principalmente pagos digitales o una tarjeta y ya no lleva dinero en efectivo tan a menudo", dijo Williamson. "El hecho de que la gente recurra a las compras en línea durante las fiestas también ha jugado un papel".

Williamson también señaló que las temperaturas extremas y las nevadas en la región ha afectado la campaña de este año.

A pesar de estos desafíos, Williamson dice que la campaña Red Kettle está para quedarse.

"Se ha convertido en una especie de tradición durante las fiestas, hasta el punto de ser un símbolo emblemático", dijo Williamson. "Es una organización donde la gente se ha dado cuenta de que realmente está haciendo el mayor bien posible, no solo durante las fiestas, sino durante todo el año".

El Ejército de Salvación proporciona asistencia de emergencia para el pago de alquiler, servicios públicos, comida, ropa y transporte.

El Ejército de Salvación cuenta con 44 centros de servicio en el norte y centro de Illinois. La campaña Red Kettle se extiende hasta el 24 de diciembre de 2025.

También se pueden realizar donaciones en línea a través del sitio web del Ejército de Salvación.

Traducido por Carlos Loera.
George H. McCaskey
George H. McCaskey is a member of WNIJ's Community Correspondent Corps. He has a degree in Broadcasting from Arizona State University and lives in northern Illinois.
