Perspectiva – Escucha a las conchas

Las conchas marinas están dispersas por toda mi casa, algo tan común que ya ni las veo. Así que me sorprendí cuando recientemente me enfoqué en una pequeña sobre el estante de mi baño, atónita por las complejidades de diseño de este pequeño tesoro del mar, como un modelo en miniatura para una concha mucho más grande. Con un tamaño tan pequeño, me preguntaba cómo podría contener todos los mismos contornos. Ojalá pudiera recordar la playa donde la encontré.

Por lo general, soy demasiado perezosa para considerarme como una verdadera recolectora de objetos en la playa (beachcomber en inglés), porque prefiero flotar y nadar en las olas o leer en la playa. Pero mi amiga June era una experta. Ella me introdujo a ese mundo mientras explorábamos la playa cerca de su casa en Sídney. Recuerdo una concha que parecía una uña alargada, llamada Solen Vaginoide.

Por el camino me he topado con un par de conchas más grandes. Una en forma de abanico, estriada en el exterior con una parte inferior cóncava lisa, la cual traje conmigo cuando regresé de Sídney. Se había quedado en el departamento que alquilé y es perfecta para sostener la esponja de mi cocina y traer buenos recuerdos.

La otra más grande es una caracola que de alguna manera adquirí hace mucho tiempo. Debo acordarme de escucharla cuando la ansiedad subyacente de las noticias me comienza a resonar en los oídos como un mal caso de acúfenos. Dejaré que el eco del mar me transporte a la orilla.

Soy Paula Garrett y esta es mi perspectiva.

Traducido por Yaritza Salgado.