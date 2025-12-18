© 2025 WNIJ and WNIU
WNIJ Hola
Hola es su centro para mantenerse informado, compartir ideas y conectarse con recursos. (Hola is your hub to stay informed, share ideas, and connect with resources in northern Illinois.)

Perspectiva – Escucha a las conchas

Northern Public Radio | By Paula Garrett
Published December 18, 2025 at 3:00 PM CST
Paula Garrett

Read in English

Las conchas marinas están dispersas por toda mi casa, algo tan común que ya ni las veo. Así que me sorprendí cuando recientemente me enfoqué en una pequeña sobre el estante de mi baño, atónita por las complejidades de diseño de este pequeño tesoro del mar, como un modelo en miniatura para una concha mucho más grande. Con un tamaño tan pequeño, me preguntaba cómo podría contener todos los mismos contornos. Ojalá pudiera recordar la playa donde la encontré.

Paula Garrett

Por lo general, soy demasiado perezosa para considerarme como una verdadera recolectora de objetos en la playa (beachcomber en inglés), porque prefiero flotar y nadar en las olas o leer en la playa. Pero mi amiga June era una experta. Ella me introdujo a ese mundo mientras explorábamos la playa cerca de su casa en Sídney. Recuerdo una concha que parecía una uña alargada, llamada Solen Vaginoide.

Por el camino me he topado con un par de conchas más grandes. Una en forma de abanico, estriada en el exterior con una parte inferior cóncava lisa, la cual traje conmigo cuando regresé de Sídney. Se había quedado en el departamento que alquilé y es perfecta para sostener la esponja de mi cocina y traer buenos recuerdos.

La otra más grande es una caracola que de alguna manera adquirí hace mucho tiempo. Debo acordarme de escucharla cuando la ansiedad subyacente de las noticias me comienza a resonar en los oídos como un mal caso de acúfenos. Dejaré que el eco del mar me transporte a la orilla.

Soy Paula Garrett y esta es mi perspectiva.

 

Paula Garrett

Traducido por Yaritza Salgado.
Paula Garrett
Paula Garrett is a transplanted Southerner and a former WNIJ Blues host. She's passionate about music, travel, research, open water swimming and film.
