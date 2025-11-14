La biblioteca de Elgin recibe una subvención para dar a conocer la historia lechera de la ciudad
La historia de Elgin como la ciudad que alguna vez fue la "Capital Mundial de la Mantequilla" se está preservando y poniendo a disposición del público.
La Biblioteca Pública Gail Borden ha recibido una subvención estatal para digitalizar documentos como The Elgin Dairy Report. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la publicación daba información crucial sobre los precios de la mantequilla, el queso y los huevos.
Angel Flores es el director de información y servicios digitales de la biblioteca.
"Preservar la información y los documentos históricos tiene un gran valor", dijo Flores. "A veces, mirar al pasado puede orientarnos sobre qué decisiones tomar en el futuro".
Flores dice que el proceso de digitalización de los documentos lácteos de la biblioteca podría tardar de seis meses a un año. Después de eso, estáran disponsibles en línea de forma gratuita.
En algún momento, había más de 200 fábricas de queso y mantequilla en un radio de 60 millas de la ciudad.
Traducido por Carlos Loera y Jessica Arzate.