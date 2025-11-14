© 2025 WNIJ and WNIU
Hola es su centro para mantenerse informado, compartir ideas y conectarse con recursos. (Hola is your hub to stay informed, share ideas, and connect with resources in northern Illinois.)

La biblioteca de Elgin recibe una subvención para dar a conocer la historia lechera de la ciudad

Northern Public Radio | By George H. McCaskey
Published November 14, 2025 at 12:00 PM CST
Un anuncio que apareció en The Elgin Dairy Report. Los recortes serán digitalizados y puestos a disposición del público como parte de una subvención estatal.
/
Gail Borden Public Library

La historia de Elgin como la ciudad que alguna vez fue la "Capital Mundial de la Mantequilla" se está preservando y poniendo a disposición del público.

La Biblioteca Pública Gail Borden ha recibido una subvención estatal para digitalizar documentos como The Elgin Dairy Report. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la publicación daba información crucial sobre los precios de la mantequilla, el queso y los huevos.

Los precios indicados en The Elgin Dairy Report.
Gail Borden Public Library
Los precios indicados en The Elgin Dairy Report.

Angel Flores es el director de información y servicios digitales de la biblioteca.

"Preservar la información y los documentos históricos tiene un gran valor", dijo Flores. "A veces, mirar al pasado puede orientarnos sobre qué decisiones tomar en el futuro".

Flores dice que el proceso de digitalización de los documentos lácteos de la biblioteca podría tardar de seis meses a un año. Después de eso, estáran disponsibles en línea de forma gratuita.

En algún momento, había más de 200 fábricas de queso y mantequilla en un radio de 60 millas de la ciudad.

The "Butter Room" display at the Elgin History Museum of a hand crank butter churn which would have been used to make small batches of butter at home, a comparison of the two types of butter sticks known as the "Elgin" and the "Stubby" and a recipe card using Borden's Eagle brand condensed milk and featuring the "Elsie the Cow" mascot
En algún momento, había más de 200 fábricas de queso y mantequilla en un radio de 60 millas de la ciudad.

Traducido por Carlos Loera y Jessica Arzate.
