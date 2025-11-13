Una organización sin fines de lucro del condado de DeKalb está brindando a los residentes un recurso alimentario adicional

Read in English

Casi dos millones de residentes de Illinois reciben una cantidad mensual para comprar alimentos bajo el Programa Federal de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) Pero algunos beneficiarios solo han recibido un pago parcial este mes debido al cierre del gobierno federal. Una organización sin fines de lucro del condado de DeKalb está trabajando para cubrir esa necesidad.

Era una tarde soleada y los trabajadores de Rooted for Good estaban moviendo palés de alimentos a un camión de reparto en su bodega de DeKalb.

Rooted for Good comenzó como un huerto escolar hace más de una década pero se convirtió en una despensa de alimentos que ahora tiene instalaciones fisícas en DeKalb, Genoa y Kirkland. También tiene una despensa móvil que hace entregas de alimentos en diferentes lugares del condado. Ese día, se dirigió al pueblo de Waterman. Hace una parada allí cada dos meses.

Unas dos docenas de personas, con bolsas en mano, estaban sentadas en una pequeña sala del edificio comunitario de Clinton Township esperando para hacer fila para recibir comida.

Según Deborah Weekly, local de Waterman, algunos de los bancos de alimentos cercanos permiten a las personas obtener comida dos veces al mes, así que esta opción ayuda a complementar la alimentación entre las entregas.

"El costo de los alimentos y de todo lo demás es una locura, nuestro sueldo no nos alcanza para vivir, entonces lo que hacen ayuda muchísimo a las familias, así que lo aprecio porque sin ella [la ayuda] yo no podría sobrevivir".

Lorraine Jackosn llenando su bolsa con alimentos de la despensa móvil.

Ella no es la única que está pasando por dificultades. Loraine Jackson estaba allí con un par de familiares. Ella es beneficiaria del Seguro Social y de SNAP, pero no ha recibido sus beneficios de SNAP este mes.

"Pero no tengo dinero extra para comprar comida", dijo Jackson. "Así que, sí, me toca el mío el día nueve y entiendo que no los recibiremos. No lo recibiré. Al no recibir los beneficios del SNAP, vivimos al día, así que sin ellos, ¿cómo se supone que vamos a comer?"

Kyle Moore es director de programa regional de Rooted for Good. Afirmó que la demora en la entrega de los beneficios del SNAP está llevando a más personas a buscar ayuda. Han visto que las cifras casi se duplican en la ubicación de Waterman.

"Esperamos lo mismo en el pueblo de Sandwich, un aumento de personas. Otras despensas de alimentos en el sur del condado de DeKalb nos han dicho que hubo un aumento, al igual que aquí y en la bodega, creo que eso es lo que más llama la atención".

Heather Edwards, directora ejecutiva de Rooted for Good, afirmó que, en promedio, antes del cierre del gobierno, aproximadamente 40 hogares visitaban la despensa móvil cuando hacia una parada en Waterman. Dijo que están haciendo todo lo posible para satisfacer el aumento de la demanda.

Yvonne Boose / WNIJ News El camión de Rooted for Good usado para transportar alimentos.

"Estamos pidiendo más comida", explicó Edwards. "Sabemos que veremos llegar más hogares, más familias. Solo que en este momento no estamos exactamente seguros cómo se verá, porque es algo que nunca habia sucedido antes".

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, firmó una orden ejecutiva que suminstra un total de 20 millones de dólares a siete bancos de alimentos del estado. El Northern Illinois Food Bank espera recibir 2,3 millones de dólares de esa cantidad, pero indicó que aún existe un gran déficit presupuestario que deben cubrir.

Heather Edwards, directora ejecutiva de Rooted for Good, dijo que también necesitan ayuda adicional. Afirmó que en particular necesitan donaciones de alimentos enlatados, pasta y otros productos no perecederos.

Este mes, la despensa móvil de Rooted for Good tiene programadas paradas en Cortland, DeKalb y Malta. Si tienes dificultades para acceder comida, consulta aquí una lista de despensas de alimentos en Illinois.

Traducido por Carlos Loera