El director de Rock River Valley Pantry afirma que la comunidad está trabajando unida para cumplir con la demanda

Las despensas de alimentos de todo Estados Unidos se enfrentan a un aumento de la demanda de alimentos tras la incertidumbre en torno a los beneficios de SNAP, y el norte de Illinois no es una excepción.

Tabatha Endres-Cruz es la directora del Rock River Valley Pantry y afirma que la organización está observando un aumento.

"Nuestras cifras se han disparado", dijo esta semana.

Endres-Cruz dice que cada vez vienen más personas en busca de ayuda, incluidas personas quienes nunca antes habían estado en la despensa.

Afirma que la despensa cuenta con recursos suficientes para ayudar a satisfacer la demanda, incluyendo un gran apoyo de la comunidad y de los líderes de la ciudad.

"Hay gente maravillosa que siempre está dispuesta a ayudar a quienes lo necesitan", dijo la directora. "Cuando suceden cosas como esta, es cuando vemos que también suceden todas las cosas buenas".

La despensa Rock River Valley está abierta de lunes a viernes.

Traducido por Carlos Loera