Noticias de Freeport: Impuestos municipales para 2025, estacionamiento invernal y una nueva legislación energética

El Valor Tasado Igualado (EAV) de 2025 para la Ciudad de Freeport fue recibido del Condado. El EAV del distrito fiscal de Freeport ha disminuido 105,004 dólares en el último año. Esto se traduce en una reducción del “Corporate Tax Levy” de la Ciudad (también conocido como Fondo General) de poco menos de 3 millones de dólares y representa una ligera disminución en el gravamen corporativo que se fijará en 2026.

Como ejemplo del impacto en los residentes, una casa valuada en 100,000 dólares no verá cambios en la porción municipal de su impuesto predial mientras el valor fiscal de la vivienda no aumente. Durante los últimos nueve años, el Concejo ha mantenido la tasa del gravamen corporativo igual o ligeramente menor.

La Biblioteca Pública de Freeport tiene un gravamen por separado, y el monto a recaudar se ha incrementado levemente para cubrir gastos necesarios que han subido de precio. Para una casa de 100,000 dólares, el gravamen de la Biblioteca se estima en 6 dólares al año. Los impuestos a la propiedad representan el 84% de los ingresos de la Biblioteca.

Recolección de hojas, estacionamiento invernal

La recolección anual de hojas de la Ciudad está en marcha y tenemos algunos recordatorios:



Se recogen por ciclos repetidos de oeste a este de la ciudad; no se aceptan pedidos de recolecciones específicas. Si se perdió su ciclo, las hojas se recogerán en el siguiente.

Las hojas deben colocarse en una fila continua y solo se aceptan hojas. Asegúrese de no cubrir las rejillas de las bocas de tormenta. No se permiten recortes de césped, desechos de patio, ramas, palos ni basura; todo ello puede atascar la maquinaria.

Si usted no rastrilla hojas, por favor no estacione sobre montones de hojas ni inmediatamente al lado, para que puedan recogerse fácilmente.

Hay un mapa de recolección en el sitio de la Ciudad en www.cityoffreeport.org (busque “leaf collection” o use el enlace de la versión impresa). (https://cityoffreeport.org/galleries/leaf-collection-map/)

Recuerde también que los residentes pueden llevar desechos leñosos a Timber Industries en Walnut Road, frente al predio ferial del Condado, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. El servicio es gratuito para residentes de Freeport; lleve comprobante de domicilio.

Aunque la nieve se derretirá rápido, la Madre Naturaleza nos recuerda que ¡el invierno llega! El estacionamiento alternado “par–impar” de invierno ya comenzó y continuará hasta marzo cuando caiga media pulgada o más. Por ejemplo, si esta noche, 13 de noviembre, cayeran dos pulgadas, como 13 es impar, el lado impar de la calle debe quedar libre para los quitanieves antes de las 8:00 a. m. de mañana y usted deberá estacionar su vehículo en el lado par. Muchas calles son angostas y los vehículos mal estacionados pueden bloquear el paso de máquinas grandes; los autos mal ubicados están sujetos a remolque a costo del propietario.

Nueva legislación energética para Illinois

Un proyecto de ley de energía muy observado y largamente debatido está por convertirse en ley tras aprobar ambas cámaras en Springfield con el aval del gobernador. Al promulgarse, financiaría sistemas de almacenamiento de energía mediante un nuevo cargo a clientes eléctricos de Illinois que comenzaría en 2030, levantaría la prohibición de décadas a nuevos desarrollos nucleares y otorgaría nuevas facultades a los reguladores estatales.

Promotores dicen que la ley —conocida como Clean and Reliable Grid Affordability Act (CRGA)— reduciría costos; críticos advierten que la falta de topes podría tener el efecto contrario. Las negociaciones se remontan a 2024 e incluyen almacenamiento con baterías, modernización nuclear, protecciones laborales, reglas para centros de datos, ubicación de instalaciones de vehículos eléctricos, redes geotérmicas y térmicas, y la capacidad regulatoria de planificar a largo plazo tanto la oferta (generación) como la demanda eléctrica. Para más detalles, visite Capitol News Illinois (enlace en la versión impresa).

El Township apoya a las despensas locales de alimentos

Para servir mejor a los residentes y responder a la preocupación por los recientes recortes a SNAP, Freeport Township asignó 18,000 dólares para ayudar a las despensas locales a comprar alimentos del Northern Illinois Food Bank. Las despensas de Freeport miembros de esa red recibirán una parte de esos fondos directamente a sus cuentas del banco de alimentos. El supervisor Patrick Sellers señaló que, como funcionarios electos, el Township tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de la comunidad.

Cierra This Is It

Tras ocho años y medio, los dueños de This Is It Eatery, en el nivel inferior del Hampton Inn en el centro de Freeport, cerraron el restaurante. El último día de servicio fue el sábado 8 de noviembre. Los propietarios agradecieron al personal y a los clientes por su apoyo a lo largo de los años. This Is It Eatery fue reconocido por America’s Best Restaurants en 2023.

Frozen en Freeport High School

El departamento de teatro de la Preparatoria de Freeport presenta Frozen el jueves 20, viernes 21 y sábado 22 de noviembre en el Jeannette Lloyd Theater. Basada en la popular película de Disney, Frozen narra la historia de las hermanas Elsa y Anna separadas por un misterio. Una joven lucha por encontrar su voz y dominar sus poderes, la otra emprende una aventura épica para reunir a su familia y hace amistad con un muñeco de nieve parlanchín llamado Olaf y un reno servicial llamado Sven. FREEPOD y el anfitrión de TimBeck2, Tim Connors, dirigen este musical, con canciones como “Do You Want to Build a Snowman?” y “Let It Go”. Las funciones del jueves y viernes son a las 7:00 p. m.; el sábado a las 2:00 p. m. y 7:00 p. m. Los boletos cuestan 10 dólares y pueden comprarse en la puerta o en www.fsd145.org (busque “tickets”).

Conferencia de Participación Familiar

El Boys & Girls Club de Freeport y del Condado de Stephenson organizará una conferencia gratuita de participación familiar el lunes 17 de noviembre de 5:00 a 7:00 p. m. La charla se centrará en el “report card” del Distrito Escolar 145 emitido por la Junta de Educación del Estado de Illinois y lo que significa para las familias locales. También habrá consejos para preparar las reuniones padre-maestro. Se ofrecerá refrigerio ligero y cuidado infantil. Patrocinan: Distrito 145, Boys & Girls Club, Hope WINS y el capítulo local de la NAACP.

Columnista del New York Times en presentación televisada en la Biblioteca

Illinois Libraries presenta A Journey through Food and Science con Kenji Lopez-Alt el martes 18 de noviembre, de 7:00 a 7:45 p. m., en la Biblioteca Pública de Freeport —o desde su casa. Kenji es chef, autor galardonado (The Food Lab, The Wok y el libro infantil Every Night is Pizza Night), exdirector culinario de Serious Eats, conduce un programa de cocina en YouTube y copresenta un pódcast con Deb Perelman de Smitten Kitchen.

Puede asistir a la Biblioteca o registrarse en línea buscando A Journey through Food and Science en la sección “events” de www.freeportpubliclibrary.org. Este evento es posible gracias a Illinois Libraries Present (ILP), una colaboración estatal entre bibliotecas públicas.

Taller de poda de manzanos

La University of Illinois Extension impartirá tres sesiones presenciales gratuitas del taller integral de poda de manzanos: 15 de noviembre (Jo Daviess County), 22 de noviembre (Stephenson County) y 6 de diciembre (Winnebago County), de 10:00 a. m. a 12:00 p. m. Inscripción en línea en los enlaces de la versión impresa. También habrá una sesión virtual el miércoles 17 de diciembre de 7:00 a 8:30 p. m. (costo 5 dólares; enlace de registro en la versión impresa).

Otra temporada exitosa del puesto de bratwursts de Cub Foods

El puesto concluyó su temporada; de marzo a noviembre, cada fin de semana un grupo comunitario distinto atendió el carrito para recaudar fondos. Este año se recaudaron más de 88,000 dólares que estas organizaciones usarán para sus programas y servicios. Gracias a Cub Foods y, en especial, al gerente Kurt Steffen por brindar otra temporada de oportunidades para mejorar nuestra comunidad.

Encendido del Árbol Comunitario Navideño

Las fiestas llegan pronto y este domingo 16 de noviembre a las 5:00 p. m. será el encendido del árbol comunitario de FHN frente al Hospital Memorial FHN. El Highland Youth Choir cantará cuando FHN “encienda el interruptor”. Luego habrá una caminata a la luz de las velas hasta el Healing Garden del Centro Oncológico Leonard C. Ferguson para una exhibición de luces, galletas y chocolate caliente.

Celebre las fiestas en Cannova’s

La próxima semana continúa otra querida tradición en el restaurante italiano Cannova’s con su popular cena-teatro navideña. FREEPOD y los anfitriones de TimBeck2, Tim Connors y Becky Connors, nos cuentan todos los detalles. (clip de audio) ¡Gracias, Tim y Becky; suena a otra fantástica función navideña!

Funciones navideñas: The Nutcracker y The Messiah

Los boletos salen a la venta el lunes 17 de noviembre para The Messiah en Highland Community College, función el domingo 14 de diciembre a las 3:00 p. m. en el Ferguson Fine Arts Center. Puede comprarlos en la taquilla del Centro o en www.highland.edu/boxoffice. Participarán distinguidos cantantes invitados; habrá más información pronto.

The Nutcracker también llega a la ciudad. Estudiantes y miembros de Studio 121 Dance presentarán El Cascanueces el 19 y 20 de diciembre a las 7:30 p. m. en el Templo Masónico de Freeport. Boletos en el 815-275-0643 o en https://www.etix.com/ticket/0/17565/studio121dance.

La semana que viene…

Este domingo esperamos a Peter Bloom y John Funkhauser, reconocido dúo de flauta y piano, que se presentará el 16 de noviembre en el Templo Masónico de Freeport como parte de la temporada de la Freeport Community Concert Association. El concierto inicia a las 3:00 p. m. y es gratuito.

La próxima semana también es “Sauces Week” en la colecta de alimentos de la Biblioteca Pública de Freeport, con enfoque en artículos como salsa para pasta (aunque se aceptan no perecederos de todo tipo). Las donaciones se reciben en el mostrador de circulación y se entregarán a la Freeport Area Church Cooperative.

Un apunte nostálgico: nos enteramos de que la edición 2026 del Farmers’ Almanac con sede en Maine será la última. Agricultores, jardineros y aficionados al clima han confiado en esa publicación desde 1818. Su circulación en 2017 fue de 2.1 millones; el editor dijo que ganaba lectores interesados en saber de dónde provenía su comida y cómo cultivar la propia, pero las dificultades financieras terminaron por detenerla. La buena noticia: el Old Farmer’s Almanac —aún más antiguo (desde 1792) y la publicación periódica continua más antigua de Norteamérica— sigue en producción. ¡Puede ser un gran regalo navideño!

Finalmente, el Ejército de Salvación necesita más Red Kettle Ringers. Llame a Sue al 815-541-1949 si usted, su empresa o su club de servicio pueden ayudar esta temporada.

Si busca algo que hacer esta semana o cualquier semana, visite www.greaterfreeport.com y haga clic en “weekly events” para ver una lista completa de muchos eventos y actividades en todo el condado de Stephenson. También puede suscribirse al boletín mensual de la Ciudad de Freeport en www.cityoffreeport.org. Los enlaces están en la versión impresa de los episodios de FREEPOD.

Queremos recordar también que estamos disfrutando mucho las entrevistas a profundidad que puede escuchar cada semana en FREEPOD, y estamos seguros de que a usted también le encantarán si aún no lo ha hecho. La entrevista de esta semana presentó a Sam Cimino, dueño de un restaurante local, con Tim Connors de TimBeck2, hablando de la historia del restaurante —incluida su expansión a Las Vegas (Nevada) y Laguna Beach (California)— y de la vida de Sam en Freeport. La entrevista, que se estrenó anteayer, está disponible en línea para escucharla en cualquier momento.

El próximo martes, Tim Connors conversa con Noah Eisenhower sobre carreras profesionales de autos y el equipo NDE Racing propiedad de su padre, Gary Eisenhower Jr. La charla se publicará al mediodía del martes 18 de noviembre y podrá escucharse desde entonces o cuando guste: solo vaya a nuestro sitio o a su plataforma de pódcasts favorita y seleccione el programa de su preferencia.

Traducido por Cristian Ruiz Paliero y Samuel Viveros