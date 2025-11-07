TerraCycle inaugura una nueva instalación para materiales difíciles de reciclar en un edificio histórico de Aurora

Read in English

Una antigua fábrica en Aurora tendrá una nueva vida. Está previsto que el edificio Pratt se convierta en el mayor centro de operaciones de la empresa de reciclaje TerraCycle. La empresa opera en 20 países.

El edificio, que tiene casi el tamaño de dos campos de fútbol, se ha convertido en un centro donde se pueden recibir, clasificar y reciclar artículos difíciles de reciclar, como cápsulas de café, focos y pilas.

El director ejecutivo de TerraCycle, Tom Szaky, dijo que cuando buscaban un lugar para un centro de distribución, la ubicación de Aurora en el centro del país tenía sentido.

"Como empresa con propósito, siempre intentamos no construir edificios nuevos, sino rehabilitar la infraestructura existente para darles una nueva vida a los edificios antiguos", dijo el director. "Y por eso el edificio Pratt era un lugar tan maravilloso, porque tenía la estructura y la infraestructura perfecta para nosotros. Por lo tanto hemos podido venir aquí, prepararlo todo, y ahora es una planta de reciclaje totalmente operativa para TerraCycle".

Szaky y el alcalde de Aurora, John Laesch, organizaron el jueves una ceremonia de corte de listón al igual que una visita guiada por el edificio transformado.

El alcalde afirmó que esto forma parte de un objetivo general para atraer empresas sostenibles a la ciudad. También es una medida para revitalizar la zona industrial de Aurora.

El director ejecutivo Szaky dijo que la ciudad se encontraba en una posición única para albergar estas instalaciones.

"Aurora ha sido una ubicación excelente, no solo por la disponibilidad del edificio Pratt, sino también porque la ciudad está centrada en apoyar a las empresas ambientales", dijo Szaky. "Nos sentimos como en casa aquí y tenemos muchas ganas de quedarnos, seguir creciendo y crear más puestos de trabajo a diario".

Szaky también dijo que desde entonces han creado 40 puestos de trabajo a la zona y esperan añadir empleos cada año.

El edificio Pratt es uno de los edificios más reconocibles de la ciudad. Fue el sitio de un tiroteo mortal en 2019, donde murieron 6 personas incluido el pistolero.

Traducido por Carlos Loera