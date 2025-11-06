Informe de Illinois 2025: La tasa de graduación de Rockford aumentó, las ausencias crónicas disminuyeron, pero siguen siendo altas

Read in English

Para el año escolar 2024-25, la tasa de graduación de las Escuelas Públicas de Rockford aumentó ligeramente hasta el 77% , acercándose así al promedio estatal.

El número de estudiantes de primer año en vías de graduarse también aumentó en el tercer distrito más grande del estado.

Eso es según la última edición del Illinois Report Card , el conjunto de datos educativos interactivos del estado.

El superintendente de RPS, Ehren Jarret, dice que aún tienen mucho trabajo por hacer, en particular en lo que respecta el absentismo crónico .

"Todavía estamos por encima del 40% de los estudiantes quienes han faltado 17 o más días de clase, o partes de días que suman esa cantidad. Eso no está bien, dijo el superintendente, quién se irá del distrito al final de este año escolar. "Observamos avances significativos en nuestras escuelas primarias, pero nuestras escuelas secundarias e intermedias se mantuvieron relativamente estables".

Las puntuaciones en matemáticas y lectoescritura parecieron subir mucho, pero es complicado. El estado redujo los estánderes de competencia para acercarlos al promedio nacional. Así que, las puntuaciones subieron un poco, pero la mayor parte del crecimiento se debe al cambio de estándar.

El número de maestros/as "fuera de su especialidad", aquellos que enseñan clases en un nivel o materia para la que no están autorizados, aumentó considerablemente en Rockford y en todo el estado.

Traducido por Carlos Loera