Con la expiración del programa SNAP, el banco de alimentos de Aurora debe hacer más con menos

Los bancos de alimentos en todo el país esperan un aumento de la demanda a medida que caduquen las ayudas del SNAP debido al cierre del gobierno. Eso incluye despensas como Two Rivers Head Start en Aurora. Orlando Vazquez es el coordinador de la despensa.

"Hemos notado un aumento en la cantidad de gente que viene aquí. Así que, ahora mismo, como el viernes pasado, probablemente fue uno de los viernes más locos que he vivido aquí", dijo Orlando. "He visto gente que no había venido a esta despensa en años, pero ahora, con todo lo que está pasando, tienen que volver".

Añade que también tienen que hacer más con menos. Estaban usando el programa de Asistencia para la Compra de Alimentos Locales (LFPA, por sus siglas en inglés) del USDA, conocido como IL-EATS en Illinois, para comprar carne y productos agrícolas locales. La administración Trump lo eliminó a principios del año, y terminó oficialmente a finales de septiembre.

El programa LFPA se creó en 2021 y Vazquez dice que solo habían podido aprovecharlo durante los últimos meses para comprar productos frescos como tomates, espinacas y champiñones, además de carne molida.

"Hacía tiempo que no teníamos carne molida, y cuando por fin la tuvimos, estaban muy contentos. Pero, lamentablemente, ese programa ya no existe", dijo Vazquez.

Reciben mucha comida de bancos de alimentos más grandes, pero al mismo tiempo están viendo una mayor necesidad, lo que, según Vazquez, significa que alimentos populares como la carne escasean.

También dependen de las donaciones de supermercados como Target, Wal-Mart y Trader Joe's, pero no siempre sabe cuántas cajas recibirán hasta que llega allí, así que a menudo compran comida directamente para asegurarse de tener suficiente.

La despensa de Two Rivers normalmente sirve a unas 200 personas al mes. Vazquez cree que tal vez ahora tengan que ampliar sus esfuerzos.

En las semanas previas a la amenaza a los beneficios alimentarios, dice que en realidad habían visto a menos personas acudir al banco de alimentos, a menudo porque la gente tenía miedo de salir de casa debido a las medidas federales de inmigración. Dice que tienen opciones de entrega a domicilio para las personas que no pueden recoger la comida por sí mismas.

Traducido por Carlos Loera