'National Math Stars' quiere identificar y apoyar a las mentes matemáticas más jóvenes de Illinois

Read in English

En una noche entre semana, Soleha Yuldash, de 8 años, está en pijama en su sofá jugando en su computadora portátil. Tiene personajes coloridos y efectos de sonido brillantes. Pero, si pones atención, no es un videojuego típico: ¡son matemáticas!

"Aquí es donde te dan la tarea", explica Yuldash, mostrando su plataforma de juegos matemáticos "Beast Academy". "Entonces, si quieres jugar, digamos al modelo de área 2x2, simplemente haces clic aquí".

La estudiante de cuarto grado de Naperville, quien se saltó el kindergarten, forma parte de "National Math Stars". Es un programa cuyo objetivo es identificar y apoyar a las mentes jóvenes más brillantes del país en matemáticas, y que este año dio la bienvenida a su primera promoción de estudiantes de Illinois, como Soleha.

Ella tiene classes por Zoom dos veces por semana con un tutor de matemáticas y un pequeño grupo de otros "stars" de su edad de todo el país.

Estudian pruebas y resuelven crucigramas matemáticos. Soleha también puede asistir al campamento de verano STEM de su elección y cuenta con un presupuesto anual de 3.000 dólares para gastar en material matemático.

Soleha dice que es muy emocionante. Ha pensado mucho en cómo gastar ese dinero. Siempre ha querido kits de construcción STEM como "Hack Pack" para aprender más sobre programación e ingeniería.

"Pero eran tan caros", dijo. "Costaban como 300 dólares por 12 en 12 meses. Por lo tanto, mis padres dijeron que no podíamos comprarlos. Ahora digo, '¡Ahora si puedo comprarlos!' Así que, eso está en el primer lugar de mi lista de deseos".

Ilana Walder-Biesanz es la directora ejecutiva de National Math Stars. Dice que su programa principal se basa tanto en la capacidad matemática como en las necesidades familiaries.

"El objetivo", dijo la directora, "es que una gran parte de estos jóvenes que de otro modo no lo habrían hecho, no solo se dediquen a carreras STEM, sino que se conviertan en líderes en STEM: inventores, investigadores y fundadores que creen cosas nuevas y resuelvan grandes problemas”.

Soleha se clasificó para "Math Stars" el año pasado. El programa solo acepta estudiantes de segundo y tercer grado. Walder-Biesanz dice que es la edad más temprana en la que tienen algunos datos para saber qué estudiantes sobresalen en matemáticas y pueden participar en una clase por Zoom. Afirma que cuanto mayores son los estudiantes, más diferencias en el rendimiento matemático se hacen evidentes, en función de la raza y el nivel de ingresos.

De hecho, Walder-Biesanz dice que tienen muchos estudiantes a los que no les va muy bien en sus clases de matemáticas escolares porque es demasiado fáciles y se aburren. Puede que su maestro no los identifique como alumnos brillantes en matemáticas, pero su aptitud sigue demostrándose en las evaluaciones.

Y dice que Math Stars no es solo un proyecto de uno o dos años. Es un sistema de 10 años para ayudar a los estudiantes hasta la escuela secundaria. Walder-Biesanz sabe que a veces eso genera escepticismo en los padres. Y tienen el derecho de sentirse así, ya que la empresa ni siquiera lleva cinco años en funcionamiento, y mucho menos diez.

"Si todo se viniera abajo", dijo, "¿preferirías que tu hijo tuviera todas esas oportunidades durante varios años y luego conociera bien el camino y estuviera realmente integrado en esta comunidad, o que no tuviera ninguna oportunidad en absoluto? Sigo pensando que sí".

El programa ha crecido mucho. Math Stars se fundó en Texas hace unos años y este año se expandió a la región del Medio Oeste. Se asociaron con el Departamento de Educación de Iowa para evaluar todas las escuelas e identificar a los estudiantes. En Illinois, están examinando al 10-15% de los alumnos de primaria, afirma Walder-Biesanz.

En Naperville, Soleha se apasionó por las matemáticas y las ciencias hace unos años, ayudando a su madre a organizar actividades STEM en un campamento de verano.

"¿Sabes, como en las películas cuando la bruja está mezclando pociones? Tengo muchas ganas de ver qué sucede cuando se mezclan dos sustancias, porque es un verdadero misterio."

No muchos niños de primaria saben exactamente lo que quieren hacer cuando sean mayores, pero Soleha ya tiene una mentalidad empresarial.

Como a muchos niños de 8 años, no le gustan las tareas de la casa. Pero lo que la distingue de los demás es que está desarrollando una aplicación, llamada "Task-topia".

"Los niños odian el quehacer, y punto", dijo Soleha. "¡Pero creo que puedo cambiar eso!"

Ella quiere convertir las tareas de la casa en un juego, así como "Beast Academy" lo hace con sus tareas de matemáticas y Duolingo con el aprendizaje de idiomas.

Con Math Stars y sus kits de construcción STEM, aprenderá a programar su aplicación correctamente.

Quizás su espíritu emprendedor siga creciendo con "Task-topia". Por el momento, todavía es solo una niña de 8 años. En unos años puede que descubra otra pasión fuera de STEM.

La directora ejecutiva de Math Stars, Ilana Walder-Biesanz, sabe que sin duda es posible, pues el programa abarca los años más importantes de formación, desde tercer grado hasta la escuela secundaria.

"Si un niño decide que su gran pasión es escribir novelas, espero que las habilidades que aprendió a través de las matemáticas y la resolución rigurosa de problemas, y las personas con las que se relacionó, le hayan ayudado de alguna manera a alcanzar ese objetivo también".

Es un recorrido largo, y Soleha está entusiasmada por contar con más herramientas y ayuda. Está pensando mucho qué campamento elegirá el próximo verano y está deseando conocer en persona a otros estudiantes de "Math Stars".

"Es como si muchísimas puertas que estaban cerradas se hubieran abierto".

Ella y su familia esperan que ahora solo sea cuestión de elegir qué oportunidades quiere aprovechar.

Traducido por Jessica Arzate y Carlos Loera