Los cazadores en Illinois tienen una actualización en el sistema de pruebas para la detección de la enfermedad caquexia crónica

Es obligatorio para los cazadores de venados en el estado de Illinois someterlos a una prueba de detección para la enfermedad mortal caquexia crónica (CWD, por sus siglas en inglés para chronic wasting disease). Recientemente, el Departamento de Recursos Naturales de Illinois presentó un sistema de notificación para que los cazadores se mantengan informados más fácilmente de la presencia de dicha enfermedad en los venados locales.

La caquexia crónica afecta el sistema nervioso de los alces y venados. La primera detección surgió en el 2002 en una venada en el condado de Boone. Desde entonces, más de 3 000 venados han dado positivo en la prueba de la enfermedad.

Los cazadores pueden someter a prueba a sus venados en las estaciones de registro de venados de caza con arma de fuego, o pueden dejar las cabezas de los venados en determinados sitios.

Si los cazadores se registran para el nuevo sistema de notificación para las pruebas, podrán recibir mensajes de texto y correos electrónicos con los resultados de su prueba. Si deciden no registrarse, podrán aun obtener sus resultados en el sitio web del Departamento de Recursos Naturales o podrán mandar al mismo una solicitud de los resultados.

El año pasado más de 500 venados resultaron positivos a la prueba de la enfermedad. Casi todos los condados del norte de Illinois han sido afectados.

Los cazadores se pueden registrar para el sistema de notificación por medio de esta página web ExploreMoreIL.com

Traducido por Yaritza Salgado.