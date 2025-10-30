Noticias de Freeport: Tribunales federales afectados, calles aprobadas para mejoras y tarjetas de jurado

Read in English

Tribunales federales en el norte de Illinois afectados por el cierre del gobierno

Empleados de los tribunales federales en el norte de Illinois no están recibiendo pago y las Cortes han reducido operaciones debido al cierre del gobierno. El juez presidente del Distrito Norte de Illinois hizo este anuncio, que afecta al tribunal federal Stanley J. Roszkowski en Rockford, ya que la reducción de operaciones comenzó alrededor del 18 de octubre.

Freeport sí tiene un tribunal federal en el segundo piso del edificio del Correo, pero rara vez se usa y generalmente solo para funciones de carácter más simbólico, como eventos históricos o conmemorativos. Abrió como tribunal federal en 1903.

Toma de protesta del jefe interino de la Policía de Freeport

Tras la salida del jefe de Policía de Freeport, Chris Shenberger, después de 27 años de servicio, la alcaldesa Jodi Miller tomó protesta a Travis Davis como jefe interino de la Policía (ambos en la foto). La búsqueda de un jefe permanente ya inició. Gracias y mucha suerte, jefe interino Davis.

En otras noticias del Departamento de Policía de Freeport, el Concejo Municipal aprobó instalar dos cámaras de seguridad en postes propiedad de la ciudad en el centro. Serán financiadas por comercios cercanos y respaldan el esfuerzo continuo por crear una comunidad más segura para todos.

Freeport implementa subvención para rehabilitación de viviendas

Se rehabilitarán dos viviendas más gracias a la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario que otorgó a la Ciudad de Freeport 550,000 dólares. De ese monto, 64,000 dólares se destinan a la administración de la subvención y 486,000 dólares a la rehabilitación de viviendas.

Las dos propiedades, ambas en East Wyandotte Street, usarán los fondos para mejorar ventanas, molduras, calefacción y refrigeración, canaletas, bajantes, techos y la eliminación completa de radón.

Esta subvención apoya el Plan Estratégico de la Ciudad para mantener una comunidad segura e inclusiva y un uso eficaz del suelo. El financiamiento se ha usado para completar otros proyectos de rehabilitación en los últimos dos años. Actualmente no se aceptan nuevas solicitudes para estos fondos.

Calles aprobadas para mejoras en 2026

La lista de calles aprobadas por el Concejo Municipal de Freeport para ser mejoradas en 2026 incluye casi tres millas de vialidades, además de renovaciones al estacionamiento municipal de Douglas. El costo estimado es de 6.1 millones de dólares y la Ciudad planea usar una combinación de fondos, incluidos el Impuesto a Combustibles del Departamento de Transporte de Illinois y fondos locales de calles, agua, tormenta y alcantarillado, además de fondos de la línea principal de agua Sorenson. Estas son las calles programadas para 2026:



Carroll Avenue, de Empire a South.

Demeter Drive, de Empire a West Demeter.

Dewey Street, de Walnut a Locust.

Benton Avenue, de Winslow a Wyandotte.

Pershing Street, de High a Carroll.

Stewart Avenue, de Winter a Stephenson.

Concord Drive, de Laurel a Middlebury.

Gladewood Drive, segmentos de la entrada al fraccionamiento.

Seminole Drive, de Greenfield a Navajo.

Estacionamiento municipal del centro.

Como el episodio de hoy sale al aire un día antes de Halloween, incluimos la foto de uno de los camiones de servicios de la Ciudad decorado como vampiro. Los camiones lucen este aspecto todo el año, pero a nuestra editora le hizo gracia y pensó que a otros también podría gustarles su sentido arácnido y espeluznante. FREEPOD aprecia todo el trabajo realizado en nuestras calles este año y espera más mejoras en 2026.

Llegan por correo las tarjetas del jurado

La oficina del Secretario del Tribunal del Condado de Stephenson está enviando 3,000 postales sobre el servicio de jurado a posibles jurados. La secretaria Shanelle Bardell recuerda a los destinatarios que deben completar el cuestionario de jurado dentro de los 5 días siguientes a recibir la postal. Puede hacerse en línea o la oficina puede enviarle una copia en papel a su domicilio. Esto no es una citación para servir como jurado y solo se usará para determinar quién integrará el padrón de posibles jurados en el futuro. Si tiene preguntas, llame al 815-345-8266, extensión 4.

Noticias de HCC

En noticias del Highland Community College, la Junta aceptó por unanimidad y con pesar la jubilación de la presidenta Chris Kuberski al final de junio de 2026. La Junta también aprobó por unanimidad un contrato por 66,000 dólares con una firma de búsqueda para encontrar a la nueva presidencia. En otra aprobación unánime, la Junta autorizó a la administración a avanzar con planos arquitectónicos y demás preparativos para construir un Complejo Atlético y de Eventos con un costo estimado de 38 millones de dólares.

El director de la Fundación, Dan Dick, indicó que avanza el estudio de factibilidad para determinar cómo puede la Fundación apoyar la construcción del Complejo Atlético y de Eventos, y anunció el cambio de fecha del torneo de golf del Leadership Institute, que pasa de septiembre a alrededor del Día de los Caídos.

La presidenta Kuberski informó que el grupo de trabajo conjunto Highland/YMCA, que coordina la separación y colaboración de ambas entidades, volverá a reunirse en diciembre. FREEPOD seguirá informando sobre los resultados conforme se den.

Nuevo entrenador asistente de los Cougars

En otras noticias de Highland, el colegio da la bienvenida a Chris Daleo como nuevo entrenador asistente de baloncesto varonil. Daleo, originario de Rockford, tiene más de 30 años de experiencia como entrenador a nivel internacional, universitario y profesional, y se une al entrenador en jefe Erk Walton para llevar a los Cougars a la temporada de la NJCAA División I que acaba de comenzar.

Daleo ha dirigido equipos campeones, desde los Rockford Lightning hasta clubes profesionales en Vietnam, Tailandia e Indonesia. Ha sido el único entrenador en la historia de Tailandia en ganar medallas olímpicas de plata con las selecciones nacionales varonil y femenil. Ha formado a muchos jugadores que después compitieron en los niveles más altos del baloncesto.

El momento no podría ser mejor para la afición. Con seis estudiantes de segundo año que regresan, Walton afirma que el equipo tiene una base sólida sobre la cual construir. El baloncesto de los Cougars abre en casa el lunes 3 de noviembre a las 7:00 p. m. contra Clarke University JV. Se invita a la afición a llenar las gradas y mostrar su orgullo Cougar.

Gala navideña de FHN

Saquen su mejor atuendo en blanco y negro y únanse a FHN para su tradicional Festival de Árboles. El evento será en dos semanas, el viernes 14 de noviembre, en el salón de la Logia Masónica en Freeport. Los fondos de la Gala de este año apoyarán la campaña de recaudación de la Fundación FHN para reemplazar los desfibriladores en todo el Hospital Memorial FHN de Freeport. La venta de boletos termina el próximo viernes 7 de noviembre al mediodía y no habrá boletos en la puerta.

El entretenimiento de este año estará a cargo de los pianos enfrentados de Felix and Fingers, además de comida deliciosa, buena conversación y una subasta de excelentes artículos. También se anunciarán los ganadores de los premios Médico del Año de FHN y Profesional de Práctica Avanzada del Año de FHN.

Las puertas abren a las 6:00 p. m. y nuevamente no habrá boletos en la puerta. Puede adquirirlos en línea desde la página principal de FHN en www.fhn.org o llamando a la oficina de la Fundación FHN al 815-599-6900 hasta el próximo viernes.

La Fundación para el Noroeste de Illinois emite advertencia

La Fundación para el Noroeste de Illinois advierte a los residentes que GoFundMe Pro creó recientemente más de 1.4 millones de páginas de donación para organizaciones registradas como sin fines de lucro en todo Estados Unidos sin el consentimiento ni conocimiento directo de esas organizaciones. Esta acción afectó a organizaciones del noroeste de Illinois, incluida la propia Fundación para el Noroeste de Illinois. Esta información fue proporcionada originalmente por United Way of Northwest Illinois.

Si usted representa a una organización sin fines de lucro a la que se le creó automáticamente una de estas páginas y desea que se retire, la Fundación ha publicado instrucciones para hacerlo. Para más detalles, visite los enlaces incluidos en la versión impresa de este episodio (https://mailchi.mp/fornwil/fnwl-october-10366474) o llame al 815-801-3035.

Periodo de presentación para la elección primaria de 2026

Esta semana es el periodo para que quienes deseen participar en la elección primaria del 17 de marzo de 2026 presenten su documentación. Las peticiones deben entregarse en la oficina del Secretario del Condado, en el Centro de Tribunales del Condado de Stephenson en Freeport, a más tardar el lunes 3 de noviembre a las 4:30 p. m. En la boleta primaria habrá contiendas federales, estatales y del condado, y las personas ganadoras avanzarán a la elección general en noviembre de 2026.

Como recordatorio, quienes necesiten registrarse para votar o cambiar de afiliación partidista pueden hacerlo contactando a la oficina del Secretario del Condado al 815-235-8289 o acudiendo a la oficina de licencias de conducir al norte de Freeport.

Casa abierta de otoño de Farm Bureau y convocatoria a proveedores locales

La Farm Bureau del Condado de Stephenson anunció que su casa abierta de otoño será el viernes 7 de noviembre de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. y el sábado 8 de noviembre de 9:00 a. m. al mediodía. Habrá venta en camión de productos McNess, actualizaciones de la Farm Bureau y novedades de viajes y, como novedad este año, una feria de proveedores locales.

Si usted es miembro de la Farm Bureau y desea participar como proveedor, comuníquese con la oficina de la organización o visite www.stephensoncfb.org para llenar la solicitud. Se aceptarán proveedores hasta mañana, 31 de octubre, o hasta llenar espacios. Para preguntas, llame al 815-232-3186. Repetimos, 815-232-3186.

Exhibición de inflables de Halloween

Con Halloween mañana, FREEPOD y el presentador de TimBeck2, Tim Connors, tomaron unos minutos para conocer una de las exhibiciones de inflables de Halloween más grandes de Freeport. El experto en inflables festivos Derek Simons nos habla de su pasión. (clip de audio) Gracias, Derek y Tim.

La semana que viene

Al ver lo que viene esta semana, recordamos que mañana, viernes 31 de octubre, es el último día para comprar boletos para la segunda Cena de Cosecha Nativa Americana de Quiet Souls en el Freeport Eagles Club, a celebrarse el lunes 10 de noviembre. El evento inicia con una cata de vinos de Native Vines Winery a las 5:30, seguida por una cena de cuatro tiempos de Comidas Tradicionales Nativo Americanas y un Baile de Amistad dirigido por bailarines tradicionales. Los boletos están a la venta en Riteway Furniture o llamando al 815-297-2293.

Si tiene antojo mañana o el sábado, el puesto de bratwursts de Cub Foods será operado este fin de semana por los Caballeros de Colón de la parroquia St. Thomas. Estarán viernes y sábado de 11:00 a. m. a 5:00 p. m., con brats, hamburguesas, hot dogs y sándwiches de ribeye.

Este sábado 1 de noviembre también es el primer sábado del mes. Recuerde que el programa Re-Fresh Freeport, un esfuerzo conjunto de la Ciudad de Freeport y Freeport Disposal, ofrece mensualmente la disposición gratuita de desechos voluminosos para residentes de Freeport el primer sábado de cada mes. Lleve sus cargas a la Estación de Transferencia de Freeport, 2133 S. Walnut Road, de 8:00 a 11:00 a. m. Para participar, lleve una identificación válida que pruebe residencia y cubra su carga con una lona para evitar basura suelta. El programa no acepta desechos de jardín, llantas, residuos peligrosos como pintura o aceite, electrónicos ni electrodomésticos.

El miércoles 5 de noviembre, Ed Finch y el presentador de FREEPOD, Alan Wenzel, proyectarán la siguiente película de la serie Select Pix Classic Film del Lindo Theatre. Exhibirán el poderoso drama político A Face in the Crowd, de 1957, protagonizado por Andy Griffith y Patricia Neal, sobre un cantante de campo que se convierte en una figura política controvertida. Habrá funciones a la 1:00 p. m. y a las 7:00 p. m. con precios regulares. Se invita a las personas asistentes a quedarse después para una charla y una sesión de preguntas y respuestas. 2025 es el año 15 de esta popular serie a cargo de Finch y Wenzel.

También el miércoles 5 de noviembre, el Senior Resource Center y la University of Illinois presentarán otra charla de su serie Healthy Aging de 1:00 a 3:00 p. m. en el Centro, donde podrá aprender más sobre la importancia de comprender la inflamación y el poder de la conexión social, así como sobre cómo la alimentación, la actividad física, el manejo del estrés y las relaciones significativas influyen en la inflamación del cuerpo. El costo es de 5 dólares y todos son bienvenidos. Para registrarse, llame a U of I Extension al 815-235-4125 o visite go.illinois.edu/jsw. Número nuevamente, 815-235-4125.

Por último, no olvide atrasar sus relojes este domingo 2 de noviembre. Este año el cambio ocurre en la fecha más temprana posible para el fin del horario de verano. Los relojes “retroceden” de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m. durante la madrugada del sábado al domingo, por lo que ganará una hora extra de sueño y el sol saldrá y se pondrá aproximadamente una hora antes el domingo que el sábado.

Si busca algo que hacer esta semana o cualquier semana, visite el sitio del Greater Freeport Partnership en www.greaterfreeport.com y haga clic en “weekly events” para ver una lista completa de muchos eventos y actividades en todo el condado de Stephenson. También puede suscribirse al boletín mensual de la Ciudad de Freeport en www.cityoffreeport.org. Los enlaces están en la versión impresa de los episodios de FREEPOD.

Queremos recordar también que estamos disfrutando mucho las entrevistas a profundidad que puede escuchar cada semana en FREEPOD, y estamos seguros de que a usted también le encantarán si aún no lo ha hecho. La entrevista de esta semana presentó a Tim Mahoney, reconocido abogado originario de Freeport, con el presentador Tim Connors, hablando sobre Freeport a lo largo de los años y lo que la hace especial. Mahoney acaba de publicar un libro titulado Lump of Coal to a D.I.A.M.O.N.D., acerca de cómo sobrevivir y prosperar en cualquier crisis. El contenido se basa en décadas de guiar a clientes en sus horas más oscuras y en afrontar sus propias crisis financieras y personales. El libro está disponible para Kindle en Amazon.com. La entrevista, que se estrenó el martes pasado, está disponible en línea para escucharla en cualquier momento.

El próximo martes, el presentador Alan Wenzel conversa con Mark Gridley, presidente y director general de FHN, sobre la próxima afiliación de FHN con Mercyhealth. Esta charla se publicará al mediodía del martes 4 de noviembre y podrá escucharse desde entonces o en cualquier momento después. Solo visite nuestro sitio o su plataforma de pódcasts favorita y seleccione el programa de su preferencia.

Para cerrar

Traducido por Cristian Ruiz Paliero y Samuel Viveros