Un teatro Dixon les está dando a algunos adultos mayores un motivo para sonreír

Read in English

Algunas personas ven que su círculo social se reduce a medida que envejecen, lo que puede generar una sensación de aislamiento. Pero un grupo de personas mayores de Dixon, Illinois, está encontrando alegría en el escenario. Yvonne Boose de WNIJ explora cómo el teatro puede levantar la moral… y más.

Dixon Stage Left, conocido como DSL, se encuentra en renovación.

"Lo siento, tenemos muchos peligros aquí durante la construcción". "Incluyéndome a mí, no, no, es chiste", bromearon Christine Tremayne, de 66 años, y el director ejecutivo y creativo de DSL, Jimmy Ferraro.

Ellos y otros adultos están repasando las líneas de "WE STILL GOT IT!, un espectáculo de variedades que incluye comedia, canto e improvisación. Es el primer espectáculo de DSL para adultos mayores.

Los integrantes del grupo se sentaron alrededor de una mesa con su papel en la mano mientras se preparaban para repasar sus partes.

Algunos han actuado durante décadas mientras otros recién están empezando.

Tremayne interpretó la canción "When You’re Good to Momma" mientras interpreta a Mama Morton del musical "Chicago". Es un rol que ya había tenido antes.

"La he estado cantando desde que tenía, probablemente, 25 años", explicó.

Tremayne comenzó a actuar a los 10 años.

Yvonne Boose

"Y no hay nada mejor, nada mejor, en mi opinión", dijo. "Es el subidón más seguro que podrás experimentar. Estar frente a una audiencia, compartir con ellos y hacerlos reír o ponerlos de pie".

Mary Carlson, de 65 años, trabajó como reportera y locutora en WSDR Radio en Sterling durante más de dos décadas. Ella dijo que este espectáculo le permite volver a usar su voz.

"No canto ni bailo, pero sé leer". "Mi hija está muy comprometida con el teatro aquí y ella me involucró el año pasado. "Participé en un grupo de teatro leído y luego decidí, 'bueno, voy a intentarlo'".

Carlson dijo que las personas mayores pueden beneficiarse porque les ayuda a mantener sus mentes alertas. Además, es una buena manera de conocer a otras personas.

Claire Burke es terapeuta de arte en el Institute of Therapy through the Arts en Evanston. Dijo que la participación en las artes puede ofrecer a las personas mayores algo por lo que entusiasmarse.

"Es triste, pero hay muchas personas mayores que están muy aisladas", comentó Burke. "No tienen muchos compañeros, o algunos de sus amigos han fallecido, o están en cuidados de la memoria, o en otras situaciones, donde estos lugares pueden tener poco personal y las personas simplemente están sentadas solas y no reciben mucha interacción social".

Burke dijo que las personas mayores necesitan mucha estimulación cognitiva. Un profesor de teatro en Elmhurst University, Tony Noice, y su difunta esposa, Helga Noice, investigaron cómo la participación en el teatro puede aumentar la memoria, la creatividad y la capacidad de resolución de problemas en los adultos mayores. Realizaron resonancias magnéticas a personas mayores que participaban en formación teatral y encontraron mejoras en el desempeño detareas que involucran la memoria relacional, así como funciones de atención y ejecutivas.

Jamie Mayer es un profesor de patología del habla y el lenguaje en Northern Illinois University. Ella dijo que las artes pueden hacer algo más: dar a las personas mayores un sentido de orgullo.

"Hay cosas que sabemos que se vuelven más difíciles con la edad", explicó, "pero también sabemos que hay cosas en las que las personas tienden a mantenerse competentes, y por eso promover la autoeficacia, el autocontrol, el empoderamiento y el orgullo por lo que uno hace es una excelente manera de ayudar a los adultos mayores, y hacerlo en un contexto social y divertido, es aún mejor".

Tremayne dijo que sufre de depresión clínica severa y trastorno bipolar. Si no toma su medicamento, no quiere levantarse de la cama, cuidar su higiene personal ni limpiar su apartamento.

"[Cuando] me subo a un escenario, eso desaparece por completo". "Quiero compartir con mi audiencia. Quiero hacerlos reír, y eso me hace más feliz que cualquier cosa que haya tenido en mi vida".

Ferraro dijo que lo presenció.

"Tan pronto como entró en la habitación", dijo, "se recuperó y mostró un resplandor y una vitalidad que se mantuvieron durante todo su ensayo. Tiene un propósito ahora"."Estamos brindando lo que realmente podría ser un servicio, y es muy emocionante y reconfortante ver que quienes podrían ser 'las personas olvidadas' ahora pueden tener una nueva oportunidad de vida, y la risa y la alegría llegan a todas las edades".

La presentación de "WE STILL GOT IT!" tendrá lugar el 26 de octubre en The Next Picture Show en Dixon.

Traducido por Jessica Arzate.