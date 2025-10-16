Illinois reconoce a la Youth Service Bureau of Illinois Valley por su enfoque integrador en el cuidado temporal

Read in English

La Youth Service Bureau of Illinois Valley (YSB) está siendo reconocida por el estado por su plan de implementación para padres de crianza.

La YSB fue honrada recientemente por el Concejo Asesor de Cuidado Temporal Estatal del Departamento de Servicios para Niños y Familias.

El concejo estatal aplaudió el compromiso de la agencia de incorporar las perspectivas de los padres adoptivos en sus políticas y prácticas.

La YSB se estableció en 1976 y presta servicios en veinte condados del norte de Illinois, cuidando a niños que han sido retirados de sus hogares debido a abuso o negligencia.

Jami Valenzuela es representante de licencias de la organización.

"Nuestra mayor necesidad en este momento es que las familias se conviertan en padres adoptivos", dijo Valenzuela. "Si no pueden hacer eso, hay diferentes maneras de ayudar, ya sea mediante donaciones o voluntariado.

Además del cuidado temporal, la YSB ofrece servicios de asesoramiento, de intervención en crisis y de prevención de la falta de vivienda entre los jóvenes.

Traducido por Carlos Loera