Belvidere Assembly reabrirá en 2027 para ensamblar Jeeps como parte del plan de reconstrucción de Stellantis.

Read in English

Stellantis anunció planes para invertir 13 mil millones de dólares durante los próximos cuatro años para hacer crecer su negocio en el crítico mercado de Estados Unidos y aumentar su presencia de fabricación nacional. La inversión es la más grande en los 100 años de historia de la compañía en Estados Unidos y respaldará la introducción de cinco vehículos completamente nuevos en toda la cartera de la marca en segmentos claves; la producción del motor de cuatro cilindros de próxima generación; y la incorporación de más de 5.000 puestos de trabajo en plantas de Illinois, Ohio, Michigan e Indiana.

El fabricante de automóviles Stellantis planea reactivar su planta de ensamblaje de Belvidere, casi tres años despúes de cerrar uno de los empleadores más grandes de la región.

Stellantis anunció el martes que invertirá 600 millones de dólares en la planta y creará 3.300 nuevos empleos. La compañía ensamblará dos tipos de Jeeps en Belvidere: El Compass y el Cherokee. Se espera que la producción comience en 2027.

El gobernador JB Pritzker califica el anuncio de "gran victoria" y dice que el estado está trabajando para finalizar un paquete de incentivos. La planta ha estado sin uso durante casi tres años, con alrededor de 1.300 trabajadores despedidos o reubicados. El número había ido disminuyendo drásticamente a lo largo de las décadas. Abrió sus puertas por primera vez en 1965 como una fabrica de Chrysler.

El senador estatal Steve Stadelman lo llama una gran victoria para la economía local y los trabajadores. Atribuye este hecho a la colaboración con los sindicatos y a los incentivos de los gobiernos locales y estatales. El senador estatal Dave Syverson atribuye a los aranceles de la administración Trump la apertura de los mercados automotrices en todo el mundo.

La inversión de la compañía en Belvidere es parte de un plan más grande para gastar 13 mil millones de dólares en plantas en todo Estados Unidos durante los próximos cuatro años.

Traducido por Carlos Loera