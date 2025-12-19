Mientras los agricultores se enfrentan a guerras comerciales e inflación, aumentan las llamadas a líneas directas de salud mental

Mientras los agricultores enfrentan vientos contrarios históricos y dificultades del mercado, aumentan las llamadas a la línea directa nacional de Farm Aid y a la línea directa de Iowa Concern, donde los agricultores pueden obtener apoyo en tiempos de crisis o necesidad de salud mental.

Este otoño la línea directa de Iowa Concern recibió entre cuatro y cinco veces más llamadas que en los mismos meses del año pasado, dijo Tammy Jacobs, gerente de la línea directa.

La línea directa de Farm Aid también está experimentando un cambio en la urgencia de llamadas.

"Estamos viendo que más agricultores establecidos nos llaman: personas que saben cómo jugar el juego y cómo acceder a los programas. Ahora llaman con más frecuencia, porque aunque con toda esa sabiduría institucional, todavía se enfrentan por primera a problemas más complejos y difíciles de resolver", afirmó Lori Mercer, operadora de la línea directa de Farm Aid. "El sistema actual simplemente los está decepcionando. "Ya no hay más red de seguridad."

Las investigaciones muestran que los agricultores mueren por suicidio al menos dos veces más a menudo que la gente de la población general, así que hay urgencia para abordar el aumento de las necesidades.

"Es un problema enorme. Hemos conocido al menos tres familias este año quienes seres queridos murieron por suicidio", dijo Emma Yerky, quien es parte del Ag Chapter of Gray Matters, una reunión mensual para productores agrícolas de los Quad Cities para hablar sobre sus luchas.

Los agricultores experimentan muchos factores estresantes e incertidumbre que no pueden controlar: aislamiento, cambios climáticos y presiones financieras, junto con el bajo acceso a la atención de salud mental en las zonas rurales y el estigma que puede hacer que guarden su dolor para sí mismos. Las condiciones del mercado, agrevadas por la guerra comercial y la inflación, aumentan al estrés. Los profesionales de salud mental están pensando de manera innovadora para brindar atención a los productores.

Entendiendo el estrés

La familia de Yerkey cultiva maíz, soya e heno en Geneseo, Illinois en tierras que han tenido desde la Guerra Civil. La granja está llena de memorías, en particular de su padre, Tim Yerkey.

Emma jugaba beisbol con él en la entrada de su casa, la familia comía junta en la casa, y un año, su padre la ayudó a criar un ternero ganador de un premio.

Foto cortesía de Emma Yerkey Tim Yerkey con sus hijas Emma (la bebé), Claire (en el escalón superior) y Allison Yerkey (en el escalón inferior) en su granja familiar.

"Es un recuerdo muy bonito que tengo con él", dijo Yerkey.

Pero la granja también puede ser estresante. Tim Yerkey trabajaba la tierra con su familia, pero a veces tenía que aceptar trabajos fuera para llegar a fin de mes. En 2011, llevaba aproximadamente un año luchando cuando las inundaciones de primavera dejaron los campos bajo el agua. Se puso en contacto con amigos y visitó la sala de emergencias en busca de ayuda, solo para que le dijeran que no había camas, dijo Yerkey. Murió por suicidio en junio de 2011.

"Extraño a mi papá, y no quiero que nadie más, ni ninguna otra familia, pase por eso", dijo Yerkey.

Pero muchas familias de agricultores experimentan un dolor similar. Entre 2003 y 2017, más de 1.600 agricultores murieron por suicidio, la mayoría hombres blancos de mayor edad.

Los expertos afirman que los factores que aportan al estrés y a las tasas más altas de suicidio entre los agricultores incluyen el aislamiento, el fácil acceso a las armas, una expectativa cultural de dureza, el estigma en torno a la búsqueda de atención de salud mental, las preocupaciones sobre quién se encargará de la granja y una falta de reconocimiento por su arduo labor.

Las pérdidas financieras y el estrés también son riesgos importantes para los síntomas depresivos. Y ahora mismo, los tiempos son difíciles para los agricultores.

Los productores han soportado una alta inflación y costos crecientes de los insumos en las granjas desde al menos 2020. La propagación de la COVID y, más recientemente, decisiones políticas como los aranceles del presidente Trump y los aumentos en la aplicación de leyes migratorias han incrementado los costos operativos. Al mismo tiempo, los precios de los principales productos básicos son bajos: inferiores al costo de cultivarlos. Los precios del maíz están aproximadamente 0,85 dólares por debajo del punto de equilibrio y la soya está aproximadamente 2 dólares por debajo.

Este año, muchos estados esperan una cosecha récord de maíz, pero los agricultores no están celebrando.

“Es muy desalentador para los agricultores pensar que han hecho todo bien en sus campos, que han implementado innovaciones y tomado buenas decisiones, pero, aun así, incluso con buenos rendimientos, se enfrentarán a pérdidas en lo que producen”, dijo Aaron Lehman, presidente de la Iowa Farms Union (Unión de Agricultores de Iowa).

En 2024, EE.UU exportó alrededor del 42% de su soya, la mayor parte a China. Como China no compra en medio de la guerra comercial, algunos agricultores que habitualmente envían su cosecha al exterior han tenido dificultades para encontrar nuevos mercados. En noviembre, Estados Unidios llegó a un nuevo acuerdo con China, que podría ofrecer una solución a los productores que aún luchan por trasladar su cosecha, pero aún queda por ver que comprará realmente China.

El USDA también ha recortado algunos programas que ayudaron a conectar a los agricultores con los mercados nacionales, como la iniciativa de Local Food Purchase Assistance.

Desde principios de año, los agricultores se han visto sumidos en un nivel de incertidumbre sin precedentes debido a cuestiones políticas como la pérdida de acceso a algunos mercados a causa de los aranceles, la falta de personal y de programas debido al cierre del gobierno y la congelación de los fondos. Uno de los principales problemas de los que estamos oyendo hablar es la pérdida de acceso a mano de obra debido a las redadas del ICE, etc.", dijo Mercer, de Farm Aid. "Precisamente estaba hablando con un agricultor que veía cómo sus cosechas se pudrían porque los trabajadores que normalmente ayudaban tenían demasiado miedo de presentarse este año".

Además de todo el estrés financiero, los agricultores dicen que sienten que su trabajo puede ser ingrato.

"Este trabajo es increíblemente difícil y nadie entiende de dónde vienen sus alimentos. Nadie sabe que [los agricultores] trabajan 20 horas al día para que puedan disfrutar una fresa", dijo Anna Scheyett, profesora jubilada de trabajo social quien estudió el estrés y el suicidio entre los agricultores en la Universidad de Georgia.

Acercándonos a los agricultores en su propio entorno.

A pesar de las numerosas luchas, algunas familias están encontrando esperanza y apoyo en la comunidad en estos tiempos turbulentos. Para honrar a su padre, Yerkey se unió al nuevo Ag Chapter of Gray Matter, una organización sin fines de lucro de las Quad Cities que brinda recursos, educación y espacios seguros en materia de salud mental.

Gray Matters organiza charlas mensuales llamadas Barn Talks, donde los participantes pueden compartir lo que les preocupa, ya sea estrés, depresión, ansiedad u otros problemas, y recibir el apoyo de los demás. Los organizadores esperan fomentar un sentido de comunidad y normalizar el diálogo sobre la salud mental.

"Sentirse cómodo y seguro para decir: 'Oye, estoy estresado,' o ' Me siento mal en este momento". Quizás estoy deprimida, quizás tengo algo de ansiedad', sea lo que sea", dijo Heather Gritton, una de los líderes del grupo.

Brindar espacios donde los agricultores pueden reunirse y aliviar parte de esa carga puede ayudar a romper el estigma que rodea la búsqueda de ayuda, dijo Sara Kohlbeck, profesora asistente de psiquiatría y medicina del comportamiento en el Medical College of Wisconsin.

Es fundamental que esos espacios sean fácilmente accesibles para los agricultores.

"Es muy importante traer ese apoyo a los agricultores, o a las comunidades rurales, en vez de esperar que esas personas vengan a buscar recursos por sí mismas", dijo Kohlbeck. “Sino se hace, ya sabes, tendremos a personas que están sufriendo en silencio porque simplemente no tienen tiempo. A veces existe el estigma y también el problema del orgullo.

Foto cortesía de Emma Yerkey Tim Yerkey y su abuelo, Clifford Rahn, quien cultivó las tierras a partir de la década de 1940.

También existen barreras prácticas. La telemedicina no es una opción viable para muchos agricultores, ya que la cobertura de telefonía móvil e internet es limitada en las zonas rurales. Conducir largas distancias para visitar un terapeuta puede resultar poco práctico, sobre todo durante la temporada de la cosecha.

Otra forma para llegar a los agricultores ha sido capacitar a personas en las que los agricultores confían y con las que interactúan regularmente, como proveedores, prestamistas, veterinarios de ganado y cónyuges, para que reconozcan cuándo alguien puede estar lidiando con problemas de salud mental y para que les enseñen cómo brindarles apoyo y dirigirlos a los recursos adecuados.

Por ejemplo, Scheyett ha capacitado a prestamistas del sector agrícola para que reconozcan las señales de advertencia de ideación suicida y les ha enseñado cómo reaccionar ante ellas. También ha capacitado a agentes de extensión agrícola para que dediquen unos minutos al comienzo de las reuniones de producción agrícola para hablar sobre el estrés y ofrecer recursos, algo que, según ella, puede marcar una gran diferencia para los agrícultores.

En una investigación, Scheyett y sus coautores descrubrieron que los agricultores que estuvieron presentes en las reuniones en que se dedicaron unos 10 minutos para hablar sobre el manejo del estrés se llevaron consigo nuevas ideas para gestionar el estrés y un mayor nivel de compromiso para ponerlas en práctica.

En ocasiones, ofrecer soluciones prácticas y logísticas a grandes problemas también puede ser parte de los servicios de salud mental.

"Si un agricultor no ha tomado el tiempo de analizar a fondo su sistema financiero agrícola, contamos con un programa llamado asesores financieros agrícolas, quienes visitarán la granja y realizarán una evaluación exhaustiva de la explotación para identificar los puntos débiles y determinar si hay alguna manera de modificar las cosas, diversificar, con el fin de compensar algunas de las pérdidas y costos de la actividad agrícola”, dijo Jacobs, de la línea directa de atención de Iowa Concern.

Para los agricultores que se enfrentan a problemas de almacenamiento de grano, Jacobs sugirió asociarse con otros agricultores como alternativa a los acuerdos cooperativos tradicionales.

Scheyett sugiere que todos podemos ayudar con darles las gracias a los agricultores de la misma manera que lo hacemos con el ejército.

"Cada vez que veo a un agricultor, le doy las gracias; gracias por su labor, porque lo que hacen nos mantiene sanos, alimentados y vestidos", dijo Scheyett.

Todo esto se hace con la esperanza de brindar atención médica y salvar vidas.

"Aunque solo puedas salvar una vida, vale muchísimo la pena”, dijo Yerkey. "Me apasiona mucho este tema".

Los agricultores pueden ponerse en contacto con la línea directa de ayuda 988 o con el número 1-800-FARM-AID para obtener ayuda. También está disponible en español.

La línea directa de Iowa Concern está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de chat, correo electrónico, llamada telefónica o mensaje de texto al número 800-447-1985.

(En Illinois, la línea de ayuda Farm Family Resource Initiative ofrece asistencia a las familias de agricultores en todo el estado: 1-833-FarmSOS o 1-833-327-6767).

Este reportaje es parte de la serie Down the Drain del Mississippi River Basin Ag & Water Desk, unproyecto colaborativo de reportajes independientes con sede en la Universidad de Missouri en asociación con Report for America, con mayor financiamiento de la Walton Family Foundation.

Traducido por Carlos Loera