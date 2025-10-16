Las nominaciones para el premio al poeta laureado de Rockford ya están abiertas

Read in English

La poeta laureada de Rockford está dando vuelta su pluma urbana y no porque se le acabó la tinta. Ahora la ciudad busca cubrir el puesto anticipadamente.

Lydia Kozlowski se muda de la ciudad. Eso es según una publicación de Facebook del Rockford Area Arts Council. Fue nombrada poeta laureada de la ciudad en enero y estaba previsto que cumpliera un mandato de dos años. La ciudad ahora está aceptando nominaciones para un nuevo poeta laureado, así como para el joven poeta laureado, cuyo mandato de un año está llegando a su fin.

Los plazos de nominación para ambos galardonados están abiertos hasta el 14 de noviembre. Los nominados deberán presentar su solicitud antes del 5 de diciembre.

Traducido por Carlos Loera