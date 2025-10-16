© 2025 WNIJ and WNIU
Northern Public Radio
801 N 1st St.
DeKalb, IL 60115
815-753-9000
Northern Public Radio
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Return to Hola
WNIJ Hola
Hola es su centro para mantenerse informado, compartir ideas y conectarse con recursos. (Hola is your hub to stay informed, share ideas, and connect with resources in northern Illinois.)

Las nominaciones para el premio al poeta laureado de Rockford ya están abiertas

Northern Public Radio | By Yvonne Boose
Published October 16, 2025 at 11:30 AM CDT
(3) Facebook - Rockford Area Arts Council

Read in English

La poeta laureada de Rockford está dando vuelta su pluma urbana y no porque se le acabó la tinta. Ahora la ciudad busca cubrir el puesto anticipadamente.

Lydia Kozlowski se muda de la ciudad. Eso es según una publicación de Facebook del Rockford Area Arts Council. Fue nombrada poeta laureada de la ciudad en enero y estaba previsto que cumpliera un mandato de dos años. La ciudad ahora está aceptando nominaciones para un nuevo poeta laureado, así como para el joven poeta laureado, cuyo mandato de un año está llegando a su fin.

Los plazos de nominación para ambos galardonados están abiertos hasta el 14 de noviembre. Los nominados deberán presentar su solicitud antes del 5 de diciembre.

Traducido por Carlos Loera
Yvonne Boose
Yvonne covers artistic, cultural, and spiritual expressions in the COVID-19 era. This could include how members of community cultural groups are finding creative and innovative ways to enrich their personal lives through these expressions individually and within the context of their larger communities. Boose is a recent graduate of the Illinois Media School and returns to journalism after a career in the corporate world.
See stories by Yvonne Boose