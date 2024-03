Perfiles de candidatos de IL-76

La primaria se llevará a cabo el 19 de marzo.

Cohen Barnes

Cohen Barnes, el alcalde de DeKalb, busca en expandir su alcance político hacia la Cámara de Representantes de Illinois. Hablando en un foro que organizó DeKalb Stands a principios de febrero, él hizo su lanzamiento a votantes potenciales, promocionando su involucramiento en el referéndum para construir la nueva DeKalb High School.

“Eso causó que me preguntaran que postulara para la junta escolar de DeKalb,” dijo Barnes. Durante ese tiempo, defendí una iniciativa -- donde la tecnología tenía ocho años en nuestro distrito escolar. En cuanto me fui, estábamos dando un dispositivo a cada uno de nuestros estudiantes.”

Barnes ha vivido en la comunidad desde 1978. Él sirvió en el ejército y actualmente es dueño de un negocio de TI (información de la tecnología) en el centro de DeKalb.

El demócrata dice que, si es elegido, él planea en trabajar con varios comités de la Cámara para estimular crecimiento económico en el distrito.

“Como alcalde, trabajo mucho con el estado,” dijo Barnes. “El Illinois Commerce Commission, el Departamento de Comercio y Oportunidades Económicas -- encontrando maneras en cómo podemos invertir en nuestra infraestructura, como podemos crear más desarrollo económico, lo cual crea más trabajos, lo cual crea más ganancias de impuestos. Entonces, no solo hay dos que quiero estar sobre ellos, quiero estar tocando en cada puerta que hay para ser la voz del distrito 76.”

Barnes dice que el desarrollo económico es imperativo para mejorar la calidad de vida para el distrito mientras haciendo posible las viviendas asequibles.

“El desarrollo económico -- lo que hace eso es crear ganancias de impuestos para todos los servicios que todos queremos,” dijo Barnes. “Eso crea a trabajos que pueden mejorar la calidad de vida. Al igual que eso, esas ganancias de impuestos que vienen de esos lugares también disminuyen nuestro índice de impuestos propietarios. Es así en cómo podemos obtener viviendas asequibles. Hacemos que sea más barato vivir aquí en la ciudad de DeKalb, y yo traeré eso al distrito 76.”

Debido a su proximidad a tierras para cultivo, Barnes cree que hay una gran demanda para la expansión de energía renovable en Illinois.

“Para mí, la energía renovable es la prioridad,” dijo Barnes. “Sé de la demanda siendo alcalde ahora mismo y de las corporaciones que estoy hablando con, al igual que ir al centro de Chicago en las salas de juntas que asisto en, y las conversaciones que hay sobre el consumo de energía es algo que varios de nuestras corporaciones necesitan y están en busca de. Entonces, yo apoyo en absoluto en traer lo más energía posible en donde no se consume el combustible fósil.”

Dos asuntos que genera una gran cantidad de pasión entre los votantes en el distrito incluyen los derechos reproductivos al igual que el derecho de cargar armas.

Aunque las protecciones federales para el aborto se fueron en el 2022, el aborto aún es legal y disponible en Illinois.

Barnes dice que la anulación de Roe vs Wade fue opresiva hacia las mujeres.

“Es fundamentalmente injusto,” dijo Barnes. “Yo creo que cada mujer en los Estados Unidos de América debe tener la habilidad de hacer esa decisión ellas mismas.”

En relación con proteger los derechos de la Segunda Enmienda y asegurar la seguridad pública, Barnes dice que él trae una perspectiva única.

“Yo soy un veterano e hice ese juramento, y ahora lo entiendo. Pero en verdad necesitamos enfocar en asegurar que la posesión responsable de las armas,” dijo Barnes. “Como un legislador del estado, yo aseguraré que la legislación que pasemos sobre esto no sea punitiva hacia todos los dueños responsables de armas que haya.”

Liz Bishop

Liz Bishop es un exmiembro del comité del Partido Republicando de LaSalle. También tomó parte en el Partido Republicano de Illinois como miembro diputada central del estado y siente que sus experiencias traen una nueva perspectiva.

“Yo creo que los residentes de este distrito merecen liderazgo honesto, efectivo y con sentido común en Springfield,” dijo Bishop. “Merecemos un representante quien entienda nuestro distrito, sus necesidades y sus posibilidades. No queremos a un político o burócrata falso. Soy una madre, una mujer de negocios, y una residente de Illinois quien está cansada de las mismas pólizas malas que salen de Springfield.”

Bishop dice que ella cree en los principales de la responsabilidad fiscal y quiere crear pólizas que facilita el costo de vivir en el distrito 76.

“Mi campaña está enfocada sobre las ciencias económicas, cuidado de la salud asequible y la energía,” dijo Bishop. “Yo quisiera ver que se bajen los impuestos para que todos puedan mantener un poco más de dinero en sus bolsillos y atraer a nuevos residentes al área y construir nuestro base de impuestos de esa manera.”

El SAFE-T Act es una inquietud primaria para Bishop, y ella quiere pasar una ley para abordarlo en su forma actual.

“Yo pienso que el SAFE-T Act no es exitosa en lo que quiere hacer,” dijo Bishop. “Pienso que no representa la ejecución de la ley y las victimas en la manera que debe de hacer. Yo haría que eso sea la prioridad.

El SAFE-Act de Illinois se hace cargo de varias áreas de vigilancia de la policía incluyendo cómo los oficiales quedan responsables por mala conducta y que constituye el uso justificado de fuerza del oficial al igual que el fin del pago de fianzas.

Bishop también se preocupa de los mandatos federales – los acciones que toman el gobierno federal causando entidades gobierno no federal incrementó los costos para satisfacer un propósito federal.

“Esas inflaciones de costo hacia gobiernos locales [y] impuestos propietarios incrementan,” dijo Bishop. “Yo creo que necesitamos un alivio de impuestos propietarios. Es por eso por lo que creo que mi idea sería más general, dirigiéndose a aquellos que encuentren la raíz del asunto económico.”

El demócrata Lance Yednock no está buscando la reelección. Bishop pone a Yednock y a la republicana Sue Rezin como un ejemplo en como el bipartidismo puede funcionar en Springfield.

“Es importante recordar por qué estamos ahí en Springfield,” dijo Bishop. “Estamos ahí para representar a nuestros constituyentes. A veces trabajamos dentro de nuestro mismo partido y a veces damos la mano al otro partido, y yo creo que soy capaz de hacer eso. Yo reconozco el valor en él y eso sería mi objetivo.

Amy "Murri" Briel

La candidata nativa de Ottawa ha trabajado en el servicio público, organizaciones sin fines de lucro, y en varias campañas políticas. Ahora, Amy “Murri” Briel está poniendo su nombre a luz para dar sus razones en representar al distrito 76 en Springfield.

“En el último año y medio, yo he trabajado a lo largo de este distrito,” dijo Briel durante un foro organizado por DeKalb Stands en el mes de febrero. “Yo he trabajado con constituyentes y municipalidades y organizaciones sobre los asuntos que se enfrentan al diario. Yo he navegado la burocracia de las organizaciones del estado. Yo he escrito y ayudado en pasar legislaciones. También tengo un entendimiento profundo de las complejidades en la política de Springfield. Yo busco en traer apoyo de infraestructura a nuestras comunidades rurales y a los que quedan fuera de los suburbios.

Briel firmemente cree en los beneficios de la energía nuclear y apoyó en levantar la prohibición nuclear en Illinois.

“Yo trabajé con agencias en todo Estados Unidos – el Departamento de Energía, el Departamento de Defensa, laboratorios públicos -- para traer y educar a nuestros colegas del otro partido y de nuestro mismo partido local sobre la necesidad de reactores modulares pequeños,” dijo Briel.

Briel sirvió como jefa de personal para Lance Yednock, representante actual del partido demócrata. Cuando él decidió en no postular por la reelección, Briel decidió que era tiempo en postular como su sucesora potencial.

“Aprendí muchas lecciones con navegar la política de Springfield,” dijo Briel. “Puedo tomar ese entendimiento— saber cómo escribir legislaciones, saber con quién asociarnos con para que se pase las legislaciones, entender cuando se escriben las leyes, cómo van a impactar a la gente, poder saber de miembros de la comunidad quienes están en esas áreas que puedo comunicarme con y decir, ‘¿Cómo te afectaría esto?’ Es eso lo que mi experiencia me ha dado.”

El distrito 76 incluye partes de los condados de DeKalb, LaSalle, y Bureau. Briel dice que los diferentes condados tienen mucho en común.

“Algo que puedo decir con mucha certidumbre es que las preocupaciones son fundamentalmente iguales en todo el distrito,” dijo Briel. “Habiendo trabajado con negocios locales, destiladoras de alcohol, ya sea trabajadores de DCFS (Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois), ya sea profesores de universidades, de Illinois Community College o de NIU, los asuntos son los mismos – infraestructura, cuidado de los niños, derechos reproductivos. No importa si eres del norte o del sur, lo que sí importa es que te conectas y das la voz a la gente interesada, quienes son cada uno de ustedes.”

Cuando se trata de los derechos reproductivas de las mujeres, Briel es directa con su opinión.

“Sin vergüenza de decirlo, soy 100 por ciento en favor del aborto,” dijo Briel. “Yo estoy en favor de la libertad reproductiva y de la autonomía del cuerpo. Debes de tener el derecho de cuidar a tu cuerpo con tu médico en tus propios términos.”

Briel cree que el estado está haciendo movimientos en mejorar las prácticas ambientales con las legislaciones como el Agricultural Innovation Act y el Biotechnology Act, pero quiere ver más inversiones en el futuro.

“Tenemos a una empresa en la parte sur del distrito,” dijo la candidata, “que hace un producto hecho completamente de poliestireno, lo cual se puede usar como compost, es biodegradable, y de solo uso. Se desaparece en dos años con la respiración anaeróbica. Esos son los tipos de cosas que debemos estar invirtiendo en y pidiendo a otros que usen.”

Crystal Loughran

Lance Yednock, el representante actual, no está buscando la reelección.

Crystal Loughran dice que respeta a Yednock pero que está en desacuerdo con muchos de sus pólizas.

“Él votó por el SAFE-T Act,” dijo Loughran. “Hay mucha legislación que él voto por que yo nunca habría votado por. Algunas de las legislaciones que él votó por, yo definitivamente quiero revocarlas.”

Loughran dice que está en postula para regresar el poder hacia la gente.

“Estoy notando de que mucha gente ha perdido esperanza – que siente que su voto no importa,” explica Loughran. “Yo quiero alcanzar a esta gente y decir que su voto sí importa.”

Loughran siente que los asuntos principales que el estado se enfrenta con son en mejorar la economía, reducir el crimen, y apoyar la agricultura.

“Los demócratas nos han dejado en bancarrota. Tenemos un gran negocio que se está yendo del estado,” dijo Loughran. “Si ves a nuestras regulaciones, tenemos que atraer un gran negocio al estado de Illinois. Eso ayuda con los impuestos y luego incrementará el empleo.”

Loughran explica que nuevos negocios son muy importantes para revitalizar a las áreas disminuidas en el distrito.

“Cuando estuve pidiendo votos para que mi petición fuera firmada, visité a nuestras áreas del centro y hubo partes de nuestras áreas del centro que están tapiadas,” dijo Loughran. “La gente se está yendo, negocios se están cerrando, y necesitamos nuevo liderazgo en el estado de Illinois, porque lo que tenemos ahora no está funcionando para la gente.”

Loughran cree que en mantener la financiación de los departamentos de policía y eliminar el SAFE-T Act es importante para combatir la tasa de criminalidad.

“Yo en verdad creo que necesitamos apoyar a nuestros departamentos de policía, y a los hombres y mujeres que nos protegen aquí en el estado de Illinois,” dijo Loughran. “Si hay fondos, yo haré lo mejor que pueda para asegurar que nuestros oficiales son atendidos y eso se va con el SAFE-T Act.”

Loughran dice que el New Green Deal daña a los agricultores de Illinois. Incluye propuestas para abordar el cambio climático.

“Hay un ataque a nuestros agricultores en el estado de Illinois con esta ‘estafa’ que se llama Green New Deal,” dijo Loughran. “No debemos de renunciar a nuestras tierras de cultivo para poner molinos de viento. Somos el centro más grande de los Estados Unidos para los granos. Cultivamos maíz y soya. Con nuestro maíz y soya -- hacemos etanol.”

Loughran también dice que es una gran defensora de la Segunda Enmienda.

“Yo no creo que el gobierno federal, o J.B. Pritzker, tienen que saber que armas de fuego tengo guardados,” dijo Loughran. “Yo soy una ciudadana que sigue a las leyes, y yo debería poder defenderme como una mujer.”

Loughran también está presionando para más opciones en dónde los padres pueden mandar a sus hijos a la escuela.

“Nuestras escuelas públicas han fallado a nuestros niños,” dijo Loughran. “Nuestros niños no pueden leer a su nivel de grado. No pueden hacer matemáticas a su nivel de grado. Estamos enseñando cosas que no deben de estar en el salón de clases.”

Loughran dice que ella cree que es una candidata firme en la boleta.

“La razón por la cual yo me siento así es porque yo trabajo para la gente,” dijo Loughran. “Necesitamos regresar el poder hacia la gente de Illinois. Han sido privados de sus derechos civiles. Han perdido su voz, y yo quiero ser su voz.”

Carolyn "Morris" Zasada

Carolyn “Morris” Zasada es una ex marina y ha trabajado en el sector sin fines de lucro. Ella actualmente trabaja en los bienes raíces y sirve en el Concilio de DeKalb. Zasada dice que su experiencia militar le ha enseñado lo que es ser un dueño responsable de las armas y toma el asunto con mucha seriedad.

“Yo tuve a una amiga quien fue matada hace unos años por su exmarido,” compartió Zasada durante un foro organizado por DeKalb Stands a principios de febrero. “La gente que tiene órdenes de protección no deben de tener acceso a las armas. Por eso soy apasionada sobre ser extremadamente cuidadosa sobre la posesión responsable de armas.”

Zasada dice que la expansión de la energía nuclear puede ser polémica, pero dice que ella apoya la idea si se ejecuta responsablemente.

“Parece ser que esto va a ser una de las pocas maneras en que podamos trabajar hacia más incrementos en la energía neutral,” dijo Zasada. “Por eso apoyo estos cambios. Yo apoyo el desarrollo de reactores nucleares pequeños porque eso es lo que estoy escuchando que la comunidad quiere. Yo creo que debemos ser muy cuidadosos cuando estamos hablando sobre el desperdicio que aún no hemos encontrado la manera de desecharlo.”

El cambio climático también es otro asunto muy disputado en la boleta – la cual Zasada siente que el estado puede mejorar enfocándose en más detalle.

“Yo creo que los créditos de impuestos del carbón tienen que ser algo del pasado,” dijo Zasada. “También necesitamos asegurar que no estamos dando créditos de impuestos a empresas que producen carbón. Eso tiene que terminar.”

Al igual que otras ciudades alrededor de Chicago, el Concilio de DeKalb ha estado discutiendo maneras en prepararse por si migrantes llegan a la ciudad. Zasada dice que el estado tiene que ayudar de su parte, en especial con una mejor coordinación de los centros de bienvenida.

“Desde la perspectiva de la ciudad,” dijo la candidata, “nos hemos puesto en contacto con cinco diferentes centros de bienvenida en el área cercano para ver si nos pudieran ayudar en el evento de que hubiera una afluencia de migrantes, y los resultados fueron negativos. Terminamos con solo una respuesta a nuestras llamadas telefónicas y eso es una posición muy difícil de estar en.”

Cuando se trata de los asuntos sobre los derechos reproductivos, Zasada dice, como una madre, ella quiere asegurar que las mujeres no se pongan en situaciones que amenazan la vida cuando se enfrentan con la posibilidad de tener que terminar un embarazo no viable.

“Yo absolutamente apoyo la autonomía del cuerpo y quiero asegurar que tenemos los derechos que debemos tener para hacer decisiones que tenemos que hacer,” dijo Zasada.

Zasada dice que está en postula porque ella cree que su historial en las ciencias económicas será algo importante para los constituyentes del distrito 76.

“Tengo comprensión, “dijo la candidata, “de que tipos de herramientas económicas necesitamos para deconstruir y reformar las cosas y crear equidad.”

Traducido por Carlos Loera