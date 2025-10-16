Noticias de Freeport: Precios de electricidad, Spirits of Yesteryear y otras actividades de Halloween

Read in English

Noticias de la ciudad

La Ciudad de Freeport informa que se aprobaron cinco demoliciones más como parte de una subvención de FEMA. El Concejo Municipal aprobó la demolición y la mitigación de asbesto de las cinco propiedades, que serán financiadas por el programa FEMA Floodway. Kleckner Excavating y Fischer Excavating realizarán dos de las demoliciones, mientras que Alber & Son Earthworks llevará a cabo las restantes. Las propiedades están ubicadas en Hooker Avenue, East Orin Street y Henderson Road.

La Ciudad también aprobó nuevas regulaciones relacionadas con vehículos con sobrepeso dentro de los límites municipales. Las reglas ayudarán a asegurar que la calidad de las calles siga siendo una consideración clave en el uso de vehículos pesados. El permiso de una sola vez cuesta 150 dólares y el permiso anual vinculado a una sola placa cuesta 1.200 dólares. Se impondrá una multa de 500 dólares a los vehículos con sobrepeso que no cuenten con permiso.

Noticias sobre precios de electricidad

En otras noticias de interés para residentes, los precios de la electricidad cambiaron a partir del 1.º de octubre. El precio por kilovatio-hora de ComEd ahora es 9,689 centavos e incluye el precio de suministro más un cargo por transmisión. Aunque es un poco menor que el precio de alrededor de 10,03 centavos en el verano, sigue aproximadamente 47 % por encima de lo que era el pasado octubre. En general, ComEd estima que el aumento costará a clientes un promedio de 10 a 15 %, o aproximadamente 10,60 dólares más por mes (el impacto puede ser mayor según el consumo y el clima).

El aumento se relaciona con el alza en el costo de la capacidad (reserva de energía). La Citizens Utility Board (CUB) señala que estos costos han subido por el mayor consumo de centros de datos y problemas de política con PJM Interconnection, el operador de la red en el norte de Illinois.

En Freeport, residentes también pueden optar por recibir electricidad de Ameren Illinois. Esa empresa tiene un modelo de precios en dos niveles: para un consumo de hasta 800 kWh, el costo por hora es 8,402 centavos; para más de 800 kWh, 7,483 centavos. Este precio de otoño representa una baja del 31 % respecto del verano (incluye el precio de suministro, transmisión, cargo de ajuste y costo de capacidad).

Quienes elijan un proveedor alternativo (por ejemplo, mediante acuerdos de agregación municipal) seguirán recibiendo la factura de ComEd o Ameren por la entrega, pero el cargo por suministro provendrá del proveedor alternativo; el nombre del proveedor aparecerá en la sección “Supply”/“Electric Supply”. Aun con el precio elevado de ComEd y la reducción en Ameren, CUB advierte sobre ofertas poco favorables de algunos proveedores y recalca que, para muchas personas, ComEd o Ameren siguen siendo la mejor opción.

Estafa por mensajes de texto

El Departamento de Ingresos de Illinois reporta una estafa nacional por mensajes de texto con notificaciones falsas que aparentan provenir de agencias estatales de ingresos o tesorería. Se les pide a las personas que proporcionen o verifiquen su información bancaria bajo amenaza de perder un reembolso estatal.

La dependencia recuerda ignorar y eliminar mensajes no solicitados que lleguen por texto, correo electrónico o redes sociales y que toda correspondencia oficial ocurrirá por el Servicio Postal de EE. UU. o por la plataforma segura del departamento en tax.illinois.gov.

Expo de Estilo de Vida para Personas Mayores

El Senior Resource Center de Freeport organizará nuevamente el Senior Lifestyle Expo el jueves 23 de octubre, de 9:00 a. m. a mediodía, en el Freeport Eagles Club (frente al Lincoln Mall). Este evento gratuito conecta a personas mayores, cuidadoras/es y familias con recursos valiosos para una vida independiente y saludable.

Más de 50 organizaciones estarán presentes para brindar información y responder preguntas sobre temas importantes: cobertura de Medicare, vida asistida e independiente, seguros, planificación financiera, atención a domicilio, equipos médicos, fisioterapia, oportunidades recreativas y educacionales, comidas gratuitas, programas comunitarios y mejoras para envejecer en casa.

Habrá chequeos de salud gratuitos (vista, audición, glucosa, colesterol, equilibrio) y se ofrecerán vacunas contra la gripe sin costo con tarjeta de seguro. También habrá obsequios durante la mañana. Para más información, llamen al 815-235-9777. Ese es el 815-235-9777.

Cierre del sendero natural sur de Krape Park

El Freeport Park District recuerda a caminantes y senderistas que el South Nature Trail del Krape Park continúa cerrado hasta finales de noviembre para permitir la construcción del sendero para bicicletas. Hay muchos otros senderos en el parque, además de opciones como el Oakdale Nature Preserve del distrito para paseos otoñales.

Regresa “Spirits of Yesteryear”: una noche de historia local y relatos escalofriantes

La Stephenson County Historical Society vuelve a presentar una noche escalofriante de historias locales y relatos sobrenaturales en su Spirits of Yesteryear, el sábado 25 de octubre, de 6:00 a 9:00 p. m., en los terrenos del museo (1440 S. Carroll Avenue, Freeport).

Habrá relatos de Wyatt Herrmann y su equipo con experiencias de investigaciones de fantasmas en la región; una presentación de la autora local Terri Reid (conocida por su serie paranormal de Mary O’Reilly); narradores, escenas tenebrosas y actividades temáticas por todo el predio. Se ofrecerán refrigerios y bebidas calientes.

Se recomienda vestir para el clima, usar calzado cómodo y llevar curiosidad y buen humor. Es un evento para todas las edades (algunas historias pueden ser más adecuadas para niñas y niños mayores y personas adultas). Entrada: 10 $ (adultos), 5 $ (5 a 14 años) y menores de 5, gratis. Boletos a la venta en la puerta.

La biblioteca presenta la hora del cuento “No tan espeluznante”

Si el evento del Museo suena demasiado espeluznante para las y los más pequeños, pueden disfrutar cuentos de Halloween en la Biblioteca Pública de Freeport con la hora del cuento preescolar Not-So-Spooky Halloween Stories.

Esta sesión —pensada especialmente para niñas y niños pequeños, incluso de preescolar— será el miércoles 29 de octubre, de 10:30 a 11:00 a. m., en la Biblioteca. Habrá cuentos alegres, canciones y trick-or-treat por la biblioteca. Se anima a asistir con disfraces para más diversión.

Dulce o truco… y el Tren del Terror

Muchas actividades de Halloween se realizarán más cerca del viernes 31 de octubre, pero algunas organizaciones comienzan temprano.

Cinco centros de vivienda asistida de Freeport realizarán eventos de trick or treat al mismo tiempo en el Senior Living Facilities Treat Bash, este sábado 18 de octubre, de 1:00 a 3:00 p. m. Participan Parkview, Liberty Village, Winn Prairie, Oakley Courts y Pearl Pavilion. Bocker Auto Group también tendrá Trick or Treat este sábado 18 a las 11:00 a. m. en su sede de Freeport.

El Stephenson County Antique Engine Club inició sus paseos del Train of Terror. A medida que la luz del día se desvanece en estas noches de otoño, “no hay nada en la oscuridad que no esté en la luz… ¿o sí?” Este sábado 18 y el próximo 25 de octubre, la oscuridad echará un velo sobre sus temores primigenios, y ese velo será rasgado por los rieles gemelos del Silver Creek & Stephenson Railroad.

El Train of Terror lleva a las y los pasajeros a un reino surrealista habitado por fantasmas, ghouls, vampiros, zombis y otras figuras del inframundo. A lo largo de los años, muchas “terrores” han recaído sobre quienes se suben a este tren: ¿un asesino con machete y antorcha? ¿Un barco fantasma con tripulación pirata que dispara cañones? ¿O almas perdidas condenadas a trabajar por la eternidad? Todo esto se ha visto en años pasados. ¿Qué les espera este año a las y los incautas? Súbanse al tren y descúbranlo… si se atreven.

El tren parte desde el Silver Creek Depot cada hora de 6:00 a 9:00 p. m. en los dos próximos sábados. Boletos: 10 $. El Train of Terror figura en hauntedillinois.com.

La Fundación del Noroeste de Illinois reconoce liderazgo comunitario

Los esfuerzos de liderazgo de dos organizaciones comunitarias fueron reconocidos recientemente en el Nonprofit Leadership Symposium anual organizado por The Foundation for Northwest Illinois.

La Amity Society of Freeport, dirigida por su directora ejecutiva Ashley Harms, recibió el Community Impact Award por atender cada día a más de 100 niñas, niños y familias mediante guardería y programas de calidad que benefician a toda nuestra comunidad y región.

Tasha Mazique, quien coordina el programa Teen Reach en el Boys & Girls Club of Northwest Illinois y el Westview Community Building, recibió el Rising Leader Award. Su programa atiende a 62 chicas y chicos y, bajo su liderazgo, ha obtenido varias certificaciones de la After School Network. (En la foto están Harms —izq.— y Mazique —der.— junto con Michelle DeHaven-Quast, directora ejecutiva de la Fundación).

VOICES conmemora el Mes de Concientización sobre la Violencia Doméstica

Desde simulaciones impactantes hasta torneos de dardos y pickleball, VOICES of Stephenson County organiza múltiples actividades para conmemorar octubre como Mes de Concientización sobre la Violencia Doméstica. El objetivo es resaltar su prevalencia y cómo prevenirla.

Beth Maskell, directora ejecutiva, dice que en todos los eventos se hablará de lo extendida que está la violencia doméstica y sus efectos en la comunidad, el país y el mundo, además de aumentar la conciencia de que 20 personas por minuto en el país sufren abuso por parte de una pareja íntima.

La próxima semana, VOICES realizará la simulación In Their Shoes el miércoles 22 de octubre, de 11:00 a. m. a 2:00 p. m., en el Edificio H de Highland Community College. No se requiere inscripción; es gratuito y todas y todos están invitados.

Las demás actividades culminan el sábado 25 de octubre con el Segundo Torneo Anual de Pickleball por la Concientización sobre la Violencia Doméstica, a las 9:00 a. m., en las Krape Park Pickleball Courts. Ese mismo día, al mediodía, comienzan las inscripciones para el torneo Aiming for a Change: One Dart at a Time en Jerod’s Bar & Grill (Shannon). El juego empieza a la 1:00 p. m. y el evento incluye una colecta de donaciones de artículos necesarios para sobrevivientes atendidas/os por VOICES.

Presentador de FREEPOD nombrado presidente de la Asociación de Comunicación y Teatro de Illinois

FREEPOD y TimBeck2 felicitan a Tim Connors, nombrado Presidente de la Illinois Communication and Theatre Association para el próximo año. Es una asociación profesional para programas de comunicación, oratoria, debate, teatro y medios en escuelas secundarias y de educación superior, con casi 100 años de historia. Para docentes y programas que busquen ideas, orientación o recursos, visiten www.illinoisceta.org.

Tim dice que ya es hora de que todas y todos alzemos la voz, y estamos de acuerdo. ¡Felicitaciones, Tim!

La semana que viene…

A medida que miramos la semana, todavía pueden inscribirse en la tercera Run Stephenson County 5K, 10K y Medio Maratón de la YMCA del Noroeste de Illinois, este sábado 18 de octubre (salida y llegada en Richland Creek Trailhead, Orangeville). Es el único 10K y medio maratón en un radio de 45 millas; los más cercanos están en Rockford. Para más información, contacten a la YMCA al 815-235-9622 o vayan a su Facebook. Ese es el 815-235-9622.

Si mañana o el sábado tienen hambre, el puesto de brats de Cub Foods este fin de semana será atendido por simpatizantes del Freeport Alano Club. Estarán viernes y sábado de 11:00 a. m. a 5:00 p. m. con brats, hamburguesas, hot dogs y sándwiches de ribeye.

Como siempre, no olviden los Farmers Markets el sábado por la mañana en el centro de Freeport y cerca de Higher Grounds en el extremo sur de la ciudad, así como en Lena (https://www.stephensoncountyfarmersmarket.com/vendors).

Para encontrar algo que hacer esta semana o cualquier semana, visiten www.greaterfreeport.com y hagan clic en “weekly events” para una lista completa de actividades de entretenimiento y gastronomía en todo el condado. También pueden suscribirse al boletín mensual de la Ciudad de Freeport en www.cityoffreeport.org. En la versión impresa de FREEPOD incluimos enlaces a ambos.

Queremos recordarles lo mucho que disfrutamos las entrevistas en profundidad de cada semana en FREEPOD, y estamos seguros de que a ustedes también les encantarán si aún no las siguen. La conversación de la próxima semana será con el Jefe de Policía de Freeport, Chris Shenberger, quien ha anunciado que se jubilará el miércoles próximo tras 27 años de servicio. Esta charla se publicará al mediodía del martes 21 de octubre y podrá escucharse en ese momento o en cualquier otro, desde nuestro sitio o su plataforma de pódcasts favorita.

Traducido por Cristian Ruiz Paliero y Samuel Viveros