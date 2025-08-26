Trump nombra a un graduado de NIU para dirigir la Oficina de Estadísticas Laborales

Read in English

Hace dos semanas, el presidente Trump despidió al director de la Oficina de Estadísticas Laborales. Su nuevo candidato para reemplazarlo es un graduado de Northern Illinois University.

E.J. Antoni obtuvo una maestría y un doctorado en economía en NIU. Antoni fue un asistente de posgrado en la universidad por casi cuatro años, hasta su graduación en 2020.

El título de su tesis traducido al español fue: "Triunvirato fiscal: análisis del efecto de desplazamiento del gasto deficitario, de la migración interna derivada de los impuestos estatales, y de la irrelevancia de las calificaciones crediticias en los rendimientos de la deuda principal".

"E.J. realizó un muy buen trabajo empírico sobre asuntos como el efecto de los impuestos sobre la migración", dijo el profesor de economía de NIU, Carl Campbell en un comunicado a WNIJ. Campbell fue el asesor de tesis de Antoni. "A nivel personal, E.J. era un estudiante amable y respetuoso".

Antoni también trabajó brevemente como un profesor adjunto en Sauk Valley Community College en Dixon.

El economista trabaja en la Heritage Foundation desde 2022, donde ha contribuido a la iniciativa política Project 2025.

Antoni tiene dos reseñas en el sitio de calificación de profesores colaborativo "Rate My Professors" de su tiempo en Sauk Valley y NIU.

Ambos aparentes estudiantes afirman que era un experto en economía, pero que insertaba innecesariamente política conservadora en la clase y utilizó material de redes de derecha como PragerU.

Después de que Trump calificara de “manipulados” los datos anteriores de la oficina, algunos economistas temen que la medida socave la confianza en las futuras cifras de la agencia.

Traducido por Carlos Loera