Encontrar eventos cercanos: 24 de octubre - 30 de octubre

🌞 = Evento Bilingüe

Eventos diarios

Yoga en la Confluencia

Naturaleza en la confluencia - $12

8:30am - 9:30am hasta el 26 de octubre

Camino de las calabazas de los jardines japoneses de Anderson

Jardines japoneses Anderson - $11/$9

9am - 5pm

lunes el 24 de octubre

Buscando cantantes para el canto comunitario del Mesías de Handel

Edificio de música (NIU)

7:15pm - 9:15pm

Día de restauración

Centro de naturaleza Severson Dells

9am - 12pm

Acontecimientos de educación en el hogar: fiesta de Halloween Blacklight

Biblioteca pública de DeKalb - Gratis

11am - 12pm

El enterrador victoriano

Biblioteca Harvard Diggins

6:30pm - 7:30pm

martes el 25 de octubre

Grow Mobile : Despensa de alimentos 🌞

340 W Arnold St, Sandwich

4pm - 6pm

NIU LLI: Indeleble: Un estudio de fotografías que no dejaremos que se desvanezcan Parte 2: Imágenes de los años 60, 70 y 80

Centro de estudiantes Holmes - $85 por el otoño

9:30am - 11:30am

Desfile de trick or treat de Halloween para niños pequeños

Biblioteca pública de DeKalb - Gratis

10am - 10:30am

NIU LLI: Notables

Centro de estudiantes Holmes - $85 por el otoño

1pm - 2:45am

Efectos del cambio climático en Illinois con el climatólogo estatal Trent Ford

Centro de naturaleza Severson Dells - $5/$3

6:30pm - 7:30pm

miércoles el 26 de octubre

Early Bird Gets The Worm - Migración de otoño

Naturaleza en la confluencia - Se recomienda registro

7am - 8am

NIU LLI: Pueblos de sillón - Lugares de interés sicilianos

Centro de estudiantes Holmes - $85 por el otoño

9:30am - 11:30am

NIU LLI: Civilización italiana de la Edad Media y el Renacimiento

Centro de estudiantes Holmes - $85 por el otoño

9:30am - 11:30am

NIU LLI: “I Ain't No False Prophet”: Bob Dylan en cinco álbumes

Centro de estudiantes Holmes - $85 por el otoño

1pm - 3pm

NIU LLI: El otro lado de la historia: El camino de la vida

Centro de estudiantes Holmes - $85 por el otoño

1pm - 3pm

Spartan Food Pantry : Despensa de alimentos

Para las familias del distrito escolar 427

520 N. Maple Street, Sycamore

4:30pm - 6pm

Capacitación comunitaria: derechos de vivienda justa

Biblioteca pública de DeKalb - Gratis

2pm - 3pm

Grupo de apoyo LGBTQ+

Asociación para el desarrollo individual

6:30pm - 8:30pm

Conferencia: Pinturas al óleo americanas

Casa museo Ellwood - Se requiere registro

6:30pm - 7:30pm

jueves el 27 de octubre

Barb Food Mart : Despensa de alimentos 🌞

Para las familias del distrito escolar 428

900 E Garden, DeKalb - Gratis

4:30pm - 6pm

Grow Mobile : Despensa de alimentos 🌞

830 N Annie Glidden Rd, DeKalb

11am - 12pm

Bienal del Medio Oeste

Museo de Arte de Rockford

10am - 5pm

NIU LLI: Cuatro guerras: un viaje musical

Centro de estudiantes Holmes - $85 por el otoño

9:30am - 11:30am

NIU LLI: Candidatos y Campañas: La Edición 2022

Centro de estudiantes Holmes - $85 por el otoño

1pm - 3pm

Cazadores de tormentas de Illinois

Biblioteca pública de DeKalb - Gratis

4pm - 5pm

Modalidades gastronómicas y herencia culinaria en el norte de Illinois

Centro estudiantil Holmes (NIU) - Gratis

5:30pm - 8pm

¡Aprenda sobre los murciélagos de Illinois!

Evento virtual - Gratis

6pm - 6:40pm

Heathers el musical

Teatro Black Box - $20/$15

7pm - 9pm

viernes el 28 de octubre

Serie de conferencias del Centro de Estudios del Sudeste Asiático: Dr. LinDa Saphan, College of Mount Saint Vincent

Sala 100 del edificio NIU Campus Life - Gratis

12pm - 1pm

Cenas de carne

Iglesia Metodista Unida de Malta - $25/$10 (Hay que pedirlas antes)

11am - 3pm

Ciencia miedosa

Museo del Centro de Descubrimiento - $11/$3

6pm - 9pm

Errores menores en la historia

Galería de arte de la Universidad de Rockford

6pm - 8pm

Bienal del Medio Oeste

Museo de Arte de Rockford

10am - 5pm

Heathers el musical

Teatro Black Box - $20/$15

7pm - 9pm

Noche de brujas 2022

Bennie’s Cleaners - $40

6pm - 9pm

Orquesta Sinfónica de Elgin: Música de Halloween

Teatro Blizzard - $35/$8

6:30pm - 11:59pm

David Cook

Ópera de Woodstock - $50/$40

8pm - 10pm

sábado el 29 de octubre

Bienal del Medio Oeste

Museo de Arte de Rockford

10am - 5pm

Recorrido por las casas históricas de Pumpkin Fest

Centro de Historia del Condado de DeKalb - $20

10am - 5pm

Concurso de trivia - Haunted Rockford

Jeremiah Development - $35 por equipos de 5

2pm - 4:30pm

Spook-Tacular

Jardines japoneses de Anderson - $11/$9

2pm - 5:30pm

Espíritus familiares: un día de teatro fantasma

Biblioteca pública de DeKalb - Gratis

3pm - 4pm

Concierto nocturno: Jazz in Progress

Biblioteca pública de DeKalb - Gratis

6:30pm - 7:30pm

The Lone Canary: Conciertos en el arroyo (interior)

Iglesia unida de Cristo de Spring Creek - $10 donación sugerida

7pm - 9pm

Heathers el musical

Teatro Black Box - $20/$15

7pm - 9pm

domingo el 30 de octubre

Bienal del Medio Oeste

Museo de Arte de Rockford

10am - 5pm

Heathers el musical

Teatro Black Box - $20/$15

2pm - 4pm