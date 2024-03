Interpretación del narrador Néstor Gómez llegará a Princeton

Illinois Humanities y Midwest Partners presentarán “Todos tienen una historia: interpretado por Néstor Gómez”, el 23 de marzo en el Prairie Arts Center en Princeton de 6:30 a 8:00 p.m., seguido por una recepción de 8:00 a 9:00 p.m.

El evento familiar es gratuito y es parte del programa The NEA Big Read: Reconsidering the American Dream. Se requiere confirmación de la asistencia.

Según a un comunicado de prensa, Gómez compartirá historias personales de su sueño americano, en particular, la inmigración de su familia a los Estados Unidos y las luchas sociales, culturales y lingüísticas que ha navegado desde entonces.

Inicialmente indocumentado (ahora es un ciudadano), Gómez se mudó de Guatemala a Chicago cuando tenía 10 años a mediados de la década de 1980.

Para los que están interesados en aprender a contar sus propias historias, por medio de la escritura o actuación, Gómez dirigirá un taller de narración el día siguiente, 24 de marzo, en The Bike Place en Princeton de 1:00-3:00 p.m. Se requiere confirmación de la asistencia.

Estos eventos son parte del programa de Illinois Humanities, The NEA Big Read: Reconsidering the American Dream, la cual incluye grupos gratuitos de literatura, eventos públicos y talleres que exploran y desafían nuestra comprensión del "sueño americano" a través de dos libros: Heartland: A Memoir of Working Hard and Being Broke in the Richest Country on Earth de Sarah Smarsh e Infinite Country de Patricia Engel.

La Biblioteca Pública de Princeton y el concilio de Prairie Arts son los socios promocionales para el evento.

El NEA Big Read es un programa de Illinois Humanities hecho posible gracias al National Endowment for the Arts en asociación con Arts Midwest.

Traducido por Jessica Arzate