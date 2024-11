Noticias de Freeport: reparación de hoyos sobre las calles, sistema de multas electrónico y la venta de libros de VOICES Book Nook

Read in English

¡Gracias por votar!

Mientras comenzamos, queríamos darles las gracias a todos quienes votaron en las elecciones de esta semana. Mientras los detalles aun estarán saliendo sobre varios puestos, todas las elecciones son una oportunidad para que se escucha su voz. ¡Les agradecemos por recordar que su voto es su poder!

Noticias municipales

Esta semana está llena de noticias sobre varios temas acerca de la ciudad. Empezamos con dejarle saber que la ciudad de Freeport se ha ingresado en un Acuerdo Intergubernamental con el condado de Stephenson para establecer, apoyar y mantener un sistema de multas electrónicas. Los beneficios de cambiar a lo digital incluyen una eficiencia aumentada de retenes de tráfico, agilizando el proceso para el personal administrativo y habilitando a la ciudad en disminuir los costos con la eliminación de las copias en papel. La Secretaria del Tribunal de Circuito del condado de Stephenson cubrirá el costo de implementación de 40,000 mil dólares y el Departamento de Policía de Freeport aportará un estimado de 9,500 mil dólares hacia otro equipo necesario.

El consejo municipal también ha aprobado la expansión del Joint Northwest Illinois Enterprise Zone para poder incluir una propiedad en 9432 W. Wagner Road que se transformará en una nueva estación de servicio y una tienda de conveniencia cerca de Pearl City Elevator. La propiedad está justo al lado de la Ruta 20 y creará 8 trabajos de tiempo completo, 7 trabajos de tiempo parcial, 15 trabajos temporales de construcción y apoyará el turismo y a negocios en el área.

El lavado anual de hidrantes contra incendios y tubería principal de agua en otoño continuará hasta mañana, 8 de noviembre. El agua es segura mientras que se lavan los hidrantes, pero se les recuerda a los residentes que dejen correr el agua antes de lavar la ropa para evitar posibles manchas en la ropa. Si la descoloración de agua persiste por más de 24 horas, personal de la ciudad volverá a lavar las tuberías principales de agua en el área. Para reportar esta situación, llame el Departamento de Obras Públicas al 815-235-8210.

Con la pavimentación de calles casi terminada para el año, el personal de calles de la ciudad está trabajando duro para reparar los varios hoyos que se han reportado en toda la comunidad. Hasta la primera caída de nieve significante, estarán yendo desde el oeste al este para trabajar en la lista reportada de hoyos. Para reportar un hoyo para que se agregue a la lista, visite el sitio de web de la ciudad, busca “potholes,” y seleccione iWorQ Citizen Engagement de las dos opciones que encontrará. Gracias al personal de calles por mejorar nuestras rutas en las calles de la ciudad.

Al continuar, tal vez recordará que Freeport recientemente implementó un impuesto sobre las ventas de 1% para ser utilizado específicamente para las reparaciones y reconstrucciones de carreteras incluyendo los gastos para los materiales de pavimentación, bordillos, canales, trabajos de utilidad relacionados las rampas de ADA. Se espera que el aumento de 1% en los impuestos sobre las ventas genere 3 a 3.5 millones de dólares por año. Estos fondos, combinados con las asignaciones anuales de la ciudad de los impuestos sobre combustibles para motores del Departamento de Transporte de Illinois elevarán el presupuesto para el programa de calles de la ciudad a aproximadamente 4 millones de dólares por año.

Los impuestos coleccionados comenzaron a ser distribuidos a la ciudad en octubre y continuarán a ser utilizados cada mes yendo hacia adelante. Con la planificación para 2025 en marcha, los residentes verán estos impuestos puestos en uso en una variedad de proyectos de mejora de calles. La ciudad también continuará a buscar proactivamente subvenciones para estos proyectos. El presupuesto final para 2025 se presentará para su aprobación final en diciembre.

League of Women Voters organizará una presentación sobre las mujeres y votar

Mientras reflejamos sobre las elecciones de este año, la League of Women Voters of Freeport organizará una presentación sobre el tema hecha por la Dra. Julie Linck, instructora de sociología de Highland Community College el martes, 19 de noviembre. La presentación de Linck se titula “A Woman’s Place Is in the Voting Booth: the Story of our Past, Present, and Future” (El lugar de una mujer es en la cabina de votación: la historia de nuestro pasado, presente y futuro). La presentación comienza a las 6:30 p.m. el 19 de noviembre en la Biblioteca Pública de Freeport, y bebidas estarán disponibles.

Venta de libros a mitad de precio de VOICES Book NooK

Consigue una ganga y aporte a una buena causa este otoño al encontrar grandes regalos navideños en la venta anual de libros a mitad de precio de VOICES Book Nook. La venta corre desde el 7 de noviembre hasta el 16 de noviembre con las ganancias beneficiando los servicios para los sobrevivientes del abuso doméstico y agresión sexual ofrecidos a través de VOICES del condado de Stephenson.

La venta incluye libros de tapa dura y tapa blanda sin mucho uso, DVDs, discos de vinilo, rompecabezas y libros en CD además de algunos libros coleccionables. Una subasta silenciosa de paquetes coleccionables incluyendo libros, colchas y álbumes cerrará al fin de la oferta. Destacados de la subasta incluyen paquetes de los Green Bay Packers, Elvis Presley y Eric Clapton junto con una estación de carga para un iPhone y reloj de Apple.

La librería VOICES Book Nook está ubicada en el Lincoln Mall en Freeport, con su horario siendo de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a sábado excepto los jueves cuando la tienda está abierta de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. La librería está cerrada los domingos.

Como un recordatorio, no serán aceptadas las donaciones de libros o materiales durante la venta, pero los regalos monetarios siempre son bienvenidos.

Planificación para Highland Community College para 2025

Después de cinco semestres consecutivos de aumentos de inscripción de horas de crédito y renovación y expansión de instalaciones en todo el campus, el entusiasmo continúa a crecer en Highland Community College.

El Colegio sirve a una población cada vez más diversa, y Highland está centrado en ofrecer la gran experiencia cada estudiante espera a través del crecimiento continuo de la oferta de programas.

Desde 1980, el Highland Sports Center ha alojado la YMCA. De virtud de un acuerdo de ubicación compartida, la YMCA pasó a formar parte del campus de Highland y Highland obtuvo una muy necesaria instalación deportiva de uso conjunto. El acuerdo permitía gastos compartidos acordados mientras que ambas instituciones continuaban a operar independientemente.

La necesidad de más espacio tanto para Highland como para la YMCA instigó conversaciones sobre la expansión y renovación de las instalaciones que llevaron a una revisión conjunta de las propuestas de renovación para el edificio del Sports Center.

Las renovaciones que se están discutiendo pueden dar más espacio para deportes, recreación y eventos, junto con oportunidades para para programas académicos relacionados con a la educación física y de bienestar para los estudiantes de Highland y los residentes del noroeste de Illinois. FREEPOD continuará informando sobre los desarrollos a medida que avancen los planes.

Jardinería en noviembre

Mientras que la temporada para la jardinería al aire libre llega a su fin y las hojas continúan a caer, quítelas del pasto para evitar que sofoquen el pasto. Alternativamente, puedes triturarlas y desparramar una capa ligera sobre el pasto como materia orgánica. También puede usar hojas trituradas como mantillo en las macetas de flores o incorporarlas en la tierra de un jardín de vegetales.

Otra tarea de jardinería para acabar pronto es cavar bulbos de flores tiernos, como la dalia y gladiolo, para guardarlas. Manténgalas en un cuarto cálido por unos días para dejarlas refrescar lentamente y luego guardarlas en una temperatura de 55 grados Fahrenheit. Ahora también es el tiempo para plantar bulbos de flores de primavera como los tulipanes, narcisos y azafranes.

La semana que viene

Si está en busca de algo que hacer esta semana o cualquiera semana, visite el sitio web de Greater Freeport Partnership en www.greaterfreeport.com y haga clic en “weekly events” para un listado completo de muchos más eventos divertidos y actividades en todo el condado de Stephenson. Allí también puede subscribirse a su boletín semanal gratuita de eventos.

También nos gustaría felicitar a los Pretzels, el equipo de fútbol americano de Freeport High School por su primera apariencia en los IHSA playoffs desde 2008. Aunque haya perdido su primer partido, ¡estamos muy orgullosos de los Pretzels!

Y finalmente, el lunes es el Día de Veteranos, y FREEPOD sinceramente agradece los varios veteranos en nuestras comunidades por su servicio y sacrificio. Si conoce a un veterano, favor de tomar un momento el lunes para compartir personalmente su apreciación con él o ella.

Traducido por Carlos Loera