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Sessions from Studio A - Michael Charles

Northern Public Radio | By Spencer Tritt
Published October 31, 2024 at 6:55 PM CDT
Michael Charles performing live in WNIJ's Studio A
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Michael Charles performing live in WNIJ's Studio A
Michael Charles performing live in WNIJ's Studio A
2 of 6  — MC Still 3.png
Michael Charles performing live in WNIJ's Studio A
Michael Charles performing live in WNIJ's Studio A
3 of 6  — MC Still 2.png
Michael Charles performing live in WNIJ's Studio A
Michael Charles performing live in WNIJ's Studio A
4 of 6  — MC still 4.png
Michael Charles performing live in WNIJ's Studio A
Michael Charles performing live in WNIJ's Studio A
5 of 6  — MC Still 1.png
Michael Charles performing live in WNIJ's Studio A
Michael Charles performing live in WNIJ's Studio A
6 of 6  — MC still 6.png
Michael Charles performing live in WNIJ's Studio A

Guitarist and songwriter Michael Charles returns to Studio A this week while on his 40th Anniversary Tour. We'll hear live performances and talk with the Chicago Blues Hall of Famer. You can catch Michael Charles performing live November 8th at Moonlight Theatre in St. Charles. Find more from him on Facebook and his website.

Lineup:
Michael Charles - Guitar, vocals
Damien Lopez - Bass
Ryder Olle - Drums

Michael Charles performing live in WNIJ's Studio A

Michael Charles performing "Most Time We Got It" live in WNIJ's Studio A

Michael Charles performing "Gave You My Heart" and "Long Way to Go" live in WNIJ's Studio A

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WNIJ News Sessions From Studio A
Spencer Tritt
Spencer's creativity shows up in a variety of spaces on-air and online for WNIJ. He graduated from Northern Illinois University with a degree in Communications and Digital Media Production. Spencer's interest in multimedia comes from a mix of his love for arts and music with an interest in technology.
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