“Lamentablemente mi gente, ya es oficial”: el audio de TikTok que están utilizando para crear cientos de videos desinformantes sobre inmigrantes en EE. UU.

El audio que dice que “a partir de ahora” todos los inmigrantes indocumentados “son prioridad” para ser arrestados y deportados lo tomaron de un video de 2021 del influencer latino Carlos Eduardo Espina.

latino Carlos Eduardo Espina. En ese año Espina hacía referencia a un caso que ahora está en la Corte Suprema en el que se decidirá qué facultad tiene la administración Biden para elegir quiénes son prioridad para ser deportados.

No es primera vez que cuentas de TikTok desinforman utilizando la facilidad que tiene la plataforma para crear videos nuevos con audios o sonidos de otros videos. Por eso es importante analizar y verificar antes de compartir un video de TikTok.

El audio de TikTok al que hacemos referencia en esta nota dice lo siguiente: “Lamentablemente mi gente, ya es oficial. A partir de ahora todos los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos son prioridad para ser arrestados y deportados. No importa si tienen un récord criminal o no, o cuánto tiempo lleven en Estados Unidos”.

En Factchequeado encontramos que ese audio no es reciente, sino que lo tomaron de un video de 2021 de un influencer latino. Ese audio de 2021 se ha utilizado desde abril de 2023 en más de 250 videos de TikTok que no advierten que el audio no es reciente, sino que lo mezclan con videos sacados de contexto para hacerte creer erróneamente que hay una especie de operativo de deportaciones masivas ocurriendo actualmente en Estados Unidos.

Así nos dimos cuenta

Este es uno de los videos que utiliza el audio de “lamentablemente, mi gente” en TikTok. Tiene más de 33,000 reproducciones y se titula “Ya en California empezo las redadas” (sic).

Lo primero que debes saber es que desde Factchequeado contactamos a nuestros colegas de Los Angeles Times y nos indicaron que no están al tanto de que se estén realizando redadas de ICE en California. Además, en octubre de 2021 la administración demócrata del presidente Joe Biden anunció que pondría fin a las redadas masivas que ICE realizó durante la Presidencia de su antecesor republicano, Donald Trump.

Sumado al audio que es de 2021, la foto del inmigrante arrestado que aparece en el video tampoco es actual, sino de 2017.

Por eso, para esta próxima parte necesitamos tu atención: queremos que sepas lo sencillo que es utilizar una foto y un audio fuera de contexto para desinformar en TikTok y cómo puedes darte cuenta de que estás viendo un video que busca engañarte.

La imagen del arresto del inmigrante es de 2017

Para buscar de dónde había sacado el usuario la imagen del inmigrante arrestado, realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y en TinEye .

Gracias a la búsqueda inversa, encontramos que la imagen no es reciente, sino que fue tomada en febrero de 2017 durante un operativo de ICE en Los Ángeles .

Factchequeado

A la izquierda, una captura de pantalla del video falso de TikTok. A la derecha, una captura de pantalla de una nota de Reuters sobre un operativo de ICE en Los Ángeles en 2017.

Puedes aprender a utilizar la búsqueda inversa de imágenes utilizando la caja de herramientas de Factchequeado .

Así encontramos el audio original en TikTok

Es usual que en TikTok circulen videos con audios que pertenezcan a otros videos, y por eso debes tener cuidado cuando veas contenidos polémicos, escandalosos, o que provoquen pánico u otra emoción o reacción fuerte. Tienes que asegurarte de que no están tratando de manipularte.

Te mostramos cómo nos dimos cuenta de que el audio no era actual

1- Dimos clic al ícono del símbolo musical: y cuando hicimos eso pudimos ver que 254 videos estaban utilizando el mismo audio.

Factchequeado

En el lado izquierdo la flecha roja indica dónde debes presionar para buscar la fuente original del audio. Del lado derecho, la lista de videos que te salen al hacer clic y donde puedes ver los contenidos que están utilizando ese mismo audio.

2- Vimos el video que tenía el aviso de “original”: este es el video del que están tomando el audio. Ahí nos dimos cuenta de que se trataba de una cuenta que había subido en abril de 2023 un video del influencer latino Carlos Eduardo Espina. Pero ojo, no lo tomaron directamente de la cuenta de Espina, sino de otro usuario que descargó y después republicó en su cuenta el video del influencer.

Factchequeado

3- Observamos el titular al que hacía referencia Espina, el que aparece justo detrás de él en el video. Lo buscamos en Google y encontramos la nota original, que fue publicada por El Diario de Nueva York el 21 de julio de 2022.

Factchequeado

Entonces, con estos pasos logramos determinar que ni la imagen ni el audio son actuales.

Por cierto, el titular al que hace referencia Espina es un caso que está actualmente ante la Corte Suprema , en el que Texas está buscando que se califique como ilegal que la administración Biden considere como prioridad para deportación inmigrantes indocumentados que hayan cometido delitos graves o que sean considerados un peligro para la seguridad pública. La sentencia podría ser emitida para finales de junio de 2023, de acuerdo con NBC News .

Un audio convertido en más de 250 videos desinformantes

Como te comentamos, el audio de Carlos Eduardo Espina fue reutilizado en más de 250 videos de TikTok, y en ninguno de esos videos se muestra la nota de 2021 que estaba citando Espina.

Por ejemplo, en este video titulado “hora si se puso cabron aca en usa” (sic) y que además tiene el texto “México nos espera adiós usa nos vamos a México” (sic), también utilizaron el audio de Espina, pero le agregaron una foto de un arresto que ocurrió cerca de McAllen, Texas, en 2018 . El video tenía más de 6 millones de reproducciones al momento del cierre de esta nota.

Este es otro ejemplo de por qué es importante hacer clic en el ícono musical que aparece abajo en los videos TikTok para buscar la fuente original del audio, especialmente cuando se trate de contenido que busca provocar pánico.

Desde Factchequeado nos contactamos con Carlos Eduardo Espina para saber si estaba al tanto de cómo han utilizado el audio de sus videos. Espina nos respondió: “Sí, he visto esos videos y, lamentablemente, aunque ya los he denunciado, TikTok nunca hace nada. Pero sí, como mencionas, el audio que utilizan es de un video del año pasado. Yo como creador de contenido no sé qué hacer ante estas situaciones y me da tristeza que utilicen mi voz (la cual muchos migrantes reconocen y confían) para engañar a las personas”.

Desde Factchequeado también contactamos a TikTok, pero al momento del cierre de esta nota la compañía no nos había respondido.

No es nuevo que se usen audios de TikTok para desinformar

En marzo de 2022 PolitiFact, medio aliado de Factchequeado, encontró cómo algunos usuarios estaban usando la facilidad que tiene TikTok para reutilizar audios con la finalidad de crear contenido falso sobre la invasión de Rusia a Ucrania .

En julio de 2021 la organización sin fines de lucro Institute for Strategic Dialogue publicó una investigación sobre cómo los audios de TikTok habían sido utilizados durante la pandemia para propagar desinformación sobre el COVID-19.

Por eso es importante analizar y verificar antes de compartir un contenido en TikTok o en cualquier otra red social.

Hay que “chequear y asegurarse que el audio coincide con el video y que proviene de la misma fuente. Lo otro es ser escéptico ante lo que veas”, dijo a PolitiFact Abbie Richards , investigadora de desinformación especializada en TikTok de la organización sin fines de lucro Media Matters for America .

