Perspectiva: Barbie hace frente con Sor Juana

Perspectivas son comentarios producidos por y para los oyentes de Hola, a partir de un panel de colaboradores habituales e invitados. Si desea enviar su propia Perspectiva para que la consideremos, envíenos un guión que durará unos 90 segundos cuando se lea (eso es unas 250 palabras) y envíelo por correo electrónico a hola@niu.edu, con "Perspectivas" en la línea de asunto.(Perspectivas are commentaries produced by and for Hola listeners, from a panel of regular contributors and guests. If you would like to submit your own Perspectiva for consideration, send us a script that will run about 90 seconds when read -- that's about 250 words -- and email it to hola@niu.edu, with "Perspectivas" in the subject line.)