Noticias de Freeport: Negocio local reabre, Eats & Beats y la Caminata de Esculturas

Noticias de la Ciudad

Los trabajos en las calles continúan en Carroll Avenue y en varias otras calles de Freeport que están siendo actualizadas con nuevas tuberías de agua, sistemas de alcantarillado y repavimentación. Carroll Avenue sigue cerrada entre Galena y Empire, al igual que partes de Blackhawk Avenue, Stephenson Street cerca de la intersección con Park Boulevard, y Greenfield Drive. Próximamente también comenzará la construcción en Hance Drive.

Las áreas de construcción se reabren al final de cada día para que los residentes de estas zonas puedan entrar y salir de sus cocheras durante las obras. La señalización da al personal el espacio y la seguridad necesarios para trabajar, y ignorarla podría resultar en un accidente.

En otras noticias de servicios de la ciudad, se recuerda a los residentes de la zona alta alrededor de la torre de agua Burchard y hacia el oeste que conserven agua mientras continúa el repintado de la torre de agua. Durante este tiempo, la torre ha sido vaciada mientras la Ciudad actualiza la pintura original. La petición de conservar agua ayuda a garantizar que el Departamento de Bomberos de Freeport siempre tenga suficiente agua en caso de emergencias.

También le recordamos el evento gratuito de reciclaje de llantas para residentes de Freeport este fin de semana. El evento se realiza en conjunto con el Fairgrounds y Gill’s Freeport Disposal, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. este sábado 23 de agosto en el Stephenson County Fairgrounds. No hay límite en la cantidad de llantas de automóvil que se pueden llevar, pero cada familia solo puede entregar hasta cuatro llantas de camión semirremolque, y no se aceptará ningún otro tipo de llanta. Los asistentes deben presentar una identificación de Freeport para dejar sus llantas, ya que este evento se ofrece para ayudar a la Ciudad a eliminar los tiraderos ilegales.

Eats and Beats este fin de semana

Disfrute de una gran variedad de opciones de comida y excelente música en el evento Eats and Beats de este año, este viernes y sábado, 22 y 23 de agosto, de 5:00 a 9:30 p.m. ambos días. La diversión se llevará a cabo en la Arts Plaza del Museo de Arte de Freeport, en el centro, frente a la Biblioteca Pública de Freeport.

Las ganancias del evento beneficiarán a una variedad de organizaciones sin fines de lucro en el condado, y cada grupo conserva el 100% de lo recaudado en la venta de su comida, además de recibir una parte de lo obtenido en la entrada. También se presentarán dos bandas locales muy populares. El viernes, Lobbin’ Robbins tocará de 5:30 a 6:30, y The Usual Suspects cerrará la noche de 7:00 a 9:30. El sábado, se presentará primero Greg Terkanian, seguido por Mike and Joe.

La entrada diaria al evento tiene un costo de $4.00 para adultos, $2.00 para edades de 6 a 17 años, y los niños de cinco años y menores entran gratis.

Negocio local reabre después de un incendio

Hablando de apoyo local, Josh Elliott, de Elliott Graphix, se sintió muy agradecido por el respaldo que recibió cuando su negocio sufrió un incendio significativo a principios de este verano. El entrevistador de FREEPOD y TimBeck2, Tim Connors, conversó unos momentos con él sobre la experiencia y cómo su empresa se ha recuperado y ahora está nuevamente abierta, con muchas ganas de seguir apoyando a otros negocios locales.

¡FREEPOD se alegra de que estés de nuevo en funcionamiento, Josh!

La Caminata de Esculturas comienza a tomar forma

¡La primera de siete esculturas ya ha sido instalada en la Arts Plaza del Museo de Arte de Freeport, en el centro, frente a la Biblioteca Pública de Freeport! La Caminata de Esculturas se inaugurará oficialmente el 19 de septiembre, y todas las esculturas estarán instaladas a tiempo para la gran apertura. FREEPOD tendrá más detalles pronto sobre esta gran adición al centro de Freeport y, mientras tanto, puede disfrutar de la primera escultura en la foto incluida en la versión impresa de este episodio.

Exhibición de autos en Lincoln Mall

Los amantes de los autos clásicos querrán visitar la exhibición de autos antiguos, clásicos y hot rods en el Lincoln Mall de Freeport este sábado 23 de agosto, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

Se entregarán trofeos a las categorías de Mejor Auto del Evento, 1.º Finalista, Mejor Motor, Mejor Interior y Mejor Pintura. La evaluación será realizada por asistentes imparciales, y todos los participantes registrados recibirán una placa conmemorativa para el tablero, hasta agotar existencias. Habrá numerosos premios de patrocinadores, además de pintura facial, un DJ y camiones de comida, para ofrecer diversión a toda la familia.

La YMCA recibe una beca para equipo de entrenamiento en RCP

La Community Foundation of Northern Illinois otorgó a la Family YMCA del Noroeste de Illinois una beca de $11,500 para adquirir equipo de entrenamiento en RCP. La YMCA ofrece más de 30 clases de RCP y Primeros Auxilios al año en su sede de Freeport, y esta beca permite que la educación para salvar vidas sea ampliamente accesible al cubrir los costos de equipo, tiempo de instructores e instalaciones. Los participantes solo deberán pagar la tarifa de inscripción de la Cruz Roja. Además de ayudar a certificar a personas de la comunidad, esta beca permite que la YMCA pueda certificar de mejor manera a todo su personal. Para más información o para registrarse, visite: https://www.freeportymca.org

Necesidades del Ejército de Salvación

El Ejército de Salvación en Freeport necesita alimentos no perecederos, como cereales, vegetales enlatados y comidas en caja para los programas de despensa de alimentos. También se necesitan cajas de agua, especialmente con el clima caluroso, y siempre hay una gran demanda de productos frescos. Todas las donaciones pueden entregarse en la oficina del Ejército de Salvación en el 106 West Exchange Street, en Freeport, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., de lunes a viernes.

El Stephenson County Farmers Market recolecta para la despensa de alimentos del Ejército de Salvación

Hablando del Ejército de Salvación, el Stephenson County Farmers Market está haciendo su parte para ayudar y ha comenzado a recolectar donaciones para la despensa de alimentos del Ejército de Salvación de Freeport. Si bien se aceptan donaciones de alimentos de cualquier tipo, el Mercado está enfocando su atención en proporcionar productos locales frescos para la despensa.

El Mercado, que funciona todos los sábados por la mañana de 8:00 a.m. a mediodía en el estacionamiento de la Ciudad, al oeste de la Oficina de Correos, tendrá un lugar donde los jardineros locales podrán donar el excedente de sus huertos, otros alimentos donables o incluso comprar productos en el mercado para donarlos a la despensa de alimentos.

La semana que viene…

Al mirar hacia la semana que viene, estamos emocionados por recorrer Paint the Port en el centro de Freeport mañana, viernes 22 de agosto. Esta fiesta de pintura en la calle, que apoya los esfuerzos de revitalización del centro, es organizada por el Freeport Art Museum y transforma el centro de Freeport en una vibrante galería al aire libre para que individuos y familias pinten la ciudad—¡literalmente! Los cuadros para pintar aún pueden comprarse mañana por $20 en el puesto del organizador del evento. ¡El arte siempre resulta muy divertido!

Esta noche, esperamos disfrutar de la última velada de Music on Debate Square, mientras la John Hartman Jazz Alliance nos entretiene a las 6:30 en Debate Square, entre la Biblioteca Pública de Freeport y Union Dairy, como parte de la serie de conciertos de Music on Debate Square. Los espectáculos son gratuitos y duran alrededor de una hora, pero se aceptan y agradecen donaciones. Traiga una silla plegable y llegue temprano, ya que las multitudes crecieron a más de 100 personas el año pasado. ¡Gracias, Music on Debate Square, por el excelente entretenimiento de los jueves por la noche este verano!

Si tiene hambre mañana o el sábado, el Cub Foods Brat Stand de este fin de semana estará a cargo de los simpatizantes del Freeport Lincoln Douglas Kiwanis. Estarán allí tanto el viernes como el sábado de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. para servir brats, hamburguesas, hot dogs y sándwiches de ribeye. En otras noticias sabrosas, mañana, viernes 22 de agosto, es el último día para pedir un paquete de comidas congeladas del Stephenson County Farm Bureau. Los paquetes están disponibles en tamaños para dos personas o para cinco a seis personas e incluyen menús como sopa cremosa de jamón con papas, lasaña y cazuela de pollo con tater tots. Esta oferta de comidas congeladas es una recaudación de fondos para la Oficina Agrícola, con ganancias netas destinadas al programa Ag in the Classroom del Condado de Stephenson. Los paquetes de comidas estarán disponibles para recogerse el 10 de septiembre. Para más información, comuníquese con la Farm Bureau al 815-232-3186 o visite el enlace en la versión impresa de este episodio.

Finalmente, ¡recuerde que la escuela ha comenzado! Esté atento a los estudiantes que caminan hacia o desde la escuela y a las frecuentes paradas de los autobuses escolares. Esperamos que todos los estudiantes y maestros del área tengan un excelente inicio del año escolar 2025-2026.

Si busca algo que hacer esta semana o cualquier semana, visite el sitio web de la Greater Freeport Partnership en www.greaterfreeport.com y haga clic en “weekly events” para ver una lista completa de muchos más eventos y actividades de entretenimiento y gastronomía en todo el condado de Stephenson. También puede suscribirse al boletín mensual de la Ciudad de Freeport en su sitio web, www.cityoffreeport.org. Tenemos enlaces a ambos en la versión impresa de los episodios de FREEPOD.

En conclusión…

Para terminar, si aún no lo ha hecho, asegúrese de escuchar la entrevista en profundidad de esta semana con el anfitrión de FREEPOD y TimBeck2, Tim Connors, entrevistando a Tim Cook, Director Ejecutivo de Malcolm Eaton Enterprises, y a Brian Babcock, Enlace Comunitario de Malcolm Eaton, sobre el evento Eats and Beats de este viernes y sábado. La entrevista está disponible en línea y puede escucharse en cualquier momento.

El próximo martes, Tim conversará con el Director de Música del Área, Bill Peterson, sobre la creación de maravillosa música para la comunidad y todos los grandes amigos que se suman a este esfuerzo. Este episodio se publicará al mediodía del martes 26 de agosto y estará disponible para escucharse en ese momento o en cualquier momento después de eso: solo diríjase a nuestro sitio web o a su plataforma de pódcast favorita para seleccionar los programas de su preferencia.

Como siempre, FREEPOD no podría llegar a usted sin el Departamento de Comunicación Masiva de Highland Community College y nuestros enlaces comunitarios y reporteros. ¡Gracias, Equipo FREEPOD! Siempre puede encontrarnos en nuestra página de Facebook o en el sitio web de nuestro socio de National Public Radio, WNIJ, en DeKalb, en www.northernpublicradio.org. Para más información, incluido cómo hacer una contribución deducible de impuestos para apoyar nuestro trabajo, visite nuestro sitio web en www.freepod.org.

Con eso, se nos ha terminado el tiempo por esta semana. Sintonícenos de nuevo el próximo jueves al mediodía —o en cualquier momento después en nuestro sitio web o en su plataforma de pódcast favorita— para más sobre lo que está sucediendo en Freeport, ¡y gracias por escucharnos!

